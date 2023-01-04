最強國家隊終於實現？ 回顧過去始終無緣的經典中華隊

張育成是否參加經典賽的問題吵得沸沸揚揚。除了兵役列管問題之外，一部份也在於張育成目前是大聯盟經驗最豐富的臺灣野手，論實力而言毫無疑問是第一人選，自然會希望他能夠來國家隊展現身手。不過，雖然經典賽是唯一能讓大聯盟層級球員露臉，眾星雲集的豪華舞台，但綜觀中華隊歷來的組建過程，不盡人意的狀況卻是層出不窮。

2006年經典賽首次開辦，但當時剛好許多主力級球員有傷在身。包括旅美的曹錦輝、旅日西武的張誌家、許銘傑，以及以往都擔任中心三、四棒的彭政閔和陳金鋒兩位主砲等人，都因傷高掛免戰牌。另外，剛在大聯盟嶄露頭角的王建民，也因為球團不放行未能披上戰袍。

以後見之明來看，缺打者造成的影響最明顯。中華隊當時只得找來前一年以日職二軍為主的林威助扛下四棒。結果對韓國的關鍵一戰，投手群儘管拿出超水準表現，讓韓國打線壓僅僅只能得到2分，但因為連1分的火力支援都沒有，最終還是惜敗南韓未能晉級。

2009第二屆經典賽，中職和棒協產生摩擦，各球團便以保護旗下球員名義，不願完全配合國家隊的徵召，其中又以La new熊和興農牛的抵制最激烈。於是包括陳金鋒、林智勝、陽建福、謝佳賢、潘威倫等好手通通沒有參賽。旅外球員部分也多半不願配合，像是郭泓志、胡金龍、陳偉殷等選手亦選擇辭退。棒協還因此向大聯盟表示抗議，質疑經典賽號稱大聯盟球員都能打，但為何棒協連小聯盟球員都徵召不到人。

陳金鋒一直是中華隊最可靠的不動四棒，但兩次經典賽他都無緣參與。 聯合報系資料照片

最後，中華隊只能大量啟用業餘及尚未與職棒簽約的新兵，配合一部分球團放行的職棒球員參賽。這支球隊光是赴澳移地訓練時，與當地球隊的切磋就已經敗多勝少。後續和中職、日職隊伍的熱身賽也都灰頭苦臉。最後到了正式會賽，中華隊先是大比分敗給南韓隊，隨後遭到中國隊擊敗，創下經典賽史上最難堪的紀錄。

2013年，中華隊由中華職棒聯盟組訓，總算有了徵召相對順利的一屆，即便旅美最大咖的陳偉殷辭退，陣中依舊有王建民、郭泓志、陽岱鋼及絕大多數的中職好手。最終成功突破第一輪，挺進至八強複賽，儘管惜敗日本及被古巴摳鬥做結，但陣容已經接近理想狀態，無論星度還是戰績，都是參賽以來最亮眼的一次。

2013年經典賽徵召大致順利，中華隊也打出漂亮一仗。 影片來源：緯來體育台官方YouTube頻道

然而再下一屆的2017年，體育署和棒協屬意由郭泰源擔任總教練，與推舉葉君璋擔任的中職不和，此爭端成為導火線。於是中職聯盟退出組訓抵制，陣中重砲雲集的Lamigo桃猿隊也響應聯盟，宣布不會派人支援國家隊。這讓中華隊一下子少掉王柏融、林泓育、陳俊秀、陳禹勳等重要戰力。

爾後，中華隊先是意味不明的「環遊世界」飛往各地進行移訓，最後兵疲馬困地前往韓國，連敗給以色列、荷蘭與南韓出局。更讓人諷刺的是，中職將沒打經典賽的球員另組一隊，赴日與日本國家隊進行練習賽，其中一場全隊狂敲17安，轟垮了日本最引以為傲的堅強投手陣獲勝，還讓日本球迷大為震驚「為什麼這些球員沒有入選國家隊？」假設要是能夠順利統籌，中華隊或許就能有不一樣的表現。

中職派出沒參加經典賽的球員赴日比賽，反而大比分轟垮日本代表隊。影片來源：愛爾達體育家族官方YouTube頻道

從以上回顧來看，中華隊似乎每逢經典賽，召集不順已經算例行公事了。十多年前的國內球迷，或許曾做著全盛期的王建民、郭泓志、陳偉殷、彭政閔、陳金鋒等選手共同打拼的中華隊美夢，然而始終未能如願。其他同樣是一級國際賽事，如奧運、奧運資格賽（如過去的亞錦賽）及世界12強等等，組隊問題恐怕都沒那麼頻繁地出現過。

然而，張育成目前屬於列管狀態，自然被認為參賽理所當然。同樣辭退的黃暐傑，目前就不太有受到輿論質疑。要是此事件弄個不好，讓整個棒球圈遭到外界質疑私相授受，考慮修改現行規範才是嚴重了。現在張育成宣布參賽，對大家來說可說是皆大歡喜的成果。盼望中華隊能像日本一樣，儘可能召集到最強成員齊聚一堂，發揮最大實力與各國好手一較高下的球迷而言，起碼確定在這次經典賽，離理想的中華隊完美陣容大大跨進了一步。