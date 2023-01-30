日職／歐力士戰力不墜 激出軟銀的80億重金補強

2023年球季補強最積極的球隊毫無疑問就是太平洋聯盟的第一霸主軟銀鷹隊。這個季後他們砸下大約80億日圓補強，再度回到了大家所「熟悉」的軟銀。

這個背景跟他們已經連續兩年錯失洋聯優勝有很大的關係，這對長期在洋聯甚至整個日本職棒享有王者地位的球隊來說，是難以接受的結果。軟銀在2000年之後拿下太平洋聯盟優勝以及日本一總冠軍各8次，其中2017-2020年更是完成了日本總冠軍四連霸，這是日本職棒史上第一次有洋聯球隊達到這個成就。然而就在四連霸的氣勢達到最高點時，2021-2022這兩個球季他們相繼失去了聯盟第一的寶座，尤其是去年藤本博史監督領軍卻到了最後關頭被歐力士演出大逆轉封王。這個軟銀過去擅長的劇情反而自己變成悲情的受害者，更是讓他們顏面盡失，成為轉而決心在季後展開大手筆補強的關鍵。

雖然有人質疑軟銀補強過度，甚至包括找來有原航平都是高風險的賭注。不過眼前有一個連續兩年稱霸的歐力士猛牛，戰力持續維持在高檔，加上帶兵功力一流的中嶋聰監督，即使流失了赴美國挑戰的強打者吉田正尚，不過補進了拿過打擊王的前西武捕手森友哉，還是在洋聯具有一等一的競爭力。因此對軟銀來說，想要打敗歐力士，砸下80億日圓補強，包括最後以總值3年15億日圓搶下重返日職的投手有原航平，都是面對非奪回優勝不可壓力下，不得不的賭注。

網羅FA市場上的最大咖近藤健介對軟銀來說是最關鍵的一張拼圖。 擷圖自軟體銀行鷹官方推特

軟銀今年另外一個較大的賭注在於洋將陣容的大幅調整。迪斯派（Alfredo Despaigne）以及葛拉西亞（Yurisbel Gracial）兩大古巴籍洋砲，在軟銀分別有6年、5年的資歷，也是軟銀四連霸的大功臣，但這個季後他們都離開了球隊。由於他們搭配柳田悠岐、栗原陵矢、松田宣浩等人支撐了近幾年軟銀的主力打線，如今雙雙離隊，新加盟的內野手阿斯圖迪略（Willians José Astudillo、1.8億）以及郝金斯（Courtney Hawkins、6000萬日圓）兩名新洋砲就肩負重任。尤其大聯盟109轟的左右開弓洋砲賈維斯 （Freddy Galvis）去年頂著年薪3億5,000萬日圓加盟，卻只在一軍出賽38場，留下0.171打擊率、2支全壘打、11分打點的低迷成績，表現遠不如預期，也是軟銀奪冠失利的原因之一。然而今年少了迪斯派以及葛拉西亞兩名日職經驗豐富的洋砲之後，軟銀將更加沒有失敗的空間。

郝金斯（Courtney Hawkins）雖然缺乏大聯盟資歷，不過去年在美國獨立聯盟出賽127場比賽擊出48支全壘打，11月參加測試成功之後與軟銀簽約，如果真能如軟銀教練團所觀察他是一名適合日本職棒的打者，對軟銀來說當然是一大加分。不過以第一年到日本職棒發展來說，畢竟押寶的成分居多，還是要看新加盟的阿斯圖迪略（Willians José Astudillo）真正實力，以及賈維斯（Freddy Galvis）在經過一年日本職棒的洗禮之後能否復活了。

當然，也因為洋將的補強一向充滿變數，尤其洋砲面對實力頂尖的日本投手更是挑戰連連，軟銀在這個季後不惜砸下7年50億日圓，也要從西武、日本火腿、歐力士等球隊之中網羅FA市場上的最大咖近藤健介，以奪冠勢在必得的決心來說，相當合理。