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經典賽／山本由伸、佐佐木朗希入列 日本隊強到不需田中將大

聯合新聞網／ 福耳
當今日職最強投手山本由伸是日本隊內定投手其中一人。 美聯社資料照片
當今日職最強投手山本由伸是日本隊內定投手其中一人。 美聯社資料照片

這幾天又有新一波日本經典賽(WBC)國家隊成員相關的消息傳出，分別是投手部分的歐力士的山本由伸、羅德的佐佐木朗希、DeNA的今永昇太、巨人的戶鄉翔征及阪神的湯淺京己等，野手則有軟銀的甲斐拓也及近藤健介、西武的源田壯亮、DeNA的牧秀悟、養樂多的村上宗隆及中村悠平等，據報導這些選手都已被放進國家隊的內定名單內。

日本WBC監督栗山英樹前陣子奔走美國各地協調後，效力於大聯盟的日本旅美選手大谷翔平達比修有及鈴木誠也在日前陸續宣布加入國家隊，旅外球員部分確定，再來就是日本國內的球員了，如今山本、佐佐木、今永等人加入，投手陣容朝日本國家隊史上最強目標邁進一大步。

大谷翔平是首位表態加入經典賽日本隊的旅美球員 擷圖自大谷翔平IG
大谷翔平是首位表態加入經典賽日本隊的旅美球員 擷圖自大谷翔平IG

山本的強就不用多說了，從19年開始擔任球隊固定先發輪值以來，每年都有個人獎項入袋，前兩年雖然勝投都不到10場(這與隊友的得分能力也有關)，但19年拿下防禦率王，20年則是三振王，這兩年更是幾乎囊括先發投手所有獎項，不但奪下勝投、防禦率、三振、勝率這些有列出來的個人獎項四冠王，完投、完封、投球局數都是聯盟最多，WHIP則連續4年低於1.0，連兩年澤村賞、年度MVP，他就是當今日職最強投手，在今年6月中曾投出一場無安打無失分的比賽；國際賽部分，山本也是19年世界棒球12強及20年東京奧運金牌的國家隊成員。

山本在19年日本國家隊的隊友，也同樣早一步在今年6月初投出無安打無失分比賽的今永，19年投出個人單季最高的13勝，20年因傷所擾季後開刀，21年復出先發19場雖然僅有5勝，但3.08的防禦率及1.03的WHIP證明他已復活，今年的勝投數再度回到10勝以上，投出11勝4敗2.26防禦率的成績，0.94的WHIP及2場完封都是央聯最佳，他與山本兩人在國際一級賽事的表現都不錯，防禦率都在2.0以下。

近兩年刮起一陣旋風的「令和怪物」佐佐木，去年在首個一軍球季表現已讓人十分驚艷，先發11場，投出3勝2敗2.27防禦率及1.06WHIP的內容，63又1/3局就投出68次三振，沒想到今年更進化，在首場出賽就投出個人最快的164公里，整季先發20場，拿到9勝4敗，防禦率及WHIP分別進步到2.02及0.80，129又1/3局投出173次三振，三振功力也較前一年增強許多，更在4月中對歐力士的比賽中投出完全比賽，該場比賽還創下連續三振13人、單場19次三振等多項日職新紀錄，這兩年的成績可望讓佐佐木成為日本新一代的王牌投手。

而戶鄉則已經算是巨人繼菅野智之後的新王牌，他從20年開始進入先發輪值，投球局數逐年遞增，本季已經來到171又2/3局，是全隊最多，12勝、2.62防禦率、154次三振也都是全隊最佳，還拿下央聯的三振王，他與佐佐木都沒有一級國際賽事的國家隊經驗，如果這次真的入選WBC國手，對這位22歲的年輕投手來說是莫大的肯定。

大谷、達比修、山本、佐佐木、今永、戶鄉在原隊伍都是先發投手，在國家隊的身份就得有所轉變，前4人預料是這次賽事的固定先發輪值，後兩人的角色應該就會身兼先發及中繼，至於其他人選，或許就會都給湯淺這樣的中繼、後援投手，有去年東京奧運經驗的火腿伊藤大海、廣島栗林良吏、DeNA山崎康晃，或是新人年就拿下37次救援成功，勇奪今年央聯新人王的翁田大勢，還有松井裕樹等，都有機會在最終30人名單內，日本隊投手資源之豐富，就連今年拿下央聯防禦率、勝投雙冠王的青柳晃洋都有可能無法獲選進國家隊，除了功能性考量之外，他去年在奧運防禦率27.0這十分不理想的表現，或許也是會無緣WBC的原因。

達比修有也將在睽違多年後重披日本隊戰袍。 歐新社資料照片
達比修有也將在睽違多年後重披日本隊戰袍。 歐新社資料照片

當然，參與09及13年兩屆WBC，是現役日本投手中最多次，同時也是08年及去年奧運日本隊一員的田中將大，有很大機會也是在最終名單公布後落寞的一人，田中在21年回歸日職樂天後的表現並不算退化太多，去年先發23場，雖然只有4勝9敗，3.01的防禦率及1.03的WHIP卻都排聯盟前5名，今年則是先發25場，9勝12敗，3.31的防禦率及1.17的WHIP稍微退步，優質先發率也從近7成5掉到6成，但連兩年還是都能投150局以上，不過就跟青柳一樣，去年在相隔7年的一級國際賽事場上，田中唯一出賽就是先發對美國，3又2/3局雖然投出6次三振，卻也被打6支安打，丟掉3分，防禦率高達7.36，離開大聯盟兩年的田中，對西方打者還剩多少壓制力是未知數，因此即使田中表態願意參加WBC，最後有可能還是不會被選進，也將讓期待看到大谷、達比修及田中這3名叱詫大聯盟的日本投手同場為日本國家隊效力畫面的球迷失望了。

明年經典賽日本先發投手太強，「神之子」田中將大恐無法進入日本隊名單。 聯合報系資料照片
明年經典賽日本先發投手太強，「神之子」田中將大恐無法進入日本隊名單。 聯合報系資料照片

棒球專欄 經典賽 山本由伸 佐佐木朗希 達比修有 大谷翔平 田中將大

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