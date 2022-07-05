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杜蘭特與柯瑞再續前緣超美 但不值得勇士犧牲接班梯隊

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
杜蘭特(左)過去與柯瑞(右)的夢幻組合，為勇士在2017、2018年連續拿下總冠軍。事隔多年仍讓許多球迷回味無窮，現在他們有機會再次成為隊友嗎？ 歐新社資料照片
杜蘭特(左)過去與柯瑞(右)的夢幻組合，為勇士在2017、2018年連續拿下總冠軍。事隔多年仍讓許多球迷回味無窮，現在他們有機會再次成為隊友嗎？ 歐新社資料照片

杜蘭特之亂」攪動NBA，交易謠言不斷，包括上季總冠軍賽兩支分區冠軍球隊塞爾蒂克、勇士都加入肖想杜蘭特傳聞。

NBA75年歷史始終有個定律，「沒有壞的東西不要換，更不用修」。總冠軍球隊勇士在天賦不足、內線不齊的陣容中依然順利奪冠，何必打破奪冠核心陣容，傷筋動骨去追求杜蘭特。

上季亞軍塞爾蒂克距離總冠軍還差兩勝，塞爾蒂克不缺天賦、人手，塞爾蒂克輸球兩個主因，一、主力球員體能耗盡體力不繼，「七人輪換」很難打敗更嚴謹更有組織意識團隊，二、經驗，在贏球、奪冠路上，塞爾蒂克跟勇士一比還是嫩了點，體力沒跟上，進攻少組織，只憑天賦和防守很難撂倒勇士。

杜蘭特交易謠言從未停過 絕大多數都是網友或媒體發想

外傳塞爾蒂克打算用布朗+史馬特+ G威廉斯+4首輪報價搶杜蘭特，另一組報價是布朗+史馬特+G威廉斯+普里查德+2首輪。最新謠言是勇士也對拿下杜蘭特很有興趣，勇士報價是維金斯+波爾+庫明卡+威斯曼，兩名先發主力+兩名潛力無窮樂透新秀。

傳聞塞爾蒂克將拿出布朗(左)和史馬特(右)兩位先發後衛來換杜蘭特，難道史馬特的掌紋真的沒有冠軍相嗎？ 歐新社資料照片
傳聞塞爾蒂克將拿出布朗(左)和史馬特(右)兩位先發後衛來換杜蘭特，難道史馬特的掌紋真的沒有冠軍相嗎？ 歐新社資料照片

杜蘭特+泰托姆+霍福特+波格登，畫面非常完美，但塞爾蒂克真有必要傷筋動骨，去除一半核心球員，破壞多年默契和今年近乎完美團隊去搶杜蘭特？更不可思議的是至少還要送上兩個首輪，這報價更可能是網友和媒體自我「幻想」。

勇士不會想在報價中加送首輪，勇士也沒有首輪可以送，小前鋒庫明卡、長人威斯曼是2-3年後勇土要接班梯隊，送走兩得分主力+兩未來主力，勇士肯定是瘋了或腦袋壞了才會這麼幹。沒壞的東西就不要修更不要亂動，這是總冠軍球隊，甚至是亞軍球隊必須要有的基本意識。

搶下杜蘭特，進攻、得分肯定升級，陣容組合更有侵略性，但那是其他想要爭冠球隊。衛冕軍勇士已經接近完美，沒有必要打破團隊和默契，他們只需要再配置2-3名合適高效角色球員，並利用新賽季養好庫明卡、威斯曼進入主要輪換，就足以再提升一個檔次戰力。

庫明加(左)和威斯曼(右)未來都是勇士重要的接班梯隊，可能會是長期的核心球員，現在拿去換杜蘭特實在是會損害球隊的長期利益。 歐新社資料照片
庫明加(左)和威斯曼(右)未來都是勇士重要的接班梯隊，可能會是長期的核心球員，現在拿去換杜蘭特實在是會損害球隊的長期利益。 歐新社資料照片

勇士新賽季如果沒能有效控制薪資，豪華稅至少1.48億美元，杜蘭特未來還有四年1.94億美元薪資合約，這是勇士可怕負擔和噩夢。

塞爾蒂克情況也是一樣，塞軍今夏幸運撿到溜馬精英控球波格登，後場、控球、組織、陣容深度都得到最大補強，塞軍只需要持續自我提升，學會打關鍵球，擴大輪換，用好奇兵，塞軍可以變得更好更具奪冠實力。

塞爾蒂克今年如果保持這套陣容，豪華稅至少3600萬美元，同樣被豪華稅套牢，一旦收下杜蘭特未來四年1.94億美元合約，沒能奪冠就是漫長噩夢。

大多數球迷都想要看見柯瑞、杜蘭特合體，那是美妙故事和新局面，誰不想看看柯瑞+杜蘭特還能產生多大火花，甚至創造另一個王朝。很多球迷也期待看見泰托姆、杜蘭特合體，那是NBA看板和最大號召。

我並不認為勇士、塞爾蒂克會參與杜蘭特交易，打破原有多年默契，重新組合團隊，建立不同打法體系，迫使角色球員去重新適應核心球星和王牌打法，這不是聰明之舉。塞爾蒂克報價完美，勇士報價接近完美，但這只是「夢幻」，並不「真實」，也都是謠言，還沒有正式搬上檯面。

我是非常非常期待看見詹姆斯、杜蘭特在湖人合體，如果詹姆斯+杜蘭特+厄文能在湖人一起打球，那才是NBA史上最迷人「驚悚片」。我才不管外界怎麼想，詹姆斯和杜蘭特做為對手、競爭者夠久了，他們成為隊友，故事才會不同，火花才會更有創意。這才是看NBA、看籃球的更大樂趣。

許多媒體為杜蘭特亂點鴛鴦譜的交易方式太不切實際，不如撮合杜蘭特(左一)到湖人跟詹姆斯(右二)合作才更有創意與意義！ 歐新社資料照片
許多媒體為杜蘭特亂點鴛鴦譜的交易方式太不切實際，不如撮合杜蘭特(左一)到湖人跟詹姆斯(右二)合作才更有創意與意義！ 歐新社資料照片

NBA專欄 籃網 勇士 杜蘭特 威斯曼 維金斯 波爾

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