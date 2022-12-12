日職／二軍監督出頭天 知人善任是最大武器

日本職棒「二軍監督出頭天」的現象，在這個球季結束之後成為主流中的主流。尤其是連續兩年率隊奪下中央、太平洋兩大聯盟優勝，並且在日本一總冠軍賽對決的兩軍監督高津臣吾（養樂多）、中嶋聰（歐力士）都是從二軍監督出身，更讓這個現象更加受到重視與關注。

另外工藤公康卸任後接替的藤本博史，今年只差臨門一腳就可以帶領軟銀重返優勝，但他的帶兵功力已經備受肯定。在在都證明了二軍監督經過二軍時期的歷練，對於年輕選手的掌握度更高，接掌一軍之後了解該如何重用過去在二軍培養的選手，有助於知人善用成了他們的武器。

令人感到驚奇的巧合是不僅高津臣吾、中嶋聰，今年球季兩聯盟打進A級的6支球隊監督全數具有二軍監督資歷。分別是高津臣吾、三浦大輔（橫濱DeNA）、矢野燿大（阪神，已退任），以及洋聯的中嶋聰、藤本博史（軟銀）、辻発彦（西武，已退任）。反觀2022年B級的6隊，原辰德（巨人）、佐佐岡真司（廣島）、立浪和義（中日），以及石井一久（樂天）、井口資仁（羅德）、新庄剛志（日本火腿），則全數沒有二軍監督資歷。

雖然是否具備二軍監督資歷不代表絕對的成功與否，不過直升一軍監督還是相當冒險。以今年遭受批評聲音最強烈的石井一久來說，雖然GM兼任監督大權在握，不過去年第三，今年更慘掉到第四，連季後賽都不得其門而入。反倒是原本從二軍監督開始培養的平石洋介，第一年就帶隊打進季後賽卻未獲重用，反而錯失了一個正規且正向的培養路線。

另外，中日龍隊球迷期盼已久的明星球員立浪和義，自從2009年引退之後，終於在相隔13年之後重新穿上中日龍隊球衣。但是他的監督處女秀卻相當掙扎，只以0.468的勝率在央聯墊底，加上年輕球員培養的速度不如預期，貧打問題也找不到解藥，留下令人失望的一個球季。過去立浪和義雖曾在選手生涯晚期兼任過教練，不過畢竟缺乏專任教練的洗鍊，更未在二軍磨練過，本來就相當冒險，果然第一年成效不佳。

另外，64歲的巨人監督原辰德雖未歷經二軍監督，不過他並非退役之後直升一軍監督，而是經過2年一軍教練的磨練，並跟在長島茂雄監督身邊學習，有了一段時間的養成以及觀察，才得以在2001年直升一軍監督就直接奪下聯盟優勝以及生涯第一座日本一監督。以及後來生涯累積的1220勝、9次聯盟優勝、3次日本一榮耀在手。

季後卸下西武兵符的辻発彦則是選手生涯大半在西武度過，後來短暫打過養樂多隊，後來在中日龍隊當過二軍監督，2017年重回老東家西武之後才首度執掌一軍兵符，算是相當特別的例子。辻発彦退任之後由西武的二軍監督松井稼頭央接任，他歷經3年二軍監督以及今年1年一軍首席教練的養成，明年接掌一軍兵符時機正好，加上有一軍監督資歷、同屬PL學園系統的平石洋介在旁輔佐，值得期待。

除了松井稼頭央之外，明年球季日職一軍新上任的監督還有岡田彰布、新井貴浩、吉井理人等3人。其中岡田彰布是相隔14年回鍋，他過去也是從二軍開始養成之後升格的代表性例子。45歲的新井貴浩將是2023年最年輕的一軍監督，他與立浪和義有點類似，都是原屬球團的明星球員，也都是內野手出身，但都缺乏教練經驗就直升一軍監督，新井貴浩能否帶領連續4年未進季後賽的廣島鯉魚隊翻生，備受關注。

45歲的新井貴浩從佐佐岡真司手中接下一軍監督兵符，但他缺乏執教經驗，要帶領連續4年未進季後賽的廣島鯉魚隊振衰起敝，難關不少。 擷圖自廣島鯉魚官方網站

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