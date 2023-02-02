全NBA最沒人愛的巨星 安比德就是當不了男主角

美國有句俗語：「永遠是伴娘，就是沒法當新娘」，這被運動畫刊的作家黑林（Chris Herring）拿來形容安比德，這位得分王今年再次打出生涯年數據，但居然連NBA明星賽的先發陣容都擠不進去，令人無言至極。

早在堪薩斯大學時，他就是NBA選秀狀元的最大熱門，但在三月瘋前的腳傷，不只讓他缺席了六十四強賽，還讓他滑落到第三順位，排在隊友威金斯和杜克大學的派克（Jabari Parker）之後。在2019年東區季後賽第二輪，雷納德在第七戰在他面前，投進那顆彈跳四次的致勝球；還有2020年，他眼睜睜看著當時的隊友西蒙斯放掉空檔灌籃的機會，讓他們在第七戰最後輸給老鷹隊，再次錯失進軍東區冠軍賽的機會；去年他再度止步在東區準決賽，以二比四輸在頭號種子熱火手中，如果不是他因傷缺席前兩戰，誰知道這個系列會如何發展。

從NBA進到奧蘭多的泡泡之後，安比德的平均30.5分是所有人中最多的，上季他終於第一次成為聯盟的得分王，但他卻再度在MVP票選中輸給約柯奇，連續兩年敗在同一人手上，連續兩年沒辦法獲得投票者的青睞。這種既生瑜何生亮的感覺，也展示在NBA年度隊伍的票選上，這兩年他都只能選入年度第二隊，因為第一隊的中鋒都是約柯奇。

安比德(右)連兩年不敵約柯奇(左)無緣MVP以及年度第一隊，肯定會讓他有「既生瑜，何生亮」之感。 美聯社資料照片

和年度隊伍一樣，明星隊的票選也分位置，前場就三個名額，在東區球迷投票排第四的安比德只能硬生生被字母哥、KD和泰托姆給擠出去。之前他已經連續五年是明星賽的先發，但今年卻被排除在外，除非以後明星賽的票選不分位置，單論票數，否則這種遺珠之憾就會持續發生。在去年MVP獎公佈前，安比德有被問到自忖得獎的可能性，他的態度很無奈：「如果能得獎當然很好，如果沒得，那我就不知道還能怎麼辦了。有時候我覺得投票者真的恨我，對於一個費城的球員，或是只針對我，那個標準好像特別不一樣。」

76人隊今年一直都在東區前三名，而且是在第二號得分手哈登和第三號得分手馬克西分別休了一個月和一個半月的情況下，能維持這種戰力，他生涯新高的33.6分絕對是第一功臣，不只如此，他的進攻效率也都達到前所未有的高度，根據Basketball Reference，他在籃框三呎之內的命中率是78％，有效命中率和真實命中率都是生涯最好，更厲害的是他的使用率，高達37.9%，是NBA第一名，外帶每場比賽要罰進聯盟最多的9.9記。如果這樣的人連明星賽先發都進不去，只能說有些事情肯定不大對勁。

籃框3呎之內完全就是安比德的天下，少有對手能在此跟他抗衡。 美聯社

連續兩年輸給約柯奇，可能是因為小丑的打法太獨角獸，太特殊了，讓傳統中鋒派的安比德相對吃虧，但在上週兩人的交手時，安比德以47分18籃板，打趴了約柯奇的24分8籃板9助攻，76人也擊敗了金塊隊。今年對小丑來說要三連霸是頗困難的，因為歷史上只有大鳥柏德曾經連三年拿過MVP，在投票者可能出現的疲勞效應下，如果沒有冠軍光環加持，很難連三年獨佔鰲頭。看看2021年的字母哥就可以知道，在他數字和前一年幾乎不變的情況下，還是被約柯奇拉下馬來。約柯奇本季的得分和籃板略為下降，助攻數卻達到生涯新高的10次，但他的中鋒大三元已經逐漸讓人覺得理所當然，如果安比德能帶領76人隊拿到東區例行賽第一種子，或許有機會終於上位，不再是永遠的老二。

但這是高難度任務，因為76人隊剩下的賽程難度是全NBA第二難，他們跟綠衫軍還有三次對戰，還要打字母哥兩場，另外還要去丹佛再打一次金塊。如果這些任務都能完成，總該給安比德當一次新娘了吧。