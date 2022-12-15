英雄與戰犯輪流當 湯普森不再穩定卻更加堅強

勇士最近六戰輸贏各半，湯普森（Klay Thompson）經常扮演左右勝負的角色，只不過他是前一場當戰犯，這一場當英雄，接著下一場又成了輸球的箭靶。過去以穩定攻守著稱的湯普森，在他重傷復出之後居然一再發生這樣的情況。面對本季最長的一波客場六連戰，出師不利的勇士已經輸掉第一場，接下來湯普森能否找回他的穩定性來幫助球隊取勝？

上週在對爵士的比賽當中，波爾（Jordan Poole）在剩六秒時因為被包夾而掉球，結果讓爵士快攻打進超前分而獲勝，雖然有人認為波爾的失誤最致命，但也有很多人的焦點擺在了前一次攻防時湯普森發生的防守失誤。那時湯普森被帶球切入的對手吸引，而離開了他原本對位的畢斯利（Malik Beasley），這才讓對手有空檔投進三分，造成雙方只差一分的局面，也讓爵士後來有機會逆轉。

其實就在前一次勇士進攻時，湯普森也是被對手包夾，結果球硬生生地從他手中被拔走。不過，湯普森立刻回防，並且封掉了對手在三分線上的出手，勇士還差一點就能搶回球權。只可惜爵士還是取得了發邊線球的機會，接著就是湯普森防守漏人的嚴重失誤，最終導致輸球。

勇士隊進攻時，球在柯瑞或湯普森(中)手上，對手常常要進行包夾來降低他們強大的破壞力。 美聯社

隔了三天，勇士回到主場重演上季總冠軍賽的戲碼，對上目前全聯盟戰績第一的塞爾蒂克，這次湯普森一掃前一戰的陰霾，個人攻下全場最高的34分助隊奪勝。這樣的激情卻沒有維持太久，本週在21年vs. 22年冠軍隊的對決之中，勇士以13分之差敗給公鹿，全場三分命中率不到三成的湯普森，又繳出了全隊最差的正負值。在這樣的勝敗起伏之中，看得出來這一季的湯普森仍未恢復十成功力。

在上月中，湯普森就曾說自己的最佳狀態是在2019年，也就是他受傷的那一年，他也知道自己無法回到那時的巔峰。雖然他在訪談中依舊展現自信，認為自己就算只有當時的九成水準，他仍是一個出色的球員。然而這一季的數據顯示，曾經是頂級3D球員的湯普森不只三分命中率大幅下滑，也不再是隊上倚賴的防守大鎖。

湯普森進入聯盟不久就成名，生涯前期可說是順風順水，冠軍、明星賽和三分紀錄是一個接一個，他個人的自我要求也是極高。然而就在他邁入三十歲的關卡之前受了兩次重傷，而每一次都足以終結一名球星的生涯。即使他靠著驚人的毅力成功復出，但經歷過這兩年的漫長磨難，湯普森開始要面對完全不同的挑戰。

湯普森生涯遭遇過兩次重大傷害，還能回到球場就已經是相當不易，還能打出球星水準更是難能可貴。 美聯社

曾幾何時，湯普森需要跳出來發言悍衛自己的球星地位？自從站穩球隊先發之後，就不曾有人在討論湯普森該不該打替補，更不會有人質疑勇士是否該用鉅薪續簽湯普森。但這一切，在他受傷之後全成了現實。

本季十月份對上太陽時，湯普森生涯首度被驅逐出場，就可以看得出他受傷之後的不同。湯普森原來就是競爭心態很強的球員，但比起過去，湯普森更急切地想要證明自己，並且對懷疑他的人發出強力的反擊。就像去年他因為沒有入選75大球星而大表不滿，今年則因為自己在電玩之中的能力值太低而開砲反嗆廠商。這些強勢的公開表態，並不只是在發洩情緒而已，更像是他傷後復健的一部份。

湯普森在不斷地訓練自己身體強度的同時，也一再地強化自己的心理素質。他在要求自己相信，受過傷的膝蓋韌帶和阿基里斯腱已經夠強壯，足以支撐他的比賽。他也在要求受過傷的自己相信，他能夠打出更好的表現。

湯普森(中)的體能狀態已不如受傷前的全盛時期，但他的心理素質卻變得更為強大，縱然遇到低潮也能快速反彈。 美聯社

日前在公鹿一戰成為史上第13位生涯投進兩千記三分球的球員之後，湯普森也已經32歲了。若不是那兩年的空白，其實這個紀錄早就該是屬於他的了。而今，湯普森的各項得分和投射的數據都掉到生涯平均線之下，他依舊有能力扛著球隊過關取勝，只是很難避免突如其來的低潮。

這樣的湯普森雖然不再像過去那樣穩定，但心態更加強勢的他，仍是勇士能夠打起士氣的關鍵之一。在輸球之後，將可以期待湯普森能夠迅速反彈，繼續幫助勇士面對接下來的客場連戰。

這，或許是屬於湯普森的另一種新定律。

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