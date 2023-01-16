藤浪晉太郎突來的美夢 是風險更是唯一的轉機

阪神虎隊投手藤浪晉太郎與美國職棒大聯盟奧克蘭運動家隊簽約，年薪325萬美金（約4億1,600萬日圓），另外再加上140萬美金（約1億8,000萬日圓）的激勵獎金。激勵獎金的內容包括了先發5場、8場、10場各有10萬美金等進階式條件，合約總值將近6億日圓。

這份合約已經高達藤浪晉太郎去年在阪神虎隊4,900萬日圓年薪的10倍以上。即使不算激勵獎金，年薪4億1,600萬日圓也已經是他過去生涯單季最高薪1億7,000萬（2016年）的2倍以上。同時，從2017年開始連續6年被減薪的藤浪，這一次是他相隔7年再度嚐到加薪的滋味。藤浪晉太郎成功藉由入札制度赴美挑戰，潛藏著創造灰姑娘傳奇的可能性，由日本「輸出」之後大幅飆漲的身價更是令人嘖嘖稱奇。

藤浪去年一軍出賽16場，3勝5敗、防禦率3.38的成績縱使是近幾年最佳，不過今年如果留在阪神虎隊，頂多也只是維持原薪資或是微調。因此開拓的這一條MLB之路無疑為藤浪晉太郎往後的棒球人生帶來巨大的復活生機。

藤浪原屬的阪神虎隊今年剛好迎接一個嶄新的球季，主要是結束了4年的矢野燿大政權，由岡田彰布走馬上任。2019年阪神更換新任監督之後，藤浪晉太郎這幾年還是苦於無法回到過去身手，因此對他而言再換新指揮官當然是另一個新的契機。不過在矢野燿大任內，藤浪並非沒有機會，包括2021-2022這兩個球季的開幕戰先發矢野燿大都交給他，並且給了他許多調整的空間。但這4年時間內藤浪晉太郎卻仍舊浮浮沉沉，因此一般認為，即使由岡田彰布接任，藤浪晉太郎留在原球團的進步還是有限，定位還是會以中繼為主，先發缺人時偶爾替補先發位置，因此「轉換環境」才是唯一能找到脫胎換骨機會的方式。

藤浪晉太郎在2021年首次獲得開幕戰先發的機會，可惜他在該季只繳出3勝3敗、防禦率5.21的成績。 擷圖自阪神虎官方推特

更何況以阪神虎隊現在的投手陣容，藤浪在陣中的重要性的確不高。去年阪神虎團隊防禦率2.67高居兩聯盟第一，也是中央聯盟唯一在3以下的球隊。青柳晃洋、伊藤將司、西勇輝、西純矢、才木浩人先發一字排開都是上選，後援也有岩崎優、湯淺京己、濱地真澄等人壓陣，還有年輕的森木大智、桐敷拓馬，以及新補進的畢斯利（Jeremy Beasley）、B.凱勒（Brian Keller）等兩名洋投，競爭相當激烈，被譽為是兩聯盟首屈一指的投手群。如果無法從春訓開始展現穩定的投球內容讓岡田彰布安心，藤浪要立即掙得一定的位置並不容易。

藤浪晉太郎值得期待的在於他去年球季後半段，改變了過去以滑球為主的投球型態，轉而大幅增加快速指叉球的比例，改善了控球上飄忽不定還會對右打者造成觸身球的毛病，這應該也是運動家隊願意給予球隊第五高薪評價的主因。

最近幾年只要出現交易的話題，藤浪晉太郎的名字都會被提及，不過礙於對選秀第一指名選手的情感因素，加上萬一到其他球隊復活的「風險考量」，阪神始終沒有進一步動作。如今好不容易盼到入札轉隊，而且是轉戰MLB的「美夢」，對藤浪晉太郎而言是好不容易盼得的人生重大轉機，即使只有1年合約存在風險。不過反之如果真能大復活，後面還有更大型的合約等著他，2023年藤浪晉太郎的大聯盟之路受矚目的程度絕不亞於任何其他日本選手。