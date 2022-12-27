經典賽／山本由伸、佐佐木朗希入列 日本隊強到不需田中將大

這幾天又有新一波日本經典賽(WBC)國家隊成員相關的消息傳出，分別是投手部分的歐力士的山本由伸、羅德的佐佐木朗希、DeNA的今永昇太、巨人的戶鄉翔征及阪神的湯淺京己等，野手則有軟銀的甲斐拓也及近藤健介、西武的源田壯亮、DeNA的牧秀悟、養樂多的村上宗隆及中村悠平等，據報導這些選手都已被放進國家隊的內定名單內。

日本WBC監督栗山英樹前陣子奔走美國各地協調後，效力於大聯盟的日本旅美選手大谷翔平、達比修有及鈴木誠也在日前陸續宣布加入國家隊，旅外球員部分確定，再來就是日本國內的球員了，如今山本、佐佐木、今永等人加入，投手陣容朝日本國家隊史上最強目標邁進一大步。

大谷翔平是首位表態加入經典賽日本隊的旅美球員 擷圖自大谷翔平IG

山本的強就不用多說了，從19年開始擔任球隊固定先發輪值以來，每年都有個人獎項入袋，前兩年雖然勝投都不到10場(這與隊友的得分能力也有關)，但19年拿下防禦率王，20年則是三振王，這兩年更是幾乎囊括先發投手所有獎項，不但奪下勝投、防禦率、三振、勝率這些有列出來的個人獎項四冠王，完投、完封、投球局數都是聯盟最多，WHIP則連續4年低於1.0，連兩年澤村賞、年度MVP，他就是當今日職最強投手，在今年6月中曾投出一場無安打無失分的比賽；國際賽部分，山本也是19年世界棒球12強及20年東京奧運金牌的國家隊成員。

山本在19年日本國家隊的隊友，也同樣早一步在今年6月初投出無安打無失分比賽的今永，19年投出個人單季最高的13勝，20年因傷所擾季後開刀，21年復出先發19場雖然僅有5勝，但3.08的防禦率及1.03的WHIP證明他已復活，今年的勝投數再度回到10勝以上，投出11勝4敗2.26防禦率的成績，0.94的WHIP及2場完封都是央聯最佳，他與山本兩人在國際一級賽事的表現都不錯，防禦率都在2.0以下。

近兩年刮起一陣旋風的「令和怪物」佐佐木，去年在首個一軍球季表現已讓人十分驚艷，先發11場，投出3勝2敗2.27防禦率及1.06WHIP的內容，63又1/3局就投出68次三振，沒想到今年更進化，在首場出賽就投出個人最快的164公里，整季先發20場，拿到9勝4敗，防禦率及WHIP分別進步到2.02及0.80，129又1/3局投出173次三振，三振功力也較前一年增強許多，更在4月中對歐力士的比賽中投出完全比賽，該場比賽還創下連續三振13人、單場19次三振等多項日職新紀錄，這兩年的成績可望讓佐佐木成為日本新一代的王牌投手。

而戶鄉則已經算是巨人繼菅野智之後的新王牌，他從20年開始進入先發輪值，投球局數逐年遞增，本季已經來到171又2/3局，是全隊最多，12勝、2.62防禦率、154次三振也都是全隊最佳，還拿下央聯的三振王，他與佐佐木都沒有一級國際賽事的國家隊經驗，如果這次真的入選WBC國手，對這位22歲的年輕投手來說是莫大的肯定。

大谷、達比修、山本、佐佐木、今永、戶鄉在原隊伍都是先發投手，在國家隊的身份就得有所轉變，前4人預料是這次賽事的固定先發輪值，後兩人的角色應該就會身兼先發及中繼，至於其他人選，或許就會都給湯淺這樣的中繼、後援投手，有去年東京奧運經驗的火腿伊藤大海、廣島栗林良吏、DeNA山崎康晃，或是新人年就拿下37次救援成功，勇奪今年央聯新人王的翁田大勢，還有松井裕樹等，都有機會在最終30人名單內，日本隊投手資源之豐富，就連今年拿下央聯防禦率、勝投雙冠王的青柳晃洋都有可能無法獲選進國家隊，除了功能性考量之外，他去年在奧運防禦率27.0這十分不理想的表現，或許也是會無緣WBC的原因。

達比修有也將在睽違多年後重披日本隊戰袍。 歐新社資料照片

當然，參與09及13年兩屆WBC，是現役日本投手中最多次，同時也是08年及去年奧運日本隊一員的田中將大，有很大機會也是在最終名單公布後落寞的一人，田中在21年回歸日職樂天後的表現並不算退化太多，去年先發23場，雖然只有4勝9敗，3.01的防禦率及1.03的WHIP卻都排聯盟前5名，今年則是先發25場，9勝12敗，3.31的防禦率及1.17的WHIP稍微退步，優質先發率也從近7成5掉到6成，但連兩年還是都能投150局以上，不過就跟青柳一樣，去年在相隔7年的一級國際賽事場上，田中唯一出賽就是先發對美國，3又2/3局雖然投出6次三振，卻也被打6支安打，丟掉3分，防禦率高達7.36，離開大聯盟兩年的田中，對西方打者還剩多少壓制力是未知數，因此即使田中表態願意參加WBC，最後有可能還是不會被選進，也將讓期待看到大谷、達比修及田中這3名叱詫大聯盟的日本投手同場為日本國家隊效力畫面的球迷失望了。