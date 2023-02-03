史上最爛馬刺 期待第三次復刻選秀奇蹟！

馬刺主場109：119不敵西區第三國王，吞下七連敗，進入2023年，馬刺17戰2勝15敗，這可能是馬刺隊史最難堪一段時期。

馬刺這場球傷了先發主控瓊斯(左腳扭傷)和先發大前鋒索漢(下背挫傷)，瓊斯只打9分鐘，4助攻0分，索漢只出賽7分鐘4投不中0分。嚴格來說馬刺這一戰打得並不差，整場比賽都很拚，比分咬得很緊，全場傳出30次助攻，儘管輸球收場，但這是一場令馬刺教練波波維奇滿意的「馬刺籃球」。

波波維奇表示：「今年球季運氣不太好，但球員依舊展現拚勁和競爭力，我們的球員凝聚在一起，打出頑強鬥志，結果或許不如預期，但每個人都盡最大努力投入比賽，做為一支志在學習的年輕球隊，我為他們的不拙不撓感到開心」。

今年馬刺很多比賽都輸在第四節，對國王一戰也是一樣，第四節連續兩次致命失誤，全場因失誤被國王攻下25分，馬刺對國王失誤比是18：10。

馬刺目前表現最好的球員是小前鋒強森(中)，但平均得分也只有21.8分，其他球員幾乎是乏善可陳，而且關鍵時刻打得是特別的差。 美聯社

年輕馬刺缺乏經驗，加上決勝期不聰明的犯規，平白把對手送上罰球線，導致比賽更加困難。馬刺目前14勝38敗，勝率2成69，NBA排名倒數第三，僅優於火箭、活塞各13勝。

套一句刺迷今年最常講的一句話，馬刺正在很努力的「坦下去」，意思就是輸球，搶2023年狀元籤。馬刺目標就是2023年NBA準狀元220公分網路綽號「斑馬」的溫班亞瑪(Victor Wembenyama)。

2004年出生，法國長人溫班亞瑪被視為百年一見練武奇才，NBA未來主宰，更是所有球隊救世主。一如1989年「海軍上將」羅賓森和1997年鄧肯。

馬刺目前的陣容仍不利於重建，但若能抽到狀元籤選進法國新星溫班亞瑪，很可能又有機會重演過去谷底大翻身的戲碼！ 歐新社

馬刺隊史1967年創隊迄今，戰績最爛兩季是1988-89年的21勝61勝和1996-97年的20勝62敗。巧合的是，1989年馬刺在1987選中狀元中鋒羅賓森服役兩年後，1989年退伍加入馬刺，1989-90年馬刺立馬打出56勝26勝績，聯盟第二好戰績。馬刺1997年選中狀元鄧肯，1997-98年馬刺迅速翻身，打出56勝26敗聯盟第五好戰績。

這樣的歷史和神奇故事，不管是巧合還是意外，都是馬刺期待的夢想。歷史永遠是一面鏡子，也經常在復刻許多傳奇、事蹟和紀錄，馬刺重建多年，今年遭逢隊史戰績最爛一季，非常巧合又有一個世紀級長人誕生，即將加入NBA，也難怪全球馬刺和全台刺迷都期盼馬刺一路「坦下去」。

斑馬確實是不世出練武奇才，220公分身高優於羅賓森215公分和213公分鄧肯，運動能力、速度、防守意識和彈跳能力都不輸給羅賓森、鄧肯，斑馬還擁有現代籃球最講究的兩項技術細節，出色控球能力和投籃水平。斑馬擁有出色運球和持球能力，犀利三分線外急停跳投和突破切入，節奏流暢，協調性好到極致。

馬刺兩大傳奇球星羅賓森(右)和鄧肯(左)分別是1987和1997年的NBA選秀狀元，兩人在合作的六年間組成了史上最強大的雙塔陣容。 2001-02 Fleer 球員卡

馬刺目前戰績已經爛到聯盟前三，接近隊史最爛一季，樂透抽中狀元籤機率很接近20%，馬刺復刻前兩次歷史，摘下狀元，選進救世主，一年不到就立馬翻身，打出奇蹟戰果和排名，沒有不可能。一旦馬刺今年六月能抽中狀元，選進斑馬，馬刺就有能力爆發性反彈，像 1989和1997年一樣，靠著名人堂傳奇長人翻身，迅速成為爭冠級別球隊。

歷史總是在循環和重覆上演，馬刺團隊助攻27.1次，NBA第三，年輕球員很有團隊紀律和未來，但防守效率和失分都是NBA倒數第一，失誤NBA倒數第四，三分命中率倒數第六，關鍵球經常失誤、失控的年輕團隊，很難在2-3年內翻身成為季後賽球隊。

如果馬刺超幸運抽中斑馬，歷史將會復刻，一切都會不同。這樣的故事不只刺迷期待，NBA肯定更加喜歡。