三獅軍團對決雄雞大軍！英、法百年恩仇世足8強大戰一次解決

2022卡達世界盃在經歷過不少驚奇與錯愕後，終於開啟了刺激淘汰賽。不同於小組賽中，比賽無法用以「和」為貴方式結束比賽。在輸掉一場就沒有明天賽制之下，足球最殘酷但最吸引人PK大戰隨之登場。

然而，被克羅埃西亞擊潰日本就成為本屆世界盃首位PK大戰犧牲者。就算努力了120分鐘，日本仍舊無法跨過隊史16強障礙，也沒能夠複製經典足球漫畫中大空翼為日本所勾畫出世界冠軍美夢，但不可否認日本過去40年對於足球運動努力，足以讓他跨亞入歐，成為未來亞洲球隊奪冠新希望。

另外在同一日，與日本同為亞洲另一希望南韓隊，雖然有亞洲第一人孫興慜，但也因為整體實力仍舊不敵層次更高等級巴西隊，因此止於16強。如此一來，亞洲球隊正式退出本屆世界盃舞台。而接下來最受亞洲球迷所關心的，除了兩大足球巨星梅西與C羅所屬的阿根廷與葡萄牙動向外，就屬即將上演的英法大戰。

在現役歐洲冠軍義大利無法參與本屆世界盃情況下，身為歐洲國家盃亞軍英格蘭將會面試圖衛冕現役世界盃冠軍法國隊。而這次帶領英格蘭主帥依舊是索斯蓋特(Gareth Southgate)。自從上屆俄羅斯世界盃索斯蓋特率領一票英倫小將重返世界盃四強後，他在英格蘭球界地位隨之水漲船高，也令英格蘭足總願意與其續約至本屆世界盃結束。索斯蓋特也不負使命為英格蘭打出一場場好成績。

「三獅軍團」英格蘭靈魂人物，隊長凱恩。 新華社

雖然英格蘭於2020歐洲國家盃與冠軍失之交臂，但是仍不可否定索斯蓋特近年來對於英格蘭國家足球隊所作出貢獻，直到目前為主在他的主政之下，英格蘭在90分鐘國際比賽中依舊是保持著不敗紀錄。日前英格蘭能夠以3:0力克非洲強權塞內加爾，可以看出英格蘭之實力已在近幾年在他的領導下脫胎換骨。可是目前他們所將面對的是比起塞內加爾更高一檔次上屆冠軍法國。

回頭來看上屆冠軍法國隊。就算本澤馬(Karim Benzema)、博格巴(Paul Pogba)、坎特(N’golo Kante)和恩昆庫(Christopher Nkunku)等主力紛紛因傷缺陣，都無法阻擋法國主帥德尚(Didier Deschamps)蟬聯世界盃美夢。在其主政Les Bleus的10年內，一座歐洲盃亞軍與一座大力神盃的加持，早讓德尚在法國球界的立馬封神。所以如果這次又讓法國奪冠，德尚在法國將會是到達空前絕後地位。

本屆法國隊主攻手依舊是效力於法甲名門巴黎聖日耳曼的姆巴佩(Kylian Mbappe)。姆巴佩目前已有5次進球，暫居本屆世界盃的得分王。除姆巴佩之外，德尚於過去10年內一路走來所培育小將們，如今也都蚋變成歐洲各各豪門職業球團主力球員，其中在與波蘭對戰中率先破網的中場大將吉魯(Olivier Giroud)就是其中之一。所以就算有多名主力在本屆世界盃掛傷號窘境下，法國依舊可以輕鬆突破小組賽，甚至在16強決賽中，輕舉實力不弱波蘭，可見整體實力之雄厚。

不過，英格蘭也非吳下阿蒙。本屆三獅軍團在每一個位置上都有多人可勝任，尤其是在攻擊方面，英格蘭早已擺脫過去貧攻罩門。光是隊長同時也是國家隊進球紀錄保持者的凱恩(Harry Kane)就是讓人信賴的得分高手。另外還有兩名來自英超強權曼城的福登(Phil Foden)與格拉利許(Jack Grealish)，與英超名門曼聯主攻手拉什福德(Marcus Rashford)都是不可或缺的得分能手。至於年僅21歲的薩卡(Bukayo Saka)雖在2020歐洲盃決賽中的PK賽失手，可是他的視野與得分能力讓他得到歐洲超級新星的封號，可見實力非同小可。

如今索斯蓋特所需要擔心的，乃是自家防守大將沃克(Kyle Walker)該要如何扮演好看守得分王姆巴佩的角色，與撐起和組織整個英格蘭後防重心，畢竟法國隊攻擊慾望乃非一般球隊可比擬。

英法兩國過去歷史上的恩怨情仇更是把這場足球賽添上不少民族情環與激情，讓這場大戰成為本屆世界盃中不容錯過好戲。 路透、法新社

這場英法世紀之戰將在美國時間12月10日粉墨登場，總計兩軍交手過32次，英格蘭以17勝5負9和戰績暫居絕對優勢。況且過去兩軍在世界盃賽場上的對決，都是由英格蘭拿下勝利。但距離上一次兩軍在世界盃交戰，已經是上個世紀80年代往事，再加上這次乃是兩軍首次在淘汰賽中對壘，在時空背景大不同前提下，過去對戰史只能說是僅供參考，不過根據兩國過去歷史上的恩怨情仇更是把這場足球賽添上不少民族情環與激情，讓這場英法大戰成為本屆世界盃中不容錯過好戲！

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