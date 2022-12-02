前爵士雙星拆夥命運大不同 戈貝爾到灰狼令人失望

今年球季的爵士、騎士、灰狼三隊陣容很有趣，主力被搬空的爵士，竟然能瞬間重建完成，在馬卡南(Lauri Markkanen)、克拉克森(Jordan Clarkson)的爆發下，爵士還一度高居西區龍頭，直到近期低潮才在一周內排名掉到西區第九。而騎士迎來米契爾(Donovan Mitchell)後，則搖身一變化身東區強權令人驚艷。至於主打內線雙塔唐斯(Karl-Anthony Towns)、戈貝爾(Rudy Gobert)的灰狼，預期是有防守，有進攻的組合，但實際上球隊整合的戰力卻令人失望。

過去在爵士，米契爾和戈貝爾不合的傳言時有所聞，但兩人好歹也聯手替爵士在維持了好些年的競爭力。米契爾在爵士期間成為了聯盟強力得分後衛代表，戈貝爾則是五年內拿下三座年度最佳防守球員獎項。 但是這兩人拆夥後，各自帶給新東家的影響卻是大不同。

戈貝爾(左)與米契爾(右)的雙星組合曾被認為會是像馬龍、史塔克頓一樣的長長久久，想不到爵士高層不滿他們的合作態度與績效，上個球季一結束就把兩人都交易出去。 美聯社資料照片

米契爾本季寫下生涯年數據，場均28.4分，兩分球命中率49%，三分球與罰球命率分別是42.2%、88.5%，紛紛締造生涯新高。米契爾不僅是自身穩定的攻守輸出，更幫助到年輕隊友變得更好，後場搭檔葛蘭德(Darius Garland)是最大受惠者，陣中年輕的雙塔莫布利(Evan Mobley)，艾倫(Jarrett Allen)更合力捍衛禁區，幫助騎士在團隊失分高居聯盟第一。米契爾更加沉著冷靜的打法，凸顯他的破壞力，他帶給騎士最重要的球星價值，本季至今效果相當明顯。

至於灰狼這頭，季前預料戈貝爾的到來能補強一直以來缺乏的主戰中鋒，一來釋放唐斯需要扛到五號位置的壓力，並且提升灰狼缺乏的護框能力。二來寄望戈貝爾發揮過去在爵士的影響力，由他在油漆區有所牽制的存在，讓唐斯有更多空間能面框進攻。但是過去向來需要有持球者發動，有控球去引導他走位，創造兩人、多人小組合作去得分的戈貝爾，今年在走位上明顯不若過去在爵士那麼順暢，甚至場上位置還時常會和唐斯重疊。兩人搭配不僅沒發揮1+1>2的效益，反而還可能是扣分。

本季灰狼團隊得分雖然跟去年差不多，也排名到聯盟中前段，但是防守守不住，場均得失分-0.9，一場比賽要掉115.3分，排在聯盟第20名的後段席次。顯然，以三屆年度防守球員戈貝爾作為核心的防守體系還有待調整，無論是戈貝爾個人的嚇阻力，或是團隊的輪轉、協防等等都有好一段的差距需要改善，好跟上西區前段班的實力。

戈貝爾(左)本季帳面上的成績出現明顯的全面性下滑，而且也影響了唐斯的表現。 美聯社

如同上述沒有稱職後衛的控場指引，戈貝爾的存在感降低不少，少了很多伺機跟進轟炸籃框的鏡頭，自己又無法進攻處理球。 他除了罰球提升到73%外，從場均得分、籃板、助攻、火鍋，到投籃命中率全都創下五年來新低，過去招牌彷彿砸了一半。

作為球隊主控，羅素(D'Angelo Russell)好一段時間不在狀況內，灰狼打起來完全不像是擁有內線雙塔優勢的球隊，羅素過去該是主導大量擋拆為主的打法，本季在機會的選擇上也很有問題，無法有效配合戈貝爾，且拉開給唐斯的攻擊空間不足，造就的不僅是個人數據的下滑，影響的是全體攻守體系的合作。 羅素場均14.4分，三分球命中率31.8%都處在生涯低點。

至於唐斯個人今年的進攻狀態下滑許多，拿過三分球大賽冠軍的他，本季三分球命中率從41%暴跌到32.5%寫下生涯最糟紀錄，場均得分20.8分也是新人年後的最低紀錄，現在還因為傷勢關係得休養一陣子，灰狼戰力大打折扣。

在兩度最佳防守球隊戈貝爾加入之後，狼王唐斯(左)也打出近年來最差的表現。 美聯社

灰狼上季繳出46勝36敗的戰績令人驚豔，這一季卻還在五成勝率邊緣，季後附加賽的門檻奮戰，西區排名非常激烈，雖然排名向上與向下勝場差只在兩場內，但排名可就天差地遠。灰狼近十場勝負各半，狀態只能說平平，仍不符預期，偶一為之的單點開花仍不及像騎士那樣的團隊籃球，若是灰狼這種不上不下的戰績持續到明星賽左右，那麼隨時都有可能被戰績一波拉抬的球隊給擠了下去。

從爵士離開後，戈貝爾沒有獲得掌聲與尊重反而打得更掙扎，想進季後賽比重建中的爵士排名更後面，更遑論追上身處騎士如魚得水的米契爾。灰狼教練團與戈貝爾若不能達成共識，好有一番作為調整的話，怕是很快退化成高薪苦力，反倒讓制服組在陣容補強上的操作難以施展。

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