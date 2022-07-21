明星賽薪火相傳 2022仲夏夜經典意義非凡

隨著天氣逐漸炎熱，就算新冠疫情仍舊肆虐，但是早已解封的美國，球迷們儼然已把疫情拋在腦後。期待大聯盟全明星賽兩年洛杉磯球迷，如今終於有機會於查維茲峽谷(Chavez Ravine)內，享受著這得來不易仲夏夜經典(Mid Summer Classic)。

本屆賽事是自1980年全明星賽後，道奇球場第二次能有機會主辦這別具意義賽事。而洛杉磯道奇隊為了迎接這場仲夏夜經典賽更是不惜重金大撒1億美金，把這座極具歷史老球場翻修了一遍。原本預計2020年就要在道奇球場粉墨登場的全明星賽，因為新冠疫情關係，導致延遲至今。不僅如此，這次也是第一次大聯盟在道奇球場舉辦全壘打大賽。

身為疫情正式解封後第一場全明星賽，大聯盟這次採以「傳承」的元素訴說著棒球故事。從在全明星賽開打前一晚所舉行全壘打大賽開始，由未來名人堂強打者普荷斯(Albert Pujols)所率先領軍，再搭配一眾聯盟中新一代的重砲手，用手中棒子在南加州夜空中畫出一道道美麗的弧線，也為本屆全明星賽熱度點燃火頭。

站在打擊區內普神依舊是展現出寶刀未老的打擊能力，雖未進入到最後一輪，但是能夠再次見到這位即將名列仙班神獸級打者上場獻藝，已讓許多老球迷們老淚縱橫。此外，遊騎兵強打西格(Corey Seager)由自己爸爸老西格(Jeff Seager)擔任全壘打大賽餵球投手，更是加深了這次全明星賽的傳承元素。

明星賽全壘打大賽，由目前自由市場內最具話題國民隊小將索托贏得優勝。 美聯社

最終，則是由目前自由市場內最具話題國民隊小將索托(Juan Soto)贏得優勝。而這場全壘打大賽也再次證明了道奇球場是一座多麽難征服球場。經過多次的砲擊，眾家重砲們竟沒人能夠把球擊飛出這座大聯盟能容納最多觀眾球場。

回到全明星賽當日，由好萊塢影星丹佐·華盛頓(Denzel Washing)作為開場引言人。身穿傳奇42號羅賓森(Jackie Robinson)球衣，他以今年是羅賓森登上大聯盟第75週年為出發點，向這位曾經穿過道奇隊球衣劃時代傳奇人物致敬，間接點出近年來於美國境內日趨惡化種族仇恨議題。希望藉由傳遞羅賓森一直以來所稟持著不願意向現實低頭的勇氣與毅力給每一代的人，再次加深這次全明星賽主軸：「傳承」。

來到場內，最受台灣球迷關注莫過於是來自日本的雙刀流大谷翔平。而作為美聯首位打者的大谷在賽前豪氣干雲以用生澀英文說出：「首球，必揮」(First Pitch, First Swing)宣言立即把比賽熱度帶上高點。而代表國聯先發投手道奇隊克蕭(Clayton Kershaw)也是不甘示弱的以直球做出回應。如宣言般，大谷言而有信把比賽的第一球打到中外野三不管地帶並形成安打。雖然上壘後大谷最後被克蕭牽制出局，成為自2008年以來首位在全明星賽被牽制出局跑者，但光是這一來一往宣言與對決，就讓這屆全明星賽話題性與熱議度早已超出近年來所有的全明星賽。

克蕭(前)與大谷兩位洛城過去10年裡最具影響力的投打雙雄，在這別具意義比賽與球場內所上演男子漢對決。 路透

克蕭與大谷兩位洛城過去10年裡最具影響力的投打雙雄，在這別具意義比賽與球場內所上演男子漢對決，再次隱約著透露出薪火相傳意味，為這因疫情推遲兩年的仲夏夜經典揭開美好序幕。大聯盟也藉機透過這次全明星賽，把次世代年輕球星們正式推上歷史舞台。