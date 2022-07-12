美髯公岡索林異軍突起 一舉躍升道奇隊王牌

如果我告訴你，洛杉磯道奇隊今年有一位11勝無敗績、防禦率僅1.62，被上壘率低到0.80的投手 ，熟悉該隊的球迷多半會猜是克蕭（Clayton Kershaw）、布勒（Walker Buehler ），或者是墨西哥裔的強投烏力亞斯（Julio Urías）。相反地，他是昔日落選、棄打從投的岡索林（Tony Gonsolin），現大殺四方成聯盟巨投，有機會問鼎年度塞揚獎。

這位目前蓄有一把漂亮鬍子的右投手於道奇隊農場養成，在 2020 年摘下棒球美國（Baseball America）的年度最佳新人獎（Rookie of the Year）。晉升大聯盟起，前 20 場比賽吃下86.6 局，繳出防禦率2.60備受各方關注，今年開季表現更為滾燙，向王牌投手之路邁開步伐。

今年道奇隊先發陣容顛簸，卻有幾位投手異軍突起，包括投出生涯最佳的岡索林，且依照目前態勢觀之，很有機會摘下本季國聯塞揚獎。 美聯社

岡索林早於2012年投入選秀名落孫山，遂轉加州聖瑪麗學院就讀。2015 年 7 月 21 日，道奇隊球探科根（Paul Cogan）在威斯康辛州看諾斯伍茲聯盟（Northwoods League）全明星賽，希望在此找到值得關注的新人，賽前觀看過幾十人的訓練內容，意外發掘了岡索林。首先，岡索林的 60 碼衝刺時間只要6.5 秒，成績相當亮眼，仔細一看是自家附近聖瑪麗學院就讀的大學生，身為球探卻從沒發現過。訓練完是全壘打大賽，岡索林拎棒子上場敲出六發摘下第二名，科根目光完全被吸引，看不到其他參賽選手。有趣的是，全明星賽時岡索林又從牛棚出發，以投手身份登板投了一局，最快球速達95哩。

科根回憶他與岡索林的邂逅：「我非常驚訝，這小子在2012年選秀會竟沒人要？我們到底錯過了什麼？」科根隨即打電話給球探主管加斯帕里諾（Billy Gasparino），轉述所見所聞，幾天後科根找上岡索林，表達道奇隊延攬意願。由於簽約金不高，當事人拒絕邀約，選擇返回校園讀大四，從此道奇隊派出地方球探柯尼斯（Tom Kunis）緊迫盯人，他們注意到岡索林雖守外野，卻能投出犀利的變化球，具先發投手潛力。

2016年6月，道奇隊在第九輪選走岡索林，並簽了一張2500美元支票當簽約金。秋天，他被送往教學聯盟（Instructional league）進行投手改造，翌年春天道奇隊還安排退役投手培若塔（Joel Peralta）指導，幫岡索林學會指叉球、變速球、滑球、曲球。加上已學會的四縫線快速直球因重訓緣故，最快球速可飆到100哩。從這點可發現，道奇隊球探與養成系統的好本領，他們看到別人看不到的潛質，並提供必要工具讓他們變得更好。

在小聯盟，轉為全職投手的岡索林展現大將之風，2018年在高階1A庫卡蒙加牧場地震隊（Rancho Cucamonga） 和2A吐桑鑽探者隊（Tulsa Drillers）26 場先發，每 9 局三振11 人次，防禦率是令人驚艷的2.60。此外，好強的他會在關鍵大賽請纓上陣，2018年9月鑽探者隊爭聯盟冠軍，賽前總教練軒尼士（Scott Hennessey）在辦公室貼佈告，要投手們填上面對大賽能投幾局，多數人報出合理數字如1局、2局，只有岡索林霸氣寫下：「要投幾局我都可以。」而兩天前，他才扔了一場6局無失分。

岡索林早在2012年參加選秀卻名落孫山，直到2015年意外被道奇隊球探鎖定，最終改造成投手並取得成功。 歐新社資料照片

考慮傷痛風險，軒尼士傾向於讓岡索林休息，在辦公室直接回絕登板的要求。比賽當天，岡索林仍跟著救援投手進牛棚熱身，準備隨時上陣。軒尼士回憶：「這孩子很固執，讓人起雞皮疙瘩，他所關心的只是球隊爭冠。」他還提及球場外岡索林愛貓，其次是經常看比賽影片研究和打者對決，球探科根說：「岡索林與一般投手不同的是，他很沉迷於研究與自己對戰的打者。」9個月後岡索林登上夢寐以求的大聯盟。

2022年版的岡索林，是道奇隊投手養成的最佳範例，尤其他對自己擁有的球路進行調整，與2019年到 2021年登板35 場有所不同。2020 年起，岡索林的直球球速掉近 2哩，相對地指叉球比例漸增，透過兩球路約10哩的速差，幫助他混淆打者收到成效。2021年，岡索林的保送率（Walk percentage）、追打壞球率 （Chase rate）均不理想，今年兩項數據大幅度改善，這也反映在成績上，投出令人激賞的內容。