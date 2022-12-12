中職／一堆球員20歲就失業 先有三兩三再來上梁山

中職各隊上週公佈60人保留名單，其中59人不在名單內，其他球團可以自行接觸吸收，有許多人就此失業離開職棒圈，被視為戰力外球員，除了林益全、高國輝、陳鴻文不在60人名單引發熱議，還有更多選手只打1、2年就買單，更是令人嘆息。

好比說富邦悍將好了，投手林詠翔和內野手許宸銘都是2020年高中畢業投入選秀獲指名，結果只打2年多就被釋出，兩人都只有20歲出頭，內野手周奕丞曾到日本讀高校，也是在2020年進職棒，命運同樣是結束職業生涯，球團安排他轉任翻譯。

悍將2019年選秀指名高中投手林聖榮、葉國情和文化大學投手楊程皓，3人皆在去年球季結束遭釋出，職棒生命只有短短的兩年多，令人不解的是，他們入隊只歷經兩個完整球季就被放棄，當初球探評估指名的考量為何？選材和二軍農場養成是否出了什麼樣的問題？

樂天桃猿也是如此，2019年選秀弟2輪指名平鎮高中投手李承禎，對他應該有很高的期待，結果今年球季結束就遭釋出，2020年選進的投手何逸龍，也難逃被釋出的命運，味全龍在2020年所挑的嘉義高中投手劉崇聖，同樣在釋出名單。

另外，中信兄弟去年選秀指名的投手李家成和外野手黃鈞麟，2020年挑的外野手劉貴元，還有今年8月才從自主培訓升格正式球員的林瑞祥，他們都在60人名單外，即使兄弟可能會簽回其中幾人，但前景不容樂觀。

李家成在2021年中職選秀第六輪第3順位入選中信兄弟，成為最早被選進的甲組球員，但今年就成為戰力外球員。 圖／台中市運動局提提供

中職自2013年開放高中球員選秀以來，加上第5、6隊味全龍和台鋼雄鷹加盟，的確湧現許多工作機會，不少基層好手躍躍欲試挑戰職棒，但伴隨而來的高風險就是淘汰速率愈來愈快，20歲出頭就離開職棒圈的選手比比皆是，就連年少成名的前兄弟外野手邱志恆也得面臨如此窘境。

加上現在業餘球隊設下職棒資歷選手員額限制，這些被職棒淘汰的球員，年紀輕輕就遭遇沒球可打的狀況，運氣好的能在基層球隊找到教練工作，更多人選擇轉換跑道另謀出路。

味全龍重返中職，2019年首次季中選秀的球員，有許多人已經被釋出，包括今年季後不在60人名單的陳良志、林驛騰、高淮安、陳震洋，還有先前就離開的牛塏曄、曾柏融、李宇翔；可以預見的是，未來台鋼雄鷹首次季中選秀指名的球員，2024年上一軍以後，也有不少人會逐步遭釋出。

職棒是極其現實且殘酷的舞台，年輕絕對不是本錢，反而成了負擔，一旦球團指名你進球隊，特別是高中球員，只要覺得你的天花板到了，沒有值得開發的潛力，結局就是把你丟出來，畢竟飯碗就只有這麼多；如果你有實力或具特色，好比說官大元，擔任中繼投手表現稱職，支援先發也沒問題，多種變化球控得又精準，即使年近40依舊佔有一席之地，所以說還是那句老話，先有三兩三、再來上梁山。

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