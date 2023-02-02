快訊

出門帶傘！今、明這些地區偶有雨 周六雨區範圍再擴大

「手機界單眼」最新力作！三星Galaxy S23旗艦系列規格更猛 3款4色開賣時間曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全NBA最沒人愛的巨星 安比德就是當不了男主角

聯合新聞網／ 林煒珽
76人中鋒安比德本季打出生涯代表作，目前平均得分33.6還高居聯盟第一，但竟然還無法成為明星賽先發球員，這讓不少球迷感到相當不平。 美聯社
76人中鋒安比德本季打出生涯代表作，目前平均得分33.6還高居聯盟第一，但竟然還無法成為明星賽先發球員，這讓不少球迷感到相當不平。 美聯社

美國有句俗語：「永遠是伴娘，就是沒法當新娘」，這被運動畫刊的作家黑林（Chris Herring）拿來形容安比德，這位得分王今年再次打出生涯年數據，但居然連NBA明星賽的先發陣容都擠不進去，令人無言至極。

早在堪薩斯大學時，他就是NBA選秀狀元的最大熱門，但在三月瘋前的腳傷，不只讓他缺席了六十四強賽，還讓他滑落到第三順位，排在隊友威金斯和杜克大學的派克（Jabari Parker）之後。在2019年東區季後賽第二輪，雷納德在第七戰在他面前，投進那顆彈跳四次的致勝球；還有2020年，他眼睜睜看著當時的隊友西蒙斯放掉空檔灌籃的機會，讓他們在第七戰最後輸給老鷹隊，再次錯失進軍東區冠軍賽的機會；去年他再度止步在東區準決賽，以二比四輸在頭號種子熱火手中，如果不是他因傷缺席前兩戰，誰知道這個系列會如何發展。

從NBA進到奧蘭多的泡泡之後，安比德的平均30.5分是所有人中最多的，上季他終於第一次成為聯盟的得分王，但他卻再度在MVP票選中輸給約柯奇，連續兩年敗在同一人手上，連續兩年沒辦法獲得投票者的青睞。這種既生瑜何生亮的感覺，也展示在NBA年度隊伍的票選上，這兩年他都只能選入年度第二隊，因為第一隊的中鋒都是約柯奇。

安比德(右)連兩年不敵約柯奇(左)無緣MVP以及年度第一隊，肯定會讓他有「既生瑜，何生亮」之感。 美聯社資料照片
安比德(右)連兩年不敵約柯奇(左)無緣MVP以及年度第一隊，肯定會讓他有「既生瑜，何生亮」之感。 美聯社資料照片

和年度隊伍一樣，明星隊的票選也分位置，前場就三個名額，在東區球迷投票排第四的安比德只能硬生生被字母哥、KD和泰托姆給擠出去。之前他已經連續五年是明星賽的先發，但今年卻被排除在外，除非以後明星賽的票選不分位置，單論票數，否則這種遺珠之憾就會持續發生。在去年MVP獎公佈前，安比德有被問到自忖得獎的可能性，他的態度很無奈：「如果能得獎當然很好，如果沒得，那我就不知道還能怎麼辦了。有時候我覺得投票者真的恨我，對於一個費城的球員，或是只針對我，那個標準好像特別不一樣。」

76人隊今年一直都在東區前三名，而且是在第二號得分手哈登和第三號得分手馬克西分別休了一個月和一個半月的情況下，能維持這種戰力，他生涯新高的33.6分絕對是第一功臣，不只如此，他的進攻效率也都達到前所未有的高度，根據Basketball Reference，他在籃框三呎之內的命中率是78％，有效命中率和真實命中率都是生涯最好，更厲害的是他的使用率，高達37.9%，是NBA第一名，外帶每場比賽要罰進聯盟最多的9.9記。如果這樣的人連明星賽先發都進不去，只能說有些事情肯定不大對勁。

籃框3呎之內完全就是安比德的天下，少有對手能在此跟他抗衡。 美聯社
籃框3呎之內完全就是安比德的天下，少有對手能在此跟他抗衡。 美聯社

連續兩年輸給約柯奇，可能是因為小丑的打法太獨角獸，太特殊了，讓傳統中鋒派的安比德相對吃虧，但在上週兩人的交手時，安比德以47分18籃板，打趴了約柯奇的24分8籃板9助攻，76人也擊敗了金塊隊。今年對小丑來說要三連霸是頗困難的，因為歷史上只有大鳥柏德曾經連三年拿過MVP，在投票者可能出現的疲勞效應下，如果沒有冠軍光環加持，很難連三年獨佔鰲頭。看看2021年的字母哥就可以知道，在他數字和前一年幾乎不變的情況下，還是被約柯奇拉下馬來。約柯奇本季的得分和籃板略為下降，助攻數卻達到生涯新高的10次，但他的中鋒大三元已經逐漸讓人覺得理所當然，如果安比德能帶領76人隊拿到東區例行賽第一種子，或許有機會終於上位，不再是永遠的老二。

但這是高難度任務，因為76人隊剩下的賽程難度是全NBA第二難，他們跟綠衫軍還有三次對戰，還要打字母哥兩場，另外還要去丹佛再打一次金塊。如果這些任務都能完成，總該給安比德當一次新娘了吧。

NBA專欄 NBA 76人 安比德 雷納德 安戴托昆波 杜蘭特 泰托姆 約柯奇

相關新聞

全NBA最沒人愛的巨星 安比德就是當不了男主角

美國有句俗語：「永遠是伴娘，就是沒法當新娘」，這被運動畫刊的作家黑林（Chris Herring）拿來形容安比德，這位得分王今年再次打出生涯年數據，但居然連NBA明星賽的先發陣容都擠不進去，令人無言至

受夠了高薪低就的嘲諷 76人哈里斯靠耐力打出貢獻

誰是當今76人隊中的第一高薪？不是前任MVP哈登（James Harden），也不是這兩年都曾在MVP排行榜領跑的安比德（Joel Embiid），而是哈里斯（Tobias Harris）。然而，無論

球威不再及重疊性高 李振昌、郭天信恐成經典賽遺珠

本屆經典賽中華隊的30人正選名單預計於6日公布，也就是說目前在36人集訓名單中還要再剔除6人，這6人會隨同集訓到18日，以防有球員受傷或其他突發事件需要換人的狀況，而如何決定要捨棄哪6人，不外乎包括近

中職／富邦棒籃皆採美式經營 悍將卻難複製勇士王朝經驗

中華職棒上個球季結束後，富邦悍將依舊有大規模的人員異動，再度成為休賽季最具話題的球隊。其中從興農時期就在陣中的教練余文彬、鄭兆行、陳威志、蔡明晉都離隊，球員林益全、張耿豪、林琨笙則是戰力外，另外包含有

日職／安打是沒打好的全壘打！門田博光越老越會轟的傳奇生涯

1979年2月春訓，門田博光練習時，突然聽到「啪」的一聲。送醫檢查後，發現弄斷了右腳阿基里斯腱。就算是現在，阿基里斯腱斷裂仍是極為嚴重，可能威脅運動生涯等級的大傷，何況是四十多年前的醫療技術遠不如現代

鵜鶘誇張8連敗 只能等待救世主回歸！

30天前，鵜鶘23勝12敗，勝率6成57西區排第二，這是鵜鶘隊史最佳時刻。當時鵜鶘全隊都很健康，防守效率第四，進攻效率第六。當時鵜鶘三巨頭前鋒威廉森(Zion Williamson)、射手麥凱倫(CJ

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。