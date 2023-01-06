最近9戰吞5敗還被雷霆打爆 塞爾蒂克是真強還是假象？

塞爾蒂克26勝12敗戰績聯盟第一，長時間在NBA官網戰力排名第一，奪冠排名第一熱門，塞爾蒂克一哥前鋒泰托姆場均30.8分、8.1籃板、4助攻，表現得就像年度MVP。毫無疑問，塞爾蒂克就是今年NBA奪冠呼聲最高，戰力最強，天賦和表現最好球隊，沒有之一。

塞爾蒂克上半季很穩定 打出幾個奪冠形勢和爭冠強項：

三分很狂：塞爾蒂克目前每場出手41.9次三分球，排第二，三分命中率3成7排第七，全隊除了206公分中鋒威廉斯(Ribert Williams三世)，主要輪換一共有11人都能投三分球。三分球投得又多又急，經常有爆量輸出，使得塞爾蒂克進攻、得分、空間都得到最大釋放。

雙星很罩：泰托姆和布朗逐漸打出90年代公牛王朝喬丹+皮彭合體模式，兩人互補互依，建構塞爾蒂克穩定超級雙核。泰托姆就是蝙蝠俠，布朗時而扮演蝙蝠俠，時而演出羅賓，兩人緊密合作，不分彼此。泰托姆和布朗正在向世人證明，他們可以一起贏球、奪冠，共同享受籃球承擔勝負。

塞爾蒂克是三分球火力極為強大的球隊，平均每場投進15.6球排名全聯盟第二，僅次於勇士的16.1球。其中泰托姆每場投進3.2球，布朗(左)則投進2.5球。 美聯社

教練用人稍稍開放：跟上季塞爾蒂克教練烏杜卡(Ime Udoka)超保守「七人輪換」不同，今年塞爾蒂克代總教練馬祖拉(Joe Mazzulla)用人稍稍開放，他經常會用到8-9人輪換。儘管馬祖拉用人還是非常依重核心「七人輪換」，但第二梯隊替補射手豪舍(Sam Hauser)、中鋒柯奈特(Luke Kornet)，二號替補控球普里查德(Payton Pritchard)、前鋒葛里芬(Blake Griffin)也都有10-15分鐘上場替補時間。用人輪換更深，深度挖掘板凳天賦和奇兵，拉長板凳深度，塞爾蒂克目前即使有人員傷病，但戰力和陣容影響都不會太大。

塞爾蒂克最近三周有些反常 出現許多跌停和戰力意外跡象

最近9戰5敗：其中包括連輸魔術兩場，最近又被金塊、雷霆打個二連敗。對雷霆一戰，塞爾蒂克在雷霆第一得分手亞歷山大缺陣情況下，被雷霆150：117狠狠修理。

馬祖拉賽後忍不住還是講了重話：「我們必須保持謙卑，專注而且認真面對每一個對手和每場比賽，這裡是NBA，每個對手都有能力給你重重一擊...」。

塞爾蒂克總教練馬祖拉賽開始注意到球隊有時會過度放鬆的問題，要求球員必須認真對待每一場比賽。 美聯社

防守效率滑落到第10：這是今年上半季塞爾蒂克表現最差的防守體系。一支目標只有「奪冠」球隊，防守一定要保持高峰和相對穩定，虎頭蛇尾的防守表現和暴量失分，遇強則強遇弱則弱表現，顯示球星帶隊能力和球隊文化、教練掌控力都還沒有真正到位。

跳投太多，罰球太少：這一直是塞爾蒂克雙星打法「不自覺」盲點。泰托姆以跳投為主要進攻武器，布朗同樣擅長跳投，嚴格說來，塞爾蒂克全隊都習慣也擅長用「跳投」做為主要進攻武器，包括最佳第六人波格登、第一替補鋒線威廉斯(Grant Williams)、先發中鋒霍福特都以跳投做為主要得分武器。

跳投多，三分出手更多，代表打法很吃手氣，一旦自己手風不順，或是進入季後賽防守強度和對抗，塞爾蒂克吃手氣的跳投打法就不一定能常常終結比賽，拿下勝利。跳投太多，另一方面也會表現在罰球太少，塞爾蒂克目前每場僅22次罰球排第23，缺少低位、背框、往籃下攻擊，製造犯規、站上罰球線能力更少，季後賽勢必吃虧受影響。

泰托姆場均罰球次數比上季多了2.4次，但也僅有8.6次就排名全隊第一，其他球員的罰球機會明顯是偏低了。 美聯社

塞爾蒂克是真強還是假象，就看你從那個面向去衡量，但被魔術連砍兩場，被雷霆轟進150分，塞爾蒂克的防守和精神面肯定是有問題。

上半季還沒打完，塞爾蒂克目前進攻效率仍是第一，塞爾蒂克究竟有多強大，防守還能調整多少，都還有很大提升和進步空間。