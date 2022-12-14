簽下包爾鑄成大錯 道奇新球季將自食苦果

今年大聯盟的自由球員市場熱鬧滾滾，到今天為止，平均年薪超過千萬美元的自由球員簽約已超過三十人。除了紐約洋基以九年、3.6億的超大約留下賈吉（Aaron Judge）之外，國家聯盟東區的兩強紐約大都會和費城費城人都大手筆補強，大都會雖然失去了王牌投手「地瓜」迪葛隆（Jacob deGrom），但留下終結者迪亞茲（Edwin Díaz）、開路先鋒外野手尼莫（Brandon Nimmo），並簽下塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）、牛棚戰將羅伯森（David Robertson）、左投手昆坦那（José Quintana）、日籍投手千賀滉大，很有信心再度挑戰單季百勝。

費城人以十一年大約簽下原道奇游擊手透納（Trea Turner）、補進右投手「台灣走路」沃克（Taijuan Walker），繼續在國東保持競爭力。國聯西區，聖地牙哥教士和舊金山巨人也持續補強，教士以十一年合約簽走紅襪當家游擊手波賈茲（Xander Bogaerts），巨人簽下原水手重砲海尼格（Mitch Haniger）和投手馬奈亞（Sean Manaea），留下砲手彼得森（Joc Pederson）。其他球隊如休士頓太空人、德州遊騎兵，也是動作頻頻，讓目前還在自由球員的大物球星，大概只剩下兩大游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）、史旺森（Dansby Swanson）和左投手洛登（Carlos Rodón）。這一連串的簽約，不禁讓人要問，年年都進季後賽的洛杉磯道奇，難道2023年球季不玩了？

游擊手透納被費城人的超級長約吸引走，勢將對道奇的攻守戰力都造成不小的衝擊。 歐新社資料照片

道奇今年季後已經失去了多名主力球員，包括兩個透納（Trea Turner、Justin Turner）、貝林傑（Cody Bellinger）、先發投手安德森（Tyler Anderson）、希尼（Andrew Heaney）、後援投手馬丁（Chris Martin）、康利（Tommy Kahnle）、金布洛爾（Craig Kimbrel），投打兩端都有許多洞要補，但目前為止，只和年紀已大的克蕭（Clayton Kershaw）簽下一年約、以「開福袋」的心態簽下近年傷病纏身的投手米勒（Shelby Miller），和與退化嚴重的前芝加哥小熊外野手海沃德（Jason Hayward）簽下小聯盟約。這樣下去，道奇勢必要在新球季大膽啟用自家農場的菜鳥。以目前的陣容，不要說衝擊世界大賽冠軍，要在國聯西區衛冕，甚至進季後賽，都有一定的難度。而這樣讓球迷無法理解的操作，很可能和道奇球團兩年前一筆失敗的賭注有相當的關係。

米勒近年來到處流浪，5年僅拿1勝，早已沒有當初在紅雀的投球威力，道奇無魚蝦也好，以150萬美元簽下來補強牛棚。 歐新社資料照片

2021年初，剛拿下世界大賽冠軍的道奇與甫拿下塞揚獎的辛辛那提紅人投手包爾（Trevor Bauer）簽下三年、總值一億兩百萬美元的鉅額合約，讓包爾風光成為當年大聯盟球季的最高薪球員。包爾在2020年的縮水球季，以1.73的防禦率拿下國聯防禦率王，三振、被上壘率、每九局被安打數、ERA+等進階數據也都名列前茅，塞揚獎毫不僥倖。再加上包爾過去幾年在克里夫蘭印地安人（現已改名守護者）的實蹟和非常耐投、不易受傷的特點，年紀也正值投手的壯年期，道奇出手簽下他，與克蕭、布勒（Walker Buehler）、烏里耶斯（Julio Urías）合組超華麗先發輪值尋求衛冕。單從棒球的角度來看，這是很合理的投資。

當然，接下來發生了什麼事情，道奇球迷都很清楚。包爾至今只為道奇出賽了17場先發，從2021年七月初開始，因為被指控性暴力，被聯盟強制放行政假（administrative leave），就再也沒辦法在大聯盟出賽。今年四月，經過長達數月的調查，聯盟的判決出爐，包爾因違反大聯盟自2015年訂定的《反家暴、性侵、虐童政策》（Joint Domestic Violence, Sexual Assault and Child Abuse Policy），被禁賽兩個完整球季、324場，且不回溯，等於是讓包爾直接被禁賽到2024年開季之後，到時候，包爾與道奇的這張合約也已經走完了。

包爾剛好在2010年縮短球季投出5勝4敗、防禦率1.73的生涯最佳表現，道奇立馬捧上大把鈔票與他簽約，卻不幸踩到一顆大地雷。 歐新社資料照片

關於包爾的性暴力案件，雖然因為缺乏明確的犯罪證據，包爾至今沒有受到法律的定罪，但從各方媒體報導和包爾自己的說法，可以得知，至少有三位女性指控包爾在性行為過程中逾越了雙方合意的範疇，並以暴力讓對方在過程中失去意識、受到傷害。根據聯盟的反家暴政策，這樣的行為已經明確違反了聯盟的規定，但包爾始終以強硬的態度來對抗聯盟，不願軟化、道歉，也一定程度地促使聯盟決定以史無前例的刑期處罰包爾。在禁賽的判決出爐後，包爾立刻決定上訴，並發聲明否認自己的行為有任何不妥之處，同時也另開法律戰場，控告事件當事人以及《The Athletic》等數名媒體記者誹謗名譽。也因為如此，許多人預測，包爾在禁賽期滿後，很可能也不會有球隊願意冒著風險邀他加入，他的大聯盟生涯，可能已經結束。

包爾對聯盟的禁賽上訴仲裁，預計在今年年底或明年年初會有最終結果，而這個結果，將決定道奇還需要付給包爾多少薪水。如果維持禁賽兩年的原判，那麼包爾在2022和2023年、高達六千萬美元的薪水等於幾乎全數泡湯，道奇不再需付給包爾一毛錢，團隊薪資空間可以騰出來，這對道奇是最好的結果。但假如包爾上訴成功，兩年禁賽完全取消，那麼道奇除了得付他全額的薪水，還將有豪華稅的部份需要負擔，總額可能會達到一億美元左右。在知道這一大筆錢到底需不需要付之前，道奇在今年的自由球員市場上無法放手一搏，也是很合理了。

包爾在印地安人隊時期就以性格古怪著稱，喜歡做科學實驗，從高中時期就被隊友視為怪咖，印地安人在合約到期前就把他交易到紅人隊，換來另一個極議人物普伊格。 歐新社資料照片

對道奇的球迷來說，有的怪聯盟處罰下手太重，有的怪包爾私領域太荒唐，但這件事真的要怪的，還是道奇球團自己。包爾在與道奇簽約之前，早就有許多讓人不敢恭維的個人事蹟，包括在推特上無端騷擾女性球迷、嘲笑跨性別人士、散布不實的陰謀論謠言等等。許多洛杉磯的當地媒體，早就提出警告，認為道奇不應該為了追求包爾的投球天賦，而忽略了他的個人品行可能造成的問題。更何況，包爾代表的價值，與洛杉磯的兼容並蓄、多元包容，明顯背道而馳，而剛剛奪冠的道奇，也沒有絕對迫切的需要為了戰績不擇手段。沒有想到的是，不出幾個月，道奇就自食惡果，不僅僅得不到包爾的投球成績，還讓他的私生活影響到往後的建隊計畫。2023年球季，會不會是道奇自2013年以來首度沒有季後賽可以打，讓我們看下去。

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