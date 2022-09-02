攻守都有優質補強 76人準備東區稱霸了嗎？

今年夏天費城76人做了兩筆關鍵買賣，先用千萬美元年薪搶下已經37歲前熱火前鋒塔克，再用另一筆交易從灰熊換來188公分替補後衛梅爾頓。

這兩筆交易主要用來補上76人兩個缺口。196公分防守苦工塔克可以頂上先發，搭配中鋒安比德，在底角兩翼拉開空間，除了帶動防守、無限協防，更重要的是塔克的「藍領精神」，塔克強硬風格和意志，可以激勵隊友提升士氣。

塔克是76人球星安比德最期待隊中能有的防守大將，而且他與哈登在火箭有3年多的合作驗，應該是能有效改善76人的防守問題。 法新社資料照片

梅爾頓是一名全能後衛，擁有穩定外線、極高替補效率，上季在灰熊他就扮演重要關鍵替補，攻防全面，是一名物超所值替補後衛。這下子76人應該沒有什麼陣容上缺口和天賦不足缺點。

但76人距離東區冠軍還有多遠？美國網路媒體最近一分民調顯示，15名NBA現役教練、總管和球探調查報告，有7人預測東區冠軍是公鹿，另外7人預測塞爾蒂克，1人預測熱火。沒有人認為76人今年有機會拿下東冠。

ESPN專家團總冠軍預測，第一勇士、第二快艇、第三塞爾蒂克、第四公鹿、第五熱火、第六太陽。奪冠前六沒有76人。專業人士和主流媒體幾乎都沒有人看好76人奪冠可能，對76人來說，一定有許多補強之外被忽視或低估的層面。

以76人完美先發安比德、塔克、哈里斯、哈登、麥克西，眾星雲集，替補主力188公分後衛梅爾頓、196公分後衛米爾頓、198公分前鋒尼恩、196公分防守專家塞布爾、201公分小前鋒柯爾克瑪茲、206公分前鋒瑞德完整板凳陣容，如此完美天賦和陣容，比起塞爾蒂克、快艇、公鹿毫不遜色，實在沒有理由被如此低估。

哈登（左）上季例行賽在76人只打了21場，在還沒有完全適應的情況下影響了季後賽的表現。今年季前他加強訓練，開季後與安比德(右)的配合應該會更好！ 路透

中鋒安比德擁有 MVP統治力和攻防表現，低位攻防就是NBA王牌等級，麥克西是上季 76人最大驚奇，他的輸出、攻擊方式和效率，關鍵球把握性甚至不輸哈登。

上季季後賽前鋒哈里斯打出他的明星身價，哈登也在逐漸找回更好狀況，這套先發搭配塔克玩命防守和士氣，76人戰力只會更好、更具侵略性和攻守均衡。

通常天賦、球星、陣容深度、核心王牌都具備球隊，卻不在奪冠熱門前五，只有三個原因，一是教練，二是防守，三是王牌球星等級。安比德是聯盟低位攻擊、單打效率、攻防統治力數一數二長人，他就是年度MVP等級長人，因此76人沒有王牌球星問題，在安比德身旁還有哈登、哈里斯兩名現役球星和麥克西未來新星，76人核心、先發、球星陣容角色功能近乎完美。那麼76人問題不是防守，就是教練。

在76人還沒有換來哈登時，麥克西就已經頻頻在場上展現才華，努力彌補西蒙斯不願上場所留下的空缺，他的第三個球季還有多少成長空間是相當令人期待。 歐新社資料照片

塔克有最出色防守和帶動性，他的拚勁和苦工作風能感染隊友，在場上、休息室發揮他的作用和防守效能。板凳端塞布爾、米爾頓、瑞德也都擁有出色防守和對位能力，梅爾頓上季在灰熊，穩定得分和外線讓人印象深刻，但防守也不含糊。

76人擁有所有爭冠需要的球星、陣容、天賦和攻防DNA，最終成敗只能靠76人教練瑞佛斯的整合和執教能力。過去兩年季後賽76人都倒在東區第二輪，瑞佛斯在挖掘板凳和使用角色球員方面都有明顯問題和缺陷，板凳沒有奇兵和能量，瑞佛斯更多是靠主力、先發球員撐到底。

一旦安比德只能自己單打，團隊失去聯繫，76人攻防兩端都受制更強硬更穩定對手，76人就沒有應變和應對招數。如何挖掘角色球員最大功能，打出更多奇兵牌改變比賽，壓制對手，不是只能靠主力球員自由發揮，瑞佛斯確實需要在執教、用人、戰術用人做出調整升級。

76人制服組已經非常努力地幫球隊湊齊一副好牌，較人讓擔心的反而是總教練瑞佛斯的用兵能力。 歐新社資料照片

梅爾頓能做的，米爾頓也可以做得很好，只是瑞佛斯用人用得不完美，浪費太多板凳天賦和球員功能。塔克能做的，76人倒是沒有人能取代他的防守能力和作用，或許這就是76人今年帶來改變最重要布局。

我也不看好76人，教練執教和用人、應變能力是很難說得出口的評論。