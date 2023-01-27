林書豪有場均20分能力 球迷搶票要快了！

台灣職籃PLG聯盟高雄鋼鐵人1月26日正式宣布，前NBA球星林書豪確定加盟鋼鐵人，林書豪稍後也在個人IG向台灣球迷喊話：「高雄，我來了」。34歲的林書豪去年12月29日與大陸職籃CBA廣州龍獅提前解約，來台打球時間，加入那支球隊已經沒有阻礙，只等官宣。

林書豪加入廣州龍獅一共只出賽7場，每場出賽12分鐘，場均6.9分、2.3籃板、2.1助攻表現並不理想，也跟CBA洋將規格、表現有不小落差。林書豪與廣州龍獅協議提早解約，為林書豪開啟來台打球之門。他在CBA一共打過三個賽季，2019-20效力北京首鋼，場均22.4分、5.6籃板、5.6助攻，2021-22效力首鋼第二季場均13.7分、3.6籃板、4.4助攻，略有下滑。

由於林書豪具備華裔身分，他在鋼鐵人將以本土球員身分出賽，上場時間、角色不受限制。也就是說，鋼鐵人可以用林書豪搭配兩名主力洋將212公分中鋒克拉索夫、198公分前鋒鑀倫同時出賽，目前2勝13敗戰績排名PLG聯盟六隊之末鋼鐵人，有機會靠著林書豪加盟迅速翻身，提升戰力和戰績。

鑀倫今年為鋼鐵人出賽8場，場均 19.4分、5.4籃板、3.5助攻。克拉索夫12月底加盟為鋼鐵人出賽5場，場均21.6分、11.4籃板，投籃命中率5成6，兩名洋將個人能力、表現、團隊意識在PLG都屬一線洋將，林書豪加入鋼鐵人組成鐵三角，很有機會幫助鋼鐵人搖身一變成為常勝軍。

鋼鐵人隊洋將鑀倫（中）原本表現就很出色，與林書豪、克拉索夫聯手後應該能大幅提升球隊戰力。 高雄17直播個鐵人隊提供

在林書豪加入PLG鋼鐵人後，台灣職籃網路聲量和天平將重新回到PLG身上。台灣職籃另一個聯盟T1上半季由於NBA球星「魔獸」霍華德加入桃園雲豹，過去兩個月搶走台籃網路聲量和絕大多數媒體關注力，全台媒體、球迷瘋狂追著魔獸跑，魔獸主場桃園雲豹幾乎場場爆滿，PLG網路聲量和關注力冷了一半以上。

現在林書豪確定加入鋼鐵人，台灣職籃形勢丕變，看魔獸的球迷肯定還是不少，但林書豪、鋼鐵人、PLG將搶回更多關注，為「林來瘋」新鮮瘋狂的人，不管是籃球迷還是一日球迷都將蜂湧而至，台灣媒體也將掀起另一波追逐瘋狂。

霍華德來台後雖然刮起魔獸旋風，但他的表現並不符合球迷期待。林書豪加入T1聯盟後，應該會受到更多媒體和球迷的關注。 桃園雲豹提供

林書豪離開NBA三年多，但能力還在，190公分身高打控球就是絕對優勢，他的對位、經驗、個人技術能力在台灣職籃還是洋將等級，不能低估。

關於林書豪和鋼鐵人 有幾個有趣的發展方向和預測

1、林書豪加入鋼鐵人，今年球季個人表現預測大約是場均20分、6籃板、6助攻，他還是能打出洋將表現和主宰力。這分數據預測是根據林書豪在首鋼第一季表現，以及鋼鐵人現有陣容、洋將組合、本土球員能力綜合評估。

2、鋼鐵人「鐵三角」林書豪、克拉索夫、鑀倫有機會組成贏球三人組，扭轉乾坤，鋼鐵人本土後衛陳又瑋、王律翔，195公分中鋒王柏智，195公分前鋒籃少甫，經驗都不足，也都將得利於鐵三角牽制力，打出更稱職表現和團隊合作。

3、鋼鐵人兩名國手老將周儀翔、呂政儒個人能力和身體狀況能恢復多少，都是賺到，即使回不到七成水平，但只要能上場打個20-25分鐘，穩定場面和處理球，對鋼鐵人就是利多，這也是林書豪加入鋼鐵人可能帶來的影響和團隊效應。

除非林書豪體能退化太多，超打期，預否則林書豪將會帶給鋼鐵人全然不同團隊效應和影響力，克拉索夫內線到位，攻防一體，籃板、防守、對位可靠穩定，鑀倫打小對大，個人攻擊和攻防對位都很靈活，林書豪加入鋼鐵人有畫龍點睛之妙。