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經典賽／波多黎各淘汰多明尼加慶祝卻樂極生悲 終結者受傷坐輪椅出場

中職34年開打專題／打造兄弟王朝 邁向三連霸

聯合新聞網／ 職業棒球雜誌
中信兄弟新球季力拚三連霸。 圖／中信兄弟提供
中信兄弟新球季力拚三連霸。 圖／中信兄弟提供

【撰文・鄧心瑜】

苦盡甘來奪二連霸，對中信兄弟來說不是終點，上至領隊、總教練，下至球員、行政團隊目標皆相同，雄心直指三連霸，要打造最強王朝從春訓即刻準備，新球季再度從零開始備戰。

在大年初五，冠軍隊伍開訓特別激昂，喊話三連霸不只是口頭夢想，而是一步一腳印實踐目標，領隊劉志威按照往例於開訓時向球員致詞，分享日前受邀中信高級主管研討會演說，「很多人問我們之前經歷這麼多失敗，要怎麼再建立起團隊，必須講，過程一定是一點一滴累積，沒有捷徑。」失敗雖然痛苦，另一方面也是別人搶不走經驗，「棒球要有面對失敗的勇氣，冠軍戰失利我們要有勇氣面對。」

2022年拿到二連霸當下，劉志威透露其實心情平靜，「因為知道我們很強，面對失敗的勇氣最強，有最多用錢買不到的失敗經驗，才能打造出勇敢的球隊文化，相信我們會一直勇敢下去。」棒球比賽重視結果，不過達成夢想過程才是造就結果養分，實力、運氣加上豐富季後賽經驗，中信兄弟更有底氣迎戰未來，新球季仍為他隊眼中頭號假想敵，無所畏懼喊話三連霸，誓言打造新一代黃衫王朝。

洋將提早就位 本土先發左右布局

中信兄弟今年為各隊最早確定4洋將隊伍，早在跨年前做好布局，由上季班底德保拉、泰樂、福來喜，加上從韓職回鍋的象魔力，組成3投1野洋將陣容，各個都是有過實績外援，直接省去新洋將來台適應磨合期。

一軍3洋將名額如何取捨，焦點在去年拿到最佳捕手及捕手金手套福來喜，能否延續去年穩定貢獻，再度卡位主戰捕手，總教練林威助以現有先發輪值作為考量，假如本土先發足夠才有本錢以2投1野配置迎接開季。

去年主要輪值之一的鄭凱文季末動手肘骨刺手術，春訓已開始短距離丟球，今年因舉辦經典賽延後開季，剛好給了更多時間準備；去年選秀前二順位鄭浩均、徐基麟則是林威助眼中有機會拚進輪值新秀，「鄭浩均有在一軍丟一場感覺不錯，跟徐基麟算是即戰力選手，希望他們能競爭先發。」此外，黃恩賜與吳俊偉去年出賽數銳減，教練團期待新球季能重整旗鼓繳出好表現。

除了洋將，一軍教練團陣容同樣「以不變應萬變」，延續既有奪冠方程式，在過去兩年配合之下已熟悉彼此作風及調度，用最佳默契迎接新球季；二軍教練團則有生力軍，張志強與周磊從球員轉換身分，張志強擔任二軍內野守備教練，周磊則為復健暨基地投手教練，換個角色為球隊貢獻心力。

中信兄弟隊在屏東中信公益園區球場開訓。 圖／中信兄弟提供
中信兄弟隊在屏東中信公益園區球場開訓。 圖／中信兄弟提供

競爭開季名單 宋晟睿斷念二刀流

許基宏近3年出賽數破百，牢牢卡位先發一壘，不過2月初進行左腳跟骨刺移除手術以及左腳阿基里斯腱修補手術，預計上半季缺陣，一壘位置開放競爭，多名選手加入行列，除了年輕內野手黃韋盛、曾頌恩，內野工具人潘志芳及外野手林書逸、張志豪都被林威助點名是可能人選，其中張志豪「外轉內」引發關注。

林威助透露，「蘇緯達去年腳掌傷勢未好，一壘開放競爭，問過志豪本人有意願嘗試，守備動作看起來滿順暢。」有感於隊內競爭激烈，35歲張志豪去年季末曾主動表達可以移防過去有經驗的一壘，「我們外野有好幾台『跑車』，年紀增長影響腳程。」張志豪一語道出隊內競爭激烈，為求出賽機會轉移守位是選手常見選項，「希望職業生涯能持續突破自己紀錄，盡量不留遺憾，百分百打完。」

此外曾在一軍「救火」登板投出151公里驚豔全場的外野小將宋晟睿有二刀流夢，球團態度開放，也認真評估可行性，季末宋晟睿與球團深入討論，考量不只要花時間重新撿起投手基本功，還要精進到可以在一軍穩定先發程度才有「二刀流」價值，最後決心專注在野手，劉志威表示一切支持選手，雖然選擇單刀發展，宋晟睿打擊、守備、跑壘都有一定水準，依舊是閃亮新星。

全文未完，更多內容，請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第492期)

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