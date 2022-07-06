球員對於自身交易的掌控權 為何NBA遠大於MLB？

NBA季後賽落幕，緊接著的是自由球員市場開市，各隊運籌帷幄的交易、補強尤唯一大看頭，而MLB交易大限也將在8月初來臨，屆時有望衝擊季後賽的球隊也將趁此機會加強陣容深度，棒籃雙棲的球迷可能會發現，NBA明星球員喊「吹密」（Trade me）的狀況屢見不鮮，彷彿手上權力更勝買單的球隊老闆，而MLB除了鮮少特例，每每有自家球員遭到交易，多數只能搖頭興嘆「這就是商業」，為何會有如此大的差距呢？

弗里曼是勇士去年世界大賽奪冠大功臣，原本想終身留在亞特蘭大，但經紀團隊跟球團一言不合，很快就關閉談判窗口，讓他最後只能投靠道奇。 歐新社資料照片

職業運動的終極目標仍是獲利，而NBA是一個由明星驅動的聯盟，當我們隨機抽問一名籃球迷，要他舉出幾個大牌的NBA球星：詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、哈登（James Harden）、杜蘭特（Kevin Durant）、約柯奇（Nikola Jokic）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）等俯拾皆是，而且幾乎不需經過思考，但當我們要棒球迷舉出知名的大聯盟球星，他們可能會說出大谷翔平、哈波（Bryce Harper）、塔提斯（Fernando Tatis Jr.）等大名，如果是洋基球迷，他可能會舉賈吉（Aaron Judge）、史坦頓（Giancarlo Stanton）等人，接著便陷入長考，因為每說出一個名字就會擔心：這球員該不會根本沒什麼知名度？可以看出，NBA確實在球星的品牌經營更為出色，無關在哪個國家，而這與兩種運動截然不同的文化底蘊也息息相關。

籃網球星杜蘭特的「KD人生」戲碼，在今年休賽季將再度上演。 歐新社資料照片

棒球秉持獨有的「紳士風範」，球員們從小被教育著敲出全壘打要低著頭跑回本壘、不能甩棒、投出三振不應振臂嘶吼，更遑論各種不成文的潛規則，大聯盟曾在2019年打著「Let The Kids Play」斗大標語，希望能改變本質上的問題，但仍不敵老一輩教頭的思想箝制，塔提斯在3壞球敲滿貫砲被迫出面道歉、梅瑟德斯（Yermin Mercedes）在大比分領先時對投手敲轟還得挨自家教頭的罵，這些案例使得棒球成為「壓抑情緒」的運動，不喜形於色的特質似乎也反映在社群經營上，願意打造自我品牌的球星實在屈指可數。

Miami ✈️✈️✈️✈️!!’ — Mike Trout (@MikeTrout) July 3, 2022

楚奧特身為聯盟第一把交椅，推特上卻只定期更新自己的交通資訊，把社群能力用在這動動手指查看天使隊行事曆就可以知道資訊，實在太浪費了。

而在籃球場上，球員們竭盡所能地慶祝、挑釁、噴垃圾話，展現真實的自我，孩子們模仿詹姆斯的跨步、柯瑞的抖肩、哈登的拌飯，這些球星的一舉一動及號召力都影響著這個世界，而這些影響力也牽動著整個社群，NBA球星們幾乎每人都有一個以上的社群帳號，無論是比賽評論或政治議題，他們在平台上都擁有更大的發言權，並創建起自己的品牌，他們的吸引力被廣告商看到，而每天有數以百萬計的人們在廣告上看到他們，這些因素促成了NBA球員手上握有更大的權力。

「公鹿是字母哥的球隊」、「勇士是柯瑞的球隊」，但我們卻不曾聽聞「費城人是哈波的球隊」、「勇士是亞古納（Ronald Acuna Jr.）的球隊」反之他們更像職員，NBA單一球星的能力足以左右一支球隊的戰績，體系的磨合除了掌兵符的教練，最清楚的就是場上的球員，因此誰的加入會讓球隊更好、自己到哪一隊更有機會奪冠，沒有人比身為球員的他們更清楚，自然這些球星就擁有了決定自己去留、甚至隊友的權力。

棒球就並非如此，即便是百年難得一見的奇才大谷翔平，投打雙方能製造貢獻，但他能帶給球隊的勝利也有限，實力再好，也不會獲得雙倍的打席，且棒球的勝負涉及更多變數，一支開季勝率將近七成的球隊也可能吞下14連敗。論及建隊方針，棒球作為數據研究最深入的運動之一，從選秀、栽培、調整到最後收成，各種數據都在日趨完善，各個球隊的不足、球員的發展曲線漸漸被數據量化，比起單季60轟的球員抑或身經百戰的總教練，在螢幕後方敲著鍵盤的數據分析師或許更了解如何打造一支會贏球的球隊，這也是為何棒球員幾乎對制服組的作為不容置喙，因為雙方本身就存在一定程度的資訊落差。

身為亞裔球員及不世出的投打二刀流，大谷翔平或許是少數有能力對球團施壓的球星。 美聯社

隨著轉播權利金大漲，球團收入增加下，球員們的薪資也水漲船高，同樣是領域的頂尖球星，如今NBA球員們的薪水已經不可同日而語，獲利能力不如人、社群影響力不如人，作為MLB球員，講話自然就沒有人家大聲。