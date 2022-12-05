遊騎兵重金簽狄葛隆 比當初挖A-Rod還蠢

今年自由球員市場第一位簽約的大咖終於出爐了。率先出手的，又是去年狂灑五億美元在二游雙星塞米恩（Marcus Semien）及席格（Corey Seager）身上的遊騎兵。遊騎兵相中兩屆塞揚獎得主狄葛隆（Jacob deGrom）其實不令人意外，畢竟他們今年同樣有大把預算可供揮霍，而且砸下五億仍只拿下68勝的他們正缺一位王牌（去年先發投手防禦率以4.63排全聯盟倒數第六）。健康的狄葛隆也確實是市場上條件最好的先發投手。事先就有不少媒體預測除了老東家大都會外，遊騎兵是狄葛隆最可能的下家——就看他們價碼出多少。

狄葛隆屬意遊騎兵並不令人意外，令人意外的正是他的價碼。根據ESPN報導，遊騎兵付出的代價是5年1.85億外加完整的拒絕交易條款，以及一個條件極其複雜的選擇權。由於狄葛隆今年已滿34歲，加上剛傷癒復出，媒體大多不看好他能拿到超過3年的長約，更別提5年。沒想到遊騎兵竟然願意加碼再加碼，堆出這個總金額史上第六高、平均年薪更僅次於去年薛則（Max Scherzer）的超天價合約，也難怪原本對留人感到信心滿滿的大都會決定「蓋牌」。

然而擁有超級富爸爸——老闆柯恩（Steve Cohen）的大都會絕不是出不起這個錢。眾所周知柯恩雖然熱中於用銀彈讓大都會「再次偉大」，但絕不是漫無頭緒地亂花錢，慣戰華爾街金融市場的他在衡量球員價值時跟評估公司一樣精。根據紐約郵報報導，大都會開給狄葛隆的價碼是3年1.2億——其實就是多家媒體預測的合理價位，也遠低於遊騎兵開出的條件。據傳狄葛隆在收到遊騎兵的「不合理」報價後，根本沒給大都會跟進的最後機會，就毫不留戀地直奔德州。

大都會雖然是願意砸大錢簽大牌球星，但是對於自家培養出的狄葛隆卻只開出3年1.2億美元的價碼，這實在是考慮到他恐怕會長期受到傷勢的影響，頂尖的投球表現無法持續太久。 2020 Topps Bunt 球員卡

狄葛隆自己或許也心知肚明，手握他完整病歷的老東家絕不可能再加碼。前面提到狄葛隆最近兩年大小傷不斷，更令人擔心的是，傷勢還分別發生在他右手的三個不同部位。在去年因前臂拉傷錯過整個下半季後，又傳出他一進職棒就動了重建手術（俗稱的TJ）的韌帶出現撕裂傷（儘管他個人否認）。今年春訓甫一復出，肩膀就感到不適的狄葛隆不但錯過開季，更在傷兵名單躺到八月才回到場上。

一個34歲的「老」投手，不管過去有多少豐功偉業，一旦傷痛開始找上他，任何一隻球隊的總管在評估是否要與他簽約時都會小心再小心——更何況是平均年薪接近4000萬的肥約？也因此，遊騎兵與他簽約的價碼一出，許多人都認為狄葛隆才是這場金錢遊戲的最大贏家，不為所動的大都會絕不算虧，至於「甘冒奇險」的遊騎兵則很也可能重蹈多年前的覆轍，成為最大的輸家。

這不是遊騎兵頭一次如此孤注一擲。就在二十多年前，他們也曾破釜沈舟地端出令球界為之震驚的天價合約簽下另一位頂級球星——人稱「A-Rod」的羅德里奎茲（Alex Rodriguez）。當時聲勢正如日中天的A-Rod拿到的可是刷新運動史上最高紀錄的10年2.52億，這個天文數字即便放到今天也能排在史上最高薪榜單第12位（如果考慮通膨更將升到第二）。結果不到三年，A-Rod將帶領遊騎兵走向冠軍之路的美夢就徹底破滅。球季一結束，簽來A-Rod照樣連續墊底三年的遊騎兵就迫不及待地認賠殺出，將他交易到洋基——而且他剩下薪水中的6700萬美金遊騎兵還得幫忙付。

遊騎兵在2001年不計成本參與A-Rod競價大戰，最後以超級瘋狂的10年2.52億美元搶人成功。雖然A-Rod一直轟一直爽，但沒幾年就全隊火葬場，最後付出慘痛的代價。 2003 Studio 球員卡

回到當下，遊騎兵之所以願意承受狄葛隆受傷的風險，其實大家都能理解。在去年簽下塞米恩及席格後，「頭已經洗一半」的遊騎兵不可能再走回頭路，只能繼續走「全力拼勝」（win now）的模式。但真正的問題是，別說走在爭冠之路上，目前他們根本還看不到起點。一隻去年吞下94敗（並列全聯盟第七多）的二流球隊，絕不可能光找來一個塞揚獎投手（還得他健康無恙）就鹹魚翻身。在簽下狄葛隆之後，他們還需要花更多的錢、簽更多的好球員才能真正走上爭冠的道路。問題是在簽下這一大票球星後，遊騎兵的總薪資已逼近隊史紀錄的1.7億並且在全聯盟位居前段班，然而陣容漏洞百出的遊騎兵還有一大堆戰力空缺「嗷嗷待補」。現階段他們的整體戰力不論與同一分區的長年霸主太空人、新興的水手或其他分區的強隊相比，都還有一大段距離，實在沒有理由把雞蛋都押在狄葛隆這個隨時可能出現破洞的籃子裡。

塞米恩本季在遊騎兵前兩個月的表現極度低迷，僅有1支全壘打。還好他接下來恢復手感狂趕進度，最後還是繳出了26轟、83分打點的成績。這更讓遊騎兵信心滿滿，今年敢再繼續砸錢搶人！ 2022 Topps Bunt球員卡

大哲學家黑格爾曾說：「人類從歷史學到的唯一教訓，就是人類永遠學不到教訓。」在當年遊騎兵簽下A-Rod後，有不計其數的球隊高層犯下相同錯誤，直到今天遊騎兵自己也又一次歷史重演。不同的是，當時遊騎兵簽來的至少是一位既年輕又健康（而且禁藥醜聞還沒洩底）的A-Rod，他用三座全壘打王外加一屆MVP證明自己是貨真價實，問題只在於隊友太不爭氣。如今遊騎兵砸下大錢買來的，卻是一個已過巔峰健康又堪憂的老投手，一旦狄葛隆真的受傷，更別妄想哪隻球隊會傻到來當「接盤俠」。

商品推薦