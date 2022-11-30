天使轉賣在即 明年還要靠大谷翔平一人扛全隊？

還記得今年五月初，大聯盟球季剛開始一個多月，兩聯盟東、西兩區的排名龍頭，分別由紐約和洛杉磯的四支球隊佔據嗎？當時，紐約洋基、紐約大都會、洛杉磯道奇、洛杉磯天使都以超過六成的勝率，領先分區其他球隊，而這也是大聯盟歷史上第一次由東岸和西岸這兩個大都會區的球隊佔據分區領先。但就在天使球迷以為今年終於可以有機會和傳統列強競爭季後賽資格時，事實證明，這一切都是一場誤會。

季後回顧來看，道奇、洋基、大都會最後都順利闖進了季後賽，唯獨擁有大谷翔平、楚奧特（Mike Trout）兩大現代神獸的天使，在五月下旬之後戰績就一落千丈，戰績被休士頓太空人在五月中超車後，就再也搶不回分區第一的位子。更慘的是，六月初一波十二連敗後，總教練梅登（Joe Maddon）被炒魷魚，曾被寄予厚望的明星三壘手瑞登（Anthony Rendon）因傷動手術，從六月缺席到季末，等同整季報銷，楚奧特在七月也因傷勢休息了一個多月，要進季後賽的希望早就渺茫、草草收工。似乎整個球季唯一的亮點，只剩下大谷的二刀流個人秀。

天使在2019年以7年2.45億美元簽下三壘手瑞登，成為球隊巨大的災難，未來4季還要付他1.54億美元。 美聯社資料照片

天使的未來要何去何從，而明年球季又能否重回競爭行列？其實天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）在今年八月已經宣佈，在經過慎重考慮之後，決定要把球隊的經營權脫手，尋求下一位買主。至於就球隊戰力的願景來說，球團並不考慮把剩下一年球隊控制權的大谷當成交易籌碼。也就是說，將球隊的基石砍掉重練、徹底重建，並不是天使的選項。一般來說，在球隊經營權可能易手的情況下，球隊策略會趨於保守，不會大刀闊斧地改變球隊陣容，也不太可能會在自由球員市場上競逐大咖球員。今年自由球員市場上的四大游擊手，透納（Trea Turner）、柯瑞亞（Carlos Correa）、波賈茲（Xander Bogaerts）及史旺森（Dansby Swanson），可以預期天使應不會砸下重金網羅。

但讓人意外的是，今年季後到目前為止，天使是動作最多的球團之一。過去兩週內，天使已簽下今年在道奇投出好成績的左投手安德森（Tyler Anderson），從明尼蘇達雙城用小聯盟球員換來三壘手厄謝拉（Gio Urshela），再用三名年輕投手和密爾瓦基釀酒人換來打擊能力不錯的外野手瑞福洛（Hunter Renfroe）。看似動作頻頻，但平心而論，這些補強頂多只能增強球隊的戰力深度，並沒有讓安那罕的球迷開始對明年球季報以期待。

安德森(右)今年在道奇投出15勝5敗、防禦率2.57的好成績，季中跨聯盟對天使的比賽還投了8局的無安打比賽，直到第九局才被大谷翔平(左)打破，天使在季後火速以3年3900萬美元將他挖角過來。 美聯社資料照片

天使今年最大的問題，在於先發打線通常只有前三、四棒有威脅性，打線深度嚴重不足。看看天使今年扛第四棒的球員竟然包括生涯OPS+只有82的倫吉佛（Luis Rengifo）和毫無長打能力的內野工具人達菲（Matt Duffy），就知道他們的團隊進攻火力有多缺乏。雖然前端棒次的大谷、楚奧特和今年竄起的沃德（Taylor Ward）非常優秀，但在瑞登受傷、去年主砲之一的沃許（Jared Walsh）長期低潮下，從第四棒開始，只能排出勉強能夠先發甚至跑龍套的角色，攻勢往往頭重腳輕、無法串連。如果把天使打序的團隊OPS和聯盟平均相比，可以發現，天使前三棒打者超強，但後段棒次糟糕透頂，第六、七兩棒甚至比聯盟平均水準弱了40％和30％。而這在楚奧特受傷的期間，更為嚴重，大谷必須「一人扛全隊」的說法還真的不是死忠谷粉在誇大其詞。

丹尼爾製表

既缺乏明確的建隊方針，球隊又面臨轉賣關頭的天使，明年是否能在戰力越來越強的美聯西區突圍，各方都不看好。空有著當代棒球最強、最全面打者楚奧特，和百年一見的二刀流天才大谷，如果其他「配菜」仍然像今年這麼不堪用，天使的季後賽荒很可能一直持續到大谷明年底約滿離隊。