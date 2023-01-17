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勇士近況差、客戰打超爛 五大空前危機隱然浮現

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
勇士近5戰只對傷兵累累的馬刺拿下1勝，有3場比賽都輸對手12分以上，柯瑞(中)的復出並沒有能讓勇士振作起來。 美聯社
勇士近5戰只對傷兵累累的馬刺拿下1勝，有3場比賽都輸對手12分以上，柯瑞(中)的復出並沒有能讓勇士振作起來。 美聯社

即使賽季進入下半季，衛冕軍勇士還是像遊魂，防守肢離破碎，進攻很吃三分手氣，三分出手愈來愈多，攻防效率沒有提升，客場4勝17敗聯盟倒數第二。

勇士客場118：132被公牛痛宰，單場失誤23次，下半場失分73分，勇士單場三分球51投21中，三分命中率4成12，還被對手砍進132分，輸了14分，除了失誤太多，攻防失序，幾乎沒有防守是最大絆腳石。

勇士目前21勝22敗，勝率跌破五成，西區第8，跟拓荒者並列，季後賽之路岌岌可危，原本預期下半季應該要醒來的衛冕軍，攻防兩端似乎都還沒有醒來。

勇士除了受傷病影響 上半季還出現幾個問題和過去八年不曾發生的現象

1、防守效率第18：這是勇士除了2019-20年球季，勇士「浪花兄弟」柯瑞湯普森雙雙傷停賽季之外，勇士防守表現最差一季。沒有足夠出色防守和輪轉，禁區失分偏高，勇士就打不出真正勇士風格。上個賽季勇士成功奪冠，例行賽勇士防守效率至少前五，甚至有半個賽季都高居第一。

勇士目前的防守出現了很大的問題，連對上近況也是非常差的太陽時都被修理。 美聯社
勇士目前的防守出現了很大的問題，連對上近況也是非常差的太陽時都被修理。 美聯社

2、三分球場均出手43.2次：今年勇士打法和戰術有點偏狹，三分出手爆量，目前三分出手聯盟第一，三分命中率3成72也在水準以上，但三分出手愈多也表示，進攻和得分方式太過吃手氣。吃手氣打法加上防守退化，往往就是球隊很難贏球，甚至客場輸球徵兆。

3、禁區攻擊比重太低：對公牛一戰，勇士禁區得分34：56落後公牛，禁區得分比重偏低，這是大量三分出手戰術打法帶來的影響。當勇士太多三分出手和外線攻勢，相對只會增加柯瑞、湯普森、波爾和其他外線牽制點出手困難和被有效針對，這是勇士客場比賽陷入更大困境主因。

三分球是良藥，只要投得夠準，但三分出手爆量也是可能毒藥，因為三分很吃手氣。勇士對公牛這一戰，三分球出手和兩分球比重是51：32，幾乎沒有籃下和中距離攻擊，即使勇士投進21個三分球，三分命中率超過4成，但還是被公牛剋得死死。

少了禁區得分，失去內線製制力，這不太像過去八年四冠的勇士。勇士即使經常打小個子，拚小球，但三分球出手並不是主體，傳統勇士更多是靠防守反擊，更多「上擋下切」開後門，往籃下和禁區攻擊，這才是那支冠軍勇士打法風格。

勇士本季場均三分球出手高達43.7次，已經到了有些浮濫的地步，而禁區的攻擊相對不足，進攻過於單調。 美聯社
勇士本季場均三分球出手高達43.7次，已經到了有些浮濫的地步，而禁區的攻擊相對不足，進攻過於單調。 美聯社

4、勇士打法更容易預判：勇士今年三分球出手爆量，三分和兩分出手幾乎一半一半，因此打法、戰術更容易預判，相對造成勇士進攻、戰術執行上的困難。

目前勇士進攻、得分、出手過度集中在柯瑞、湯普森、波爾、維金斯等主力身上，跳投太多，三分大量出手，所有對手都更容易掌握勇士進攻打法和外圍出手。如果不是柯瑞個人牽制力和表現夠水準，帶動團隊，勇士可能還會少贏很多場比賽。

5、勇士陣容有難以彌補缺陷：儘管勇士上半季養出193公分後衛德文琴佐、198公分前鋒蘭姆兩名得力替補，但鋒線不足，新人成長不如預期，中鋒懷斯曼、前鋒庫明卡都還沒能進入主要輪換陣容，打不出相對防守強度和功能。

勇士替補前鋒庫明卡表現不穩定，近期又受傷，想要成為勇士的可靠戰力還不知道要等多久。 美聯社
勇士替補前鋒庫明卡表現不穩定，近期又受傷，想要成為勇士的可靠戰力還不知道要等多久。 美聯社

防守取決於經驗、對位和高度，目前勇士還沒有找到足夠拼圖，鋒線能力不足，人手不齊，禁區幾乎沒有進攻牽制力，勇士打不出上季防守強度和效率，衛冕路上也會更難調整。

留給勇士調整的時間已經不多，勇士手裡的武器和防守元素也非常有限，勇士還是得先提升防守，打出防守效率有效控制失分，才能逐漸回到衛冕正軌。

還沒睡醒的勇士並不可怕，缺少強悍鋒線和防守拼圖的勇士，接下來每一步都不好走。

NBA專欄 NBA 勇士 柯瑞 湯普森 波爾 維金斯

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