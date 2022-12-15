世足瞭望／法國閃電戰破防 致勝功臣格里茲曼扮多重角色

卡達世界盃足球賽4強戰，法國隊以2：0擊敗摩洛哥挺進決賽，將與阿根廷爭奪大力金盃，挑戰冠軍二連霸。此前五戰只被進一球的摩納哥隊，本場開賽僅5分鐘就被破門，這讓場面局勢變得比較開放，雙方雖然製造了不少機會，可惜都沒有把握住。最後，法國隊替補穆阿尼（Randal Kolo Muani）上場1分鐘就破門，鎖定勝局。

賽前，法國隊主教練德尚（Didier Deschamps）就表示，本場比賽格里茲曼（Antoine Griezmann）將扮演重要角色。果然，法國隊能在開局階段取得進球，打亂摩洛哥的戰略布局，格里茲曼功不可沒。

開場階段，或許受傷兵影響，或想變陣打得更積極，摩納哥的排兵布陣由平時的四後衛改為五後衛陣型，這也導致後防的默契有些生疏。法國隊抓住這個漏洞，由瓦拉內（Raphael Varane）送出精妙直塞，格里茲曼站在後衛間的空隙，先一個假動作再立刻反跑插後衛身後，接著在禁區右路傳中，中路的姆巴佩（Kylian Mbappé）遭多人包夾射門被擋，足球恰巧彈到禁區左側，T・赫南德茲（Theo Hernandez）跟進凌空射門入網，法國隊取得夢幻開局。

早早陷入落後的摩洛哥只好放棄防守反擊，與法國隊打對攻，雖然哈基米（Achraf Hakimi）與齊耶赫（Hakim Ziyech）在右側攻勢頻頻，但無奈中鋒終結能力有限，幾次不錯的機會都未能射進，面對天賦更佳的法國隊只好敗下陣來。

賽後，格里茲曼獲得全場最佳球員，他究竟哪裡厲害？在於他同時扮演多種角色。

首先，在第一顆進球中，格里茲曼的站位與跑動完全是前鋒的打法，他不用像吉魯（Olivier Giroud）一樣隨時頂在鋒線，反而這樣偶爾的靈光一閃，讓對方後衛更難提防。

其次，他是法國隊進攻組織的核心。格里茲曼的視野開闊、傳球準確，能夠為前場三叉戢輸送彈藥；當法國隊中場受到壓迫無法出球時，經過他的疏導，一下子就打開了局面。

第三，他的防守鞏固了法國隊的中場優勢，本場他貢獻了2解圍2攔截2鏟球，防守面積之大，不但對禁區弧頂起到很好的保護，甚至在小禁區有一次關鍵的解圍。

最後，是他的領袖氣質。法國是一支年輕、充滿天賦的球隊，順風順水地踢很容易，但在落後或被對方壓著打情況下，球隊領袖站出來穩定軍心是很重要的。在對英格蘭、摩洛哥的比賽中，格里茲曼展現出這樣的威望，就像阿根廷有梅西（Lionel Messi），兩人都是各自球隊可靠的穩定力量。

對於決賽的展望，法國與阿根廷的巔峰對決，絕對精采非凡。法國隊整體球員素質占優，以姆巴佩（Kylian Mbappé）為箭頭、格里茲曼為核心；阿根廷隊才俊輩出，梅西更是有在亂軍中斬將奪旗的能力。至於，是否會延續本屆世界盃穩守反擊者勝的主旋律？就讓我們期待周末的決賽吧。

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