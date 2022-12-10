世足瞭望／克羅埃西亞掌握中場 拖巴西進PK大戰

卡達世界盃八強巴西對克羅埃西亞的比賽，兩隊經過120分鐘的較量仍以1：1平手，最後在PK大戰中，「格子軍團」再次淘汰對手，挺進四強；而「五星巴西」雖在延長賽先打進一球，但終場前仍被扳平，最後倒在點球大戰。本文重點來聊一聊兩隊中場的對比、為什麼克羅埃西亞這麼會踢點球，以及巴西戰術的失誤。

一、攻守平衡 克國控制中場

比賽大部分時間，克羅埃西亞都牢牢掌握中場，讓巴西進攻綁手綁腳。這一點從雙方進攻核心「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）與內馬爾（Neymar）的不同操作，可看出明顯差異。

克羅埃西亞隊講究攻守平衡，當魔笛持球時，他會透過擺脫創造空間，瞄準巴西隊防守的空檔傳球；如果沒有機會，他則會將球回傳，重新尋找機會。這是一種比較合理的打法，雖然創造出的機會比較少，但不會盲目丟球，也不容易被打反擊。

反觀巴西隊則強調攻勢足球，當內馬爾持球時，他會透過自己的腳法或與隊友配合往前衝，甚至不考慮前方是否有空隙。而克羅埃西亞針對他的打法設下防線，死死地卡住中路，讓內馬爾每次帶球都像撞在一堵牆上，全場9次突破僅3次成功，共丟失22次球權。

然而，內馬爾這種賭氣式的打法雖然浪費了許多機會，但延長賽第105分鐘，正是靠著他在中路強行突破，和隊友內切配合，過掉門將抽射破門，為巴西隊先馳得點。所以天才球員的靈光一閃，往往是不講理的，能化不可能為可能，這正是足球的魅力。

二、克國戰略成功 直奔點球

克羅埃西亞隊掌控了中場，就控制了比賽節奏，巴西隊也就被一步步拖進了PK大戰。

巴西喜歡快節奏的攻防，格子軍就要打斷、拖慢比賽；巴西喜歡前場流暢的傳接，格子軍就要在防線紮緊籬笆，時不時用身體對抗，不惜犯規來中斷進攻。

另外，克羅埃西亞展現出很好的韌性，在高強度的對抗中，仍然能保持動作流暢、心態平和，這或許與他們一開始就設想到比賽可能打入延長甚至點球有關；反觀巴西隊不僅內馬爾踢到賭氣，全隊都顯得心浮氣躁，因為在他們的設想裡，自己應該早早進球，所以明明是0：0，心態卻像落後。

再加上，巴西延長賽明明先進一球，居然在最後時刻被扳平了。抱著這種心態進入點球大戰，對手的門將瓦科維奇（Dominik Livakovic）又超級會撲點球，心理上被克羅埃西亞拿捏得死死的巴西，最終只能夠遺憾出局。

三、教頭昏招盡出 巴西戰犯

競技體育就是成王敗寇，巴西隊主教練蒂特（Tite）帶著這支豪華軍團出征，竟止步8強，必然有許多值得檢討的地方。

首先，先發陣容失衡，攻強守弱，導致中場失勢；第二，過早換下維尼修斯（Vinicius Junior），左路失去一個大爆點，導致搶分無力；第三，只會對位換人，戰術上沒有變化，而且鋒線換上的羅德里戈（Rodrygo）、佩德羅（Pedro）、安東尼（Antony）等人也沒有起到作用。

最後一個，也是最要命的，在領先的情況下，蒂特居然還揮手指揮隊員壓上，導致最後被打反擊遭扳平。明明只剩幾分鐘就贏了，為什麼不好好地回傳、控球、擺鐵桶陣，反而大舉壓上，暴露出後方廣闊的空間，讓克羅埃西亞靠著全場唯一的一腳射正扳平比分，實在難以理解。

最後談一下克羅埃西亞隊的前景，本屆格子軍團最可惜的是缺一個好中鋒，下一場對阿根廷，他們仍將是不被看好的一方。但這場比賽告訴我們，即使不被看好，只要有清楚的方向，以及奮不顧身的勇氣，弱隊也能成功逆襲。

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