叔姪檔中華隊 黃明輝是U15國手黃翔靖的棒球運轉手

三級棒球代表隊暑假陸續出征，其中U15中華培訓隊小將黃翔靖與中華女棒教練黃明輝是叔姪關係，兩人都是第一次披上國家隊戰袍，而黃翔靖的棒球路也跟叔叔有著緊密關聯。

在台灣棒球維基館連資料都沒有的黃翔靖知名度不高，這次卻能擠進U15中華隊培訓名單中，靠得是把握機會，在桃園市扛下主戰捕手，蹲捕貢獻大，因而在5個冠軍隊名額中保住一席。

黃翔靖的父親黃志鴻在北體五專(現為北市大)時打過棒球，原本是田徑隊，擅長標槍項目，後來轉戰棒球後擔任外野手，不過畢業後就沒繼續這條路，他原本不想讓小孩打球，不過黃翔靖自小跟著雙胞胎叔叔黃明德、黃明輝在球場走跳，耳濡目染下產生興趣，自新北市景新國小轉學至大豐國小，小四再轉到叔叔帶隊的忠義國小，升小六再轉學到桃園大勇國小，光是小學就念了四所，堪稱「棒球浪人」，國中再到傳統球隊新明就讀。

黃翔靖(中)小時候就跟著雙胞胎叔叔在球場走跳。 黃明輝／提供

黃明輝透露，黃翔靖國小打過桌球也練過游泳，但都覺得很無聊，還是想打棒球，在新北市時都沒登錄過聯賽，有次比賽碰到大勇國小教練唐安閒聊，得知大勇缺少捕手戰力，因此後來決定轉學，未來就在桃園發展。

黃翔靖與雙胞胎叔叔很親近，時常跟叔叔同住接受照顧，更承襲了黃明輝捕手位置，現任大勇國小教練的黃明輝說，黃翔靖腦筋靈活，國小位置幾乎都守過，不過還是喜歡當捕手，除了覺得穿捕手護具很帥外，在場上也比較不無聊，參與度高。

黃翔靖在三年前曾跟著U12中華培訓隊集訓，不過未進入正選名單，這次則直接在U15培訓隊中，只要不受傷，正選應無太大問題，而他第一時間知道入選直呼「我要哭了」，「等消息很緊張，心想沒中要怎麼面對」，他也馬上跟叔叔告知這項喜訊，黃明輝說：「他這三年來付出有回報，入選只是時間早晚問題，對他往後會增加很多信心。」

黃明輝(右)帶隊新北市忠義國小時，姪子黃翔靖(左)就是子弟兵。 黃明輝／提供

新明總教練黃湋志表示，黃翔靖認真付出、有領導能力，在場上有狀況時能穩定隊友心情，在華南金控盃青少棒選拔賽表現可說是可圈可點，未來性就要看身材有沒有再成長。

而在華南金控盃結束後一週，黃明輝帶領的接棒未來女子棒球隊也在選拔賽拿下代表權，這次輪到姪子恭賀電話，黃翔靖說：「阿輝叔叔，換你們拿第一名」，其實這對叔姪檔的命運很類似，三年前U12黃翔靖沒入選正式名單，當時黃明輝也僅是客座教練，三年後叔姪雙喜臨門，黃明輝笑稱是「光宗耀祖」，「爸媽栽培我們打棒球，我也培養姪子，終於有回報了！」