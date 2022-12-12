紅襪提爛合約失去波賈茲 賭吉田正尚卻很豪爽

哪一隻大聯盟球隊在本世紀發展最為成功？如果純以成敗論英雄，答案無疑是紅襪。在不到四分之一個世紀裡紅襪就拿下全聯盟最多的四屆總冠軍，不但四度進軍世界大賽都成功奪冠而且19場比賽只輸了3場，勝率是驚人的84.2%（以三冠排名第二的巨人只有65.2%）。尤為難能可貴的是，紅襪身處的還是強敵環伺的美聯東區。與此同時一向戰績更好且分區冠軍數（12次）遠多於紅襪（5次）的洋基也不過兩次冠軍，更突顯紅襪的成就不凡。

然而身處高度競爭的美聯東區，也意味著紅襪沒有太多犯錯的空間。只要稍有閃失，就可能如逆水行舟不進則退。去年戰績從92勝掉到78勝並且在分區墊底就是最好的寫照。雪上加霜的是，就在上週剛結束的冬季會議中，紅襪又失去最近兩次奪冠的大功臣兼全隊最有價值球員波賈茲（Xander Bogaerts）。

波賈茲的離開其實並不令人意外，除了前幾年一直傳出高層與之談薪不順利的消息，今年三月紅襪更提早打好預防針，簽下當時市場上碩果僅存的明星游擊手史托瑞（Trevor Story）。但紅襪高層當然不會輕言放棄，在波賈茲跳出合約並與多隊接觸後，他們仍試圖做出最後努力——據傳紅襪最後開出的價碼是6年1.6億美元左右。或許他們認為自己已釋出了最大善意，但這樣的價碼不論與之前幾位明星游擊手的身價——包括林多（Francisco Lindor）的10年3.41億、席格（Corey Seager）的10年3.25億以及剛簽下11年3億的透納（Trea Turner）相比都是小巫見大巫，甚至還遠不及MLBTR及Fangraphs兩大網站預測波賈茲能拿到的價碼（分別是7年1.89億及2.17億）。就連Fangraphs向球迷民調的數字（6年1.68億）都比紅襪的出價高。在波賈茲與教士的簽約數字——11年2.8億公開後，更顯得紅襪的「努力」是多麼蒼白無力。

紅襪對於續留自家球星波賈茲根本就是誠意不足，開出的價碼毫無競爭力可言。 歐新社資料照片

當然，紅襪高層在這次的冬季會議上並非毫無作為，總裁布隆（Chaim Bloom）曾宣稱他們希望能補進八、九個球員。針對急需補強的牛棚，紅襪一口氣簽下前勇士終結者簡森（Kenley Jansen）、馬丁（Chris Martin）以及羅德里奎茲（Joely Rodriguez）三位老將。不過擺在紅襪眼前的還有一個更大的問題有待解決，那就是異常貧弱的外野戰力。去年紅襪外野手的OPS只有.676，在全聯盟排名倒數第七，勝場貢獻值（WAR）更只有1.0（倒數第四）——換句話說，這個主要由佛度戈（Alex Verdugo）、赫南德茲（Enrique Hernandez）及布萊德利（Jackie Bradley Jr.，已被釋出）組成的外野陣容已經糟到幾乎跟萬年小聯盟球員沒什麼兩樣。

於是乎，布隆決定下一劑來自東方的「猛藥」，簽下才剛入札的兩屆日職打擊王吉田正尚，而且付出的是日籍打者前所未有的高價——5年9000萬美元。

正如MLBTR網站所說的，紅襪簽吉田確實是一場豪賭。儘管吉田過去有著相當優異的打擊成績，尤其是他的選球能力及其帶來的高上壘率（連續六年四成以上）。然而他的長打火力、跑壘速度都不算頂尖，更令人詬病的是他那只能守左外野而且頂多稱得上堪用的守備能力。根據Fangraphs的評估，如果吉田能順利將他的打擊能力轉換到大聯盟，可以成為一個OPS .800到.850的外野手，但加上他的守備及跑壘，頂多也不過就是一個平均每年WAR 2.0左右的外野手。

以近年加入大聯盟的日職打者來看，即使在日本打得再好，到了美職之後成績都要大打折扣。吉田正尚的長打與守備能力都不算頂尖，紅襪對他未免過份看好。 美聯社資料照片

這樣的外野手其實不算太差，至少比紅襪原來的人選好，但卻不值5年9000萬這個價碼——而且還沒算上紅襪必須付給吉田老東家1500萬左右的入札金。即便今年自由球員價位上漲不少，市場上最好的外野手——剛與大都會完成續約的尼莫（Brandon Nimmo）拿到的平均年薪也不過2000萬上下（8年1.62億）。剛好跟吉田同年的尼莫打擊型態與之實無二致，同樣是高上壘率、沒有太強的長打火力及速度。但至少尼莫已經交出實打實的大聯盟成績，不像吉田能否成功轉換跑道還是個未知數。最重要的是，尼莫是十分稱職的中外野手，光憑這一點他的價值就遠超吉田，年薪卻比吉田貴不了多少（如果加上入札金更是幾乎毫無差別）。

有趣的是，其實紅襪並非不曾擁有過吉田這類的左外野手。就在短短兩年前，他們的左外野還一直是由自家養成的班寧坦迪（Andrew Benintendi）鎮守。在新人王票選拿到第二的班寧坦迪同樣有相當不錯的上壘率，而且除非吉田在大聯盟再次進化，否則班寧坦迪的長打火力（曾單季20發全壘打，連續兩季二壘打40隻以上）及速度（連續兩季20次盜壘）顯然都更出色。去年紅襪將班寧坦迪交易到皇家後他還拿到生涯第一座金手套獎，證明了自己的守備實力。結果當年把這位年薪僅660萬的子弟兵交易出去的紅襪（而且還同意負擔他薪水約四成），現在卻要花大錢找來整體條件不見得更好的吉田？

最諷刺的是，現年28歲比吉田還年輕的班寧坦迪其實也是今年市場上的自由球員之一。而且根據各方預測，只須區區四年合約及平均年薪不到1500萬的代價就可「輕鬆」擁有之。

紅襪過去賤賣自家培養出來的外野好手班寧坦迪，今年大概只要花不到1500萬美元的年薪就能找回，但紅襪還是寧可去賭變數很大的吉田正尚。 歐新社資料照片

紅襪在2018年奪冠後看似兵強馬壯，有望成為年年爭冠的球隊甚至建立王朝，沒想到隔年就開始一蹶不振。不但球隊總管走人，由於當家球星貝茲（Mookie Betts）一心「向錢看」，紅襪老早就放棄了與之續約的打算，趁貝茲還有交易價值時將他交易到道奇。如今歷史重演，紅襪又失去另一位當家球星波賈茲，至於明年球季結束後將成為自由球員的另一位子弟兵狄佛斯（Rafael Devers）也早已表明不會給老東家「友情價」，看來紅襪想留人多半又是竹籃打水一場空。在勒緊口袋連失多位子弟兵的同時，紅襪高層卻寧可溢價簽下實力仍有待證明的吉田。這樣的舉動是否明智，相信就連最死忠的波士頓球迷也會在心中打個大問號。

商品推薦