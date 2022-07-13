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明星賽名單充滿新奇亮點 捕手兄弟檔康崔拉斯載入史冊

聯合新聞網／ 陳志強
康崔拉斯兄弟檔本季分別在小熊(左)和勇士(右)擔任捕手，竟能同時打出好成績而被選入國聯明星隊，一時傳為美談。 美聯社
康崔拉斯兄弟檔本季分別在小熊(左)和勇士(右)擔任捕手，竟能同時打出好成績而被選入國聯明星隊，一時傳為美談。 美聯社

2022年大聯盟明星賽即將在下星期如火如荼展開，名單近日揭曉，除了「投手大谷」、「打者翔平」都能上場，還有「神鱒」楚奧特（Mike Trout）的第十次、道奇巨投「書僮」克蕭（Clayton Kershaw）的第九次參與、從「V少年」投到「V老年」的韋蘭德（Justin Verlander）等，可謂眾星雲集，而今年也有不少新面孔初嘗明星賽滋味、成為鎂光燈焦點，傳為佳話。

捕手兄弟檔 感動共創歷史

30歲的小熊捕手康崔拉斯（Willson Contreras）表現穩健，自從2016年登上大聯盟至今，除了因疫情而縮水的2020年球季，每年都達標雙位數全壘打，至今已累積超過100支全壘打，2018年、2019年都獲得明星賽殊榮，今年是他第三度明星賽，是小熊隊史第二位「三次全明星」的捕手，前一位已要追溯到1930年代的哈特奈特（Gabby Hartnett）。

小熊捕手康崔拉斯已經第3度打進明星賽，其實他當捕手擋球已經夠辛苦了，打擊時還嚐到了全聯盟最多的16個觸身球，沒有鋼鐵般的意志恐怕很難打出這樣的好成績。 美聯社
小熊捕手康崔拉斯已經第3度打進明星賽，其實他當捕手擋球已經夠辛苦了，打擊時還嚐到了全聯盟最多的16個觸身球，沒有鋼鐵般的意志恐怕很難打出這樣的好成績。 美聯社

不過今年對於威爾森‧康崔拉斯別具意義，因為小他6歲的弟弟─效力亞特蘭大勇士的威廉（William Contreras）也入選明星賽，來自委內瑞拉的兄弟倆，自小相互扶持陪伴、一起在棒球路上奮鬥打拚，都是回憶裡難以抹滅的片段。四月下旬小熊迎戰勇士時，球團貼心安排兄弟倆在賽前交換攻守名單，哥哥威爾森激動落下男兒淚：「作為國際球員，到異鄉打拚並不容易，這邊的競爭十分激烈，我和弟弟感情很好，攜手前進、互相關心，沒想到如今我們都美夢成真了，不但替弟弟開心，父母也會為我們感到驕傲。」

威廉在2015年時簽約出賽，2020年被升上大聯盟，今年受到重用，出賽43場敲11轟，打擊三圍0.273/0.358/0.566，是勇士打線要角。

勇士捕手康崔拉斯在小聯盟打拚7年，今年終於能在勇士有一席之地，雖然出賽場次比主戰捕手達諾德少了17場，但打擊表現卻是不相上下。 美聯社
勇士捕手康崔拉斯在小聯盟打拚7年，今年終於能在勇士有一席之地，雖然出賽場次比主戰捕手達諾德少了17場，但打擊表現卻是不相上下。 美聯社

康崔拉斯兄弟檔挺進明星賽的同一隊、當明星賽隊友，是30年來同一遭，前一次是1992年的阿洛馬兄弟檔（Roberto Alomar、Sandy Alomar），尤為難能可貴。

響尾蛇無名左投 牛棚低調奮起

31歲的響尾蛇左投曼提普利（Joe Mantiply）已在大聯盟打滾第五季，身為昔日老虎隊第27輪「砂礫」，早期載浮載沉、動過TJ手術（Tommy John surgery），始終無法站穩一席之地，一直到去年才單季57場登板（響尾蛇陣中最多）。

曼提普利今年更上一層樓，36場登板，拿下1勝2敗9中繼2救援、防禦率2.08，更誇張的是34.2局僅僅2次保送，走過低谷後奮起，如此的明星賽光環是莫大肯定、也是勵志典範。

隨著中繼投手在大聯盟越來越受到重視，響尾蛇左投曼提普利也因優異的表現而入選明星賽。 美聯社
隨著中繼投手在大聯盟越來越受到重視，響尾蛇左投曼提普利也因優異的表現而入選明星賽。 美聯社

雙城「黑色鱒魚」 終於保持健康

貴為2012年選秀榜眼，雙城巴克斯頓（Byron Buxton）實力無庸置疑，可惜球涯一直飽受各傷勢所苦，2015年上大聯盟至今，僅有一年出賽超過100場（2016年，那年一口氣拿了金手套獎和防守聖經獎），曾有「黑色鱒魚」評價，但無法保持健康上場的頻率，影響數據累積。巴克斯頓去年出賽61場便敲出19轟、OPS超過1，今年在球團刻意控制輪休、偶爾打指定打擊等措施下，相對維持健康，目前67戰23轟，包括兩發再見全壘打演出，也讓他總算首度體會明星賽的滋味。

雙城外野手巴克斯頓從初道就被看好能成為球星，但幾乎每季都受到傷勢的影響而大量缺賽，本季他終於能保持健康，目前打了67場比賽就締造生涯最高的23轟！ 美聯社
雙城外野手巴克斯頓從初道就被看好能成為球星，但幾乎每季都受到傷勢的影響而大量缺賽，本季他終於能保持健康，目前打了67場比賽就締造生涯最高的23轟！ 美聯社

他的年輕隊友阿拉斯（Luis Arraez）也是首度進軍夏季盛宴，「砲型」的巴克斯頓與「槍型」阿拉斯是雙城本季得以在分區暫居領先的靈魂人物，在明星賽舞台將有機會讓更多球迷見識他倆的魅力。

註：本文數據截至台灣時間7月13日賽前。

MLB專欄 MLB 明星賽 克蕭 大谷翔平 楚奧特 韋蘭德

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