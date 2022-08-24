中職／味全龍第二季名利雙收 悍將票房戰績都成輸家

中華職棒只有4隊的時期長達12年之久，第5隊在討論過程中，最常出現的質疑除了加盟條件，另外就是比賽精采度。原有球團擔心新球隊戰力不佳，且沒有球迷基礎，會成為票房的拖油瓶。這些因素導致增隊計畫一直只聞樓梯響，拖延至2019年才露出曙光，2021年味全龍正式加入一軍賽場。

頂著「味全龍」的名號重回職棒，並且找來葉君璋、張泰山等龍隊解散前的球星擔任教練，不過畢竟是截然不同的球隊，一切還是要重新開始。即使在2020年在二軍有佳績，2021年重返一軍戰場剛開始時，龍隊的表現還是很不理想，教練還在測試最佳陣容，且基於保護年輕投手的前提下，多以車輪戰應戰，最後成為大部份球隊的大補丸，直到下半季才漸入佳境。

票房方面，因為受到疫情影響，部份場次不開放或限制人數開放入場，因此各隊平均票房都下滑許多。但進場人數比較上，龍隊與悍將的主場平均人數差不多，都在約3,000人左右，最多的桃猿有4,354人，兄弟則為3,239人，獅隊為2,327人。味全雖與前段班有所差異，但這一年影響因素這麼多的情況下，對他們已經是不錯的成績。

今年則是龍隊收成的一年，或許比許多人預估來得快，但他們已有極大的機會打季後賽。上半季龍隊只獲得第四名，排在兄弟及獅隊之後，但下半季戰況有大幅改變。新的賽制是無論如何都有三隊可以晉級，桃猿持續獨走，因此全年戰績成為最重要的指標，統一下半季嚴重失常，中信也是跌跌撞撞，富邦則因上半季太差已脫離戰線，味全穩定發揮已站上第二的位置。目前飛龍們與第四名的獅子軍有4場勝差，接下來只要不出現突然崩盤的狀況，就有機會在11月出賽。

在開放球迷入場的情況下，今年各隊的票房都有顯著提升，龍隊在沒有固定主場的情況下，平均已將近4,000人，與桃猿及兄弟還是有將近1~2,000人的落差，但已經比獅隊及悍將還好。而且龍猿之戰除了是戰績上前段班的對決，還是進場人數第二的組合，味全不但沒有成為票房毒藥，更是快速累積球迷。

味全可以這麼快擁有大量球迷，第一當然是打著龍隊的旗號，許多流散在各隊的老龍迷，總算盼到「魏應充還我龍」的這天，紛紛換披紅色應援球衣。再者就是他們很會挑選及培養球員，包含郭天信、拿莫．伊漾及郭郁政等，都已經成為有實力、有知名度的看板球星。

龍隊養成球星速度很快，去年有郭天信，今年有拿莫．伊漾及郭郁政等，星度越高票房就更容易衝高。 聯合報系資料照片

究竟龍隊的加入對哪隊衝擊最大？

以戰績而言，今年即使扣掉龍隊，排名並不會有所影響，唯一有差的就是獅隊再不努力，可能被擠掉季後賽資格。而去年若沒有味全，中信將是聯盟第一，那富邦及統一將進行季後挑戰賽，衝擊最大的是富邦悍將。主要原因在於悍將這兩年對上龍隊只有14勝1和34敗，或許是因為味全有大量前「富」家子弟，從教練、球員到職員、啦啦隊都有，極度熟悉的情況下，富貴要人幫那只好贏球贏富邦。倘若沒有飛龍攪局，富邦其實戰績並不差，上半季甚至跟首位只差0.5場，整體大有可為，可能季末也不會大改組，現在局面應會完全不同。

如果去年沒有對戰龍隊那麼慘的成績，悍將其實大有可為，或許洪總就不會那麼難堪的下台了！ 聯合報系資料照片

若屏除疫情未開放球迷入場的影響，回顧在2018年及2019年的票房，全猿主場平均大約7,400人、兄弟約5,600人、悍將約5,400人、獅隊約4,100人。雖說各隊的票房還是都有下滑，但差異最大的還是富邦，「全富武莊」的球迷入場人數下滑3成，少了約1,600人。有可能受到同是北部主場的影響，加上富邦換血中、球星下放二軍及戰績不佳等因素，讓球迷紛紛轉支持活力滿滿的龍隊。

經過4年的努力，味全龍名利雙收，年輕小龍們紛紛成為明星，今年有機會在季後賽大展身手。富邦悍將當年讓葉君璋轉隊後，間接造成許多隊職員跟著改披龍袍，悍將教練團則是換了又換，戰力每況愈下，真是賠了夫人又折兵。後續第6隊又將加入，各隊可要繃緊神經，新球隊不一定是拖油瓶，小心自己成為別人的墊腳石。