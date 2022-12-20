狀元郎狂賞綠衫軍兩巴掌 魔術超級變變變驚奇6連勝
奧蘭多魔術打完三分之一賽季11勝20敗，東區第13，很難引起任何關注和騷動，唯一能創造聲量和關注力的是2022年新人選秀狀元208公分前鋒班切羅場均21.6分。20歲班切羅未來肯定是一號人物，菜鳥球季表現夠成熟，每場能掙到8.5次罰球，控球技藝和持球能力都在水準以上，外線跳投不穩，但勉強過得去。
班切羅有點點像2003年選秀狀元203公分前鋒詹姆斯，菜鳥球季就要扛起領袖責任，扛著全隊前進。只不過班切羅更辛苦，因為魔術沒有出色老將或老球星壓陣，全隊除了31歲後衛洛斯，其他隊友都在28歲以下，菜到出汁。但也不能低估魔術年輕人天賦和爆發力。
魔術最近一波六連勝，這六勝具有指標性意義，兩勝塞爾蒂克、兩勝暴龍，再從快艇和老鷹手裡各拿一勝。九連敗到六連勝，班切羅是很大關鍵，班切羅六連勝場均23分，三分命中率近5成(30投14中)，穩定得分能力和關鍵球把握性都在提升。
魔術還有機會搶季後賽附加賽，這一波六連勝，魔術「超級變變變」透露很多細節。
1、防守近乎完美：六連勝中魔術有五場比賽把對手投籃命中率壓低到4成3以下，有三場不到4成1，年輕球隊最普遍罩門就是投籃不穩、防守太嫩、持續力不夠。但魔術贏下這六場硬仗，球賽內容和防守都在水準以上。
防守是贏球基礎，魔術團隊三分命中率僅3成4，投籃選擇和籃下得分終結能力都還太嫩。但六連勝期間魔術可以打出近乎完美防守，充滿對抗性和活力，這是魔術變變變最重要底氣。
2、板凳夠深：今年魔術有11人上場時間至少20分鐘以上，13人上場時間至少18分鐘，這很特別，全隊有九人得分兩位數(10.3分以上)，不管有多少傷兵，魔術「全民皆兵」用人輪換，誰打得好就多打，魔術第一、二陣容和角色球員之間落差不會太大。球季開啟三分之一，魔術攻防和球員默契都在迅速累積，這是魔術能屢次打出奇襲，擊強迎弱，從九連敗翻身韌性。
3、教練莫斯里(Jamahl Mosley)第二年執教，用人不疑：調整防守、給球員信心、挖掘球員最大潛能，打出團隊籃球信念，莫斯里正在奧蘭多閃閃發光。莫斯里完全沒有名氣，根本沒有幾個球迷認識他，2005年從金塊球員發展教練幹起，接下來擔任NBA助理教練14年，2021年夏天接手魔術，他花一年多時間跟球員彼此熟悉、建立信任，同時一步步建立防守文化和團隊信念，魔術不管誰先發，誰替補都能打出團隊籃球，不是只靠手氣贏球。
莫斯里手裡沒有王牌球星，他的最大王牌就是班切羅，贏球底氣是防守+團隊，還有挖掘不盡的板凳天賦。魔術板凳角色球員中鋒班霸、華格納兄弟，長人波爾(Bol Bol)，後衛安東尼、富爾茨都在莫斯里調教下打出年輕球員活力，這是魔術超級變變變最大資產。
六連勝只是魔術神奇變身的開始，年輕的魔術還會再陷入不可預期低潮，但他們逐漸具備自我調整能力，在團隊、防守基礎上建立更強大自信。
「我喜歡我的隊友，我們不分彼此，一起努力贏球，學習並接受失敗，我對球隊和隊友有足夠信心，我們將打出讓所有人都感到驚奇的團隊」，魔術在客場連續贏下聯盟戰績第一塞爾蒂克，班切羅非常成熟的告訴媒體，一支全新的魔術正在誕生。
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