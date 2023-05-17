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中職樂天桃猿「高卒捕手大物」宋嘉翔主戰司令塔新解

聯合新聞網／ 職業棒球雜誌
桃猿捕手宋嘉翔，開幕戰以18歲又253天改寫最年輕出賽年歲紀錄。 聯合報系資料照
桃猿捕手宋嘉翔，開幕戰以18歲又253天改寫最年輕出賽年歲紀錄。 聯合報系資料照

【撰文・石毓琪】

畢業於青棒名校穀保家商，宋嘉翔2022年剛滿18歲，季中選秀首輪第4指名獲選，打破外界預估養成期，中職34年不但擠進開季一軍名單，開幕戰還以18歲又253天改寫最年輕出賽年歲紀錄，新人年首月攻守交佳作，膽大心細展翅飛翔。

中職開放高中生選秀以來，每年都有青春戰力挑戰一軍殿堂，相對其他守位，捕手須顧慮攻守環節多，顧好本壘防區之外，更是整支球隊布局指揮官，面對職棒佼佼者，不到20歲就能卡位，甚至帶領球隊贏得勝利絕非易事。

去年7月選秀會，臉上仍充滿稚氣的宋嘉翔獲得樂天球團指名，當時透露向前輩林泓育請教打擊、守備和配球的期待，並期許3年內升上一軍。比預期還快達成，非意外亦不是巧合，而是早在入隊後開始醞釀和努力，「上季季末隨隊，跟在阿公（首席教練古久保健二）旁邊，主要聽阿公分析比賽節奏、觀察對方打者，跟自家投手默契上要配合的技巧、內容。」因此進入春訓，當同儕還在摸索觀摩，宋嘉翔已漸漸把開季一軍視為目標，隨時做好準備。

與日職羅德交流 觀摩松川虎生

宋嘉翔高中時就展現超狂臂力，一記「爆肩」精采阻殺在國外媒體嶄露頭角。 中央社
宋嘉翔高中時就展現超狂臂力，一記「爆肩」精采阻殺在國外媒體嶄露頭角。 中央社

高中展現超狂臂力，代表中華隊參加U18世界盃，一記「爆肩」精采阻殺在國外媒體嶄露頭角。初次與職棒層級交手未等多久，桃猿與日職千葉羅德海洋行之有年台日棒球「亞洲門戶交流賽」走過兩年疫情復辦，這回由古久保教練領軍，主打年輕新血陣容，宋嘉翔也在此次名單，比較不同賽事差異，當然有他感到訝異選手，「除了大家關注投手佐佐木朗希，與他搭配捕手（松川虎生）年紀和我差不多，也是18歲開幕戰就在一軍比賽，覺得捕手很厲害，很仔細觀察他。」

宋嘉翔坦言，比賽那時不認識羅德選手，只能把學到東西轉換應用在球場上，「雖然聽學長說羅德打者很有名，可是因為不認識，就更會去看，研究比賽中有什麼問題。對手熟悉不熟悉和緊張與否關連不大，以前高中跟其他球隊打，也會遇到比較熟、知道彼此弱點對手，所以盡可能展現優點。」

返台後繼續春訓，直到自辦、官辦熱身賽，一方面透過練習，反覆打擊、守備演練，讓比賽盡量維持好表現，從看著學長到實際站在場上，宋嘉翔沒做多想，秉持「一場比一場還要好」正面想法，每一場比賽都在學習，這也是樂天教練、資深選手在談到宋嘉翔時普遍回響。

全文未完，更多內容，請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第494期)

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