國家與個人誰重要？ 回顧那些為國出征卻受傷的旅美球星

旅美球員張育成日前宣布婉拒參加今年在台灣舉辦的世界棒球經典賽(WBC)，消息一出引起各界討論，絕大多數球迷無法諒解他的決定，職業球員尤其是旅外打拼的，在國家榮譽以及個人職涯之間總是有許多拉扯，筆者對這件事的看法容後再提，先來回顧那幾位在國際戰場上光榮奮戰卻對個人職涯有很大影響的旅美球星吧。

陳鏞基在高苑工商就學時就已經入選中華青棒隊，展開國手生涯，進入國立體院後更是國家隊常客，哈連盃、亞錦賽等都有參賽，當時與國家隊隊友胡金龍被稱為「金鏞連線」，04年與大聯盟水手隊簽約，但即使他這幾年都在小聯盟力拼上大聯盟的機會，仍屢次參與國家隊代表台灣出賽，舉凡04年的雅典奧運、05年的世界盃、06年第一屆WBC、洲際盃以及杜哈亞運，不管是不是一級賽事，都看得到陳鏞基的身影，且都有不錯的表現，05年以4成38打擊率獲選為世界盃最佳二壘手；06年對中國打出WBC史上首支滿貫砲，也是中華隊在WBC史上首位猛打賞打者；同樣是06年的洲際杯，陳鏞基再度以超過4成的打擊率拿下最佳二壘手；之後的杜哈亞運，陳鏞基的打擊率仍高達4成5，還打出3轟，是中華隊那年能奪下金牌的重要功臣，在國際賽的優異表現，也讓陳鏞基獲得「台灣轟炸機」的稱號。

陳鏞基(右)與國家隊隊友胡金龍(左)由於防守二遊默契佳，被稱為「金鏞連線」 聯合報系資料照片

不過頻繁地代表台灣出賽也讓在小聯盟征戰的陳鏞基身體漸漸不堪負荷，尤其是06年，季前的2月隨中華隊集訓、3月WBC，隨後的小聯盟球季，季後從11月開始又連續打了洲際盃及亞運，這一年幾乎是全年無休，也讓他身上原本就有的傷勢更加惡化，07年好不容易首度升上3A，但出賽幾場後就因肩傷舊傷復發而開刀整季報銷，直到10月才在秋季聯盟出賽，隔年也是在持續復健中出賽，但之後歷經膝傷、轉隊、下放2A等，就是沒有上大聯盟的機會，10年季後決定離開美國，而07到09年這段復健、轉隊的期間，陳鏞基竟還接到包括亞錦賽、WBC的徵召，為國征戰多年的他，終於婉拒了，直到10年才重回國家隊。

陳鏞基高苑的學弟高國輝，06年也赴美加入水手，只不過當初被譽為最有機會成為陳金鋒接班人的他，旅美之路卻不太順遂，從06到12年這7年期間，最高只打到2A，離大聯盟還有一段不小的距離，但與陳鏞基一樣，高國輝大學後成為國家隊常客，在美國打拼的期間也曾多次接受徵召代表台灣出賽，其中包括07年的世錦賽、08年的奧運8搶3資格賽及北京奧運、10年的洲際盃、廣州亞運、11年的世錦賽等國際賽，成績雖不若陳鏞基那樣輝煌，但08年在8搶3資格賽時對加拿大打出逆轉3分砲，整個系列下來近4成的打擊率及2轟，表現讓人印象深刻。

11年在水手2A賽季結束後，受徵召回國參加MLB全明星臺灣大賽，這並不是一級賽事，充其量只是表演賽，但高國輝卻在這項賽事中因為滑回本壘導致左腳腳踝脫臼及小腿閉鎖性骨折，相對於陳鏞基隱忍傷勢上場，高國輝的這次受傷直接赤裸裸地經由轉播呈現在台灣球迷的眼前，這個傷勢讓高國輝整整休養了一年，12年完全沒有出賽紀錄，季後決定回台參加中職選秀，美國夢就此結束，但他的犧牲也讓更多球迷了解到旅美球員為國效力背後的辛酸。

高國輝(右)在11年一場可以說是表演賽的MLB全明星賽中骨折，也導致他結束旅美生涯返台加入義大。 聯合報系資料照片

或許有人會說陳鏞基及高國輝就算不打國家隊也沒有太大的機會上大聯盟，這點無法否認，但這些傷勢影響的不只是旅美生涯，甚至對之後的棒球之路都有很大的影響，在異鄉奮戰的同時還多次參加國家隊，值得大家的尊敬。

再來回頭談一下張育成，如果只是林岳平總教練口頭邀請徵詢意願，那張育成當然可以婉拒，但假使選訓小組認為張育成的加入會對台灣的戰力有非常大的幫助，甚至是不可或缺的那個男人，那將提出的35人名單自然要放進張育成，這樣便會啟動徵召機制，在列管內的張育成如仍執意婉拒就得承擔後果，一切依規定行事，事情就這麼簡單，至於這幾天在球迷間已引發的不滿浪潮，會不會改變張育成的決定，就繼續關注後續的發展吧。