日職／軟銀育成又出奇蹟 大關友久成新人王大熱門

軟銀號稱日職的「育成王國」，自最早的2008年開始，從育成升為正式球員的選手已超過10人，其中更是有不少人曾拿過個人獎項，甚至披上日本國家隊戰袍，千賀滉大、甲斐拓也、石川柊太及周東佑京等人就是代表性人物，這些球員本季仍是重要主力，今年在軟銀的陣容中，又出現了一位令人驚訝的育成出身年輕投手。

19年從仙台大學畢業的左投大關友久，在當年的選秀會上被軟銀以育成第2指名選進，隔年在二軍後援出賽5場，投5局無失分；21年在二軍就出賽較多的26場，53局只被打出30支安打，投出54次三振，拿到6勝1敗3次救援成功，防禦率只有1.17，其實好表現早讓他在去年5月底就被升為正式支配下球員，並分別於季中及季末在一軍後援12場，雖然沒有任何勝敗救援紀錄，但23局的投球也只被打出12支安打，防禦率僅有2.35，被打擊率及WHIP都十分優異。

今年大關從開季就被排進先發輪值中，在3月31日的一軍初先發就以6又1/3局失1分的表現拿下個人首勝，雖然在4月遇到亂流，4場先發都未投滿5局，不過5月調整回來，連續2個月的單月防禦率都低於2.0，目前的成績是6勝3敗，85局只被打出61支安打，防禦率也僅有2.01，成功地頂上了先發戰力，6勝與前輩東浜巨及千賀並列全隊最多，都排聯盟第4名，防禦率排第6名，就連千賀也是在進入職棒後的第6年才站穩一軍先發，大關在第3年就有這種表現實屬不易。

19年選秀進來的大關，在職棒第3年仍保有新人王候選資格，如能維持目前的表現，那就有很大的機會奪下新人王，不過他最大的競爭對手，竟然是同隊的柳町達。

畢業於棒球名校慶應大學的柳町，同樣也是在19年第5指名被選進軟銀，他在新人年就有一軍出賽紀錄，出賽12場4個打數打出1支安打，生涯初打點也進帳，上季在二軍打出聯盟最多的88支安打，打擊率也有2成94，季末在一軍獲得較多出賽機會，並在最後一場例行賽打出個人生涯首轟，不過這兩年的打擊率都不算太高，都在2成5以下。

由於軟銀今年外野傷兵眾多，使得柳町達有較多一軍出賽機會，他也把握時機表現。 擷圖自軟體銀行鷹官方FB粉絲團

今年柳町因栗原陵矢、上林誠知、賈西亞（Yurisbel Gracial）等主力外野手相繼受傷或確診，比起前兩季有較多出賽機會，雖然曾在6月初因下半身不適而到二軍休養10天左右，整季至今的打擊率仍是不錯的2成95，打點也有24分，如果持續下去，有可能達成個人生涯首次的單季百安，不過進入7月後的連續6場比賽，柳町都被排在第5棒，或許是因為壓力，打擊表現不若以往，在上一場比賽又被調回7棒，但即使如此，柳町本季的表現已經能夠站穩一軍，也讓他有競爭新人王的機會。

原本季前被預測為新人王大熱門的是西武的隅田知一郎，隅田是去年選秀會上的最大物投手，獲得4隊同時第一指名的他，最終被西武抽中，隅田在開季第2場比賽就先發出賽，該場他投7局只被打1支安打無失分，完美地拿下個人生涯首勝，不過接下來的10場先發都投不到7局，不是自己狀況不理想，就是隊友火力不支援，導致他目前只有1勝7敗的成績，近3場最多投到5局，因此在6月10日被下放二軍調整，在二軍先發2場，防禦率不到1.0，有望近期重回先發，但在新人王的競爭上，恐怕已落後上述軟銀投打兩人一大截了。