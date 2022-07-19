NBA當今看板球星是誰？

鐵定不是連續兩年MVP金塊中鋒約柯奇，他不夠分量和影響力。肯定也不是湖人前鋒詹姆斯，38歲詹姆斯仍是聯盟前五球星，但湖人上季連季後賽附加賽都沒沾上邊，詹姆斯幾乎跌出人們印象。

最可能人選，不是公鹿前鋒安戴托昆波就是籃網前鋒杜蘭特，兩人都展現非凡進攻和比賽統治力，形象和無解打法，讓人印象深刻。但嚴格來說，NBA門面既不是安戴托昆波，更不是杜蘭特。

獨行俠後衛唐西奇世代還沒到來，唐西奇還需要帶領獨行俠打進總冠軍賽，證明自己帶隊能力，更需要一座年度MVP加持，才有機會成為NBA看板球星。

唐西奇球技精湛，目前也有超高人氣，但在贏得一次年度MVP或是幫球隊拿下總冠軍之前，他還是沒辦法成為NBA看板球星。 歐新社資料照片

論NBA門面，38歲老詹姆斯可能都比約柯奇、安戴托昆波、杜蘭特更有分量和影響力。

很奇妙的是，過去八年勇士和三分球改變NBA和世界籃球趨勢，勇士後衛柯瑞創造三分球世代，好像也沒有多少人認為柯瑞是NBA最佳球員，他就是NBA看板球星和最具代表性門面。

2021-22年勇士八年內第六度打進總冠軍賽，第四度奪冠，34歲柯瑞拿下生涯第一座FMVP，勇士創造NBA「勇士世代」，這個世代最具代表性人物就是柯瑞。

鵜鶘明星射手麥凱倫形容：「柯瑞就像銀河系裡的太陽星系，所有一切都圍繞他運轉」。

「柯瑞是史上最佳射手，一對一根本守不住他，必須多人包夾，一旦過度包夾柯瑞，同樣要付出慘痛代價，柯瑞不但能自己創造投籃機會，他還能創造出色體系」麥凱倫對柯瑞展現出來統治力心服口服。

麥凱倫(左)對柯瑞(右)極為推崇，認為他是史上最佳射手。 歐新社資料照片

「俠客」歐尼爾最近吹牛自己是NBA史上最具「決定性」球員，籃下統治力足以摧毀所有對手，改變比賽，但那是過去式。歐尼爾說：「現在NBA屬於柯瑞，他是現在NBA最大麻煩」。

NBA傳奇球星皮彭最近也對柯瑞給出歷史評價。「柯瑞是最特別球員，我喜歡看他打球，他是史上最偉大射手，籃球智商和比賽影響力無與倫比，他所做的事都令人難以置信」皮彭給柯瑞最高推崇。

「就某種程度上看，柯瑞就像迷你詹姆斯，他非常強壯，他能輕鬆再打六年，如果他願意，他可以打到50多歲」。皮彭用一種極誇張方式形容柯瑞的存在。

皮彭過去是見過超多大場面的球星，他也認為柯瑞有非凡的能力，而且還有機會在NBA長期稱霸。 歐新社資料照片

勇士八年四冠之後，柯瑞似乎站上聯盟第一人位置，他的帶隊能力、影響力、統治比賽方式與眾不同的存在，圍繞他建立的勇士體系和球隊文化贏得歐尼爾、皮彭、麥凱倫每個不同世代球星一致讚揚。

即使是現在，好像也沒有太多人或專業人士、媒體把柯瑞擺在NBA第一人位置，視柯瑞為NBA看板球星和門面。這是對柯瑞極度不尊重和忽略。

聯盟MVP是約柯奇，最無解進攻武器是杜蘭特，最佳球員可能是安戴托昆波，但NBA當代看板球星和門面就是柯瑞，他集MVP、最佳球員、最具統治力、最佳體系、最具影響力於一身，最特別的存在。

2011-2020這10年是詹姆斯世代，現在柯瑞已經接下詹姆斯火炬，創造屬於自己世代。柯瑞將繼續統治NBA至少2-3年，除非詹姆斯得到厄文加盟捲土重來。