中職／陳偉殷卸下「虎爪」後 未來能否適用 「郭泓志條款」？

自從36歲的陳偉殷被阪神虎放入名單後，就有不少球迷們開始紛紛騷動，期待著這位旅外名將能夠鮭魚返鄉，於職業生涯末期回到故鄉父老面前獻藝，並傳承寶貴經驗給年輕球員，只是很可惜他已發布聲明，今年不會回台打球。

不過值得探討的是，如果陳偉殷想要加盟中職，最直接方式是以「新人」的身份參加中職選秀，但這對一名於大聯盟累積出賽219場，並拿下59勝的老將來說可是格外的諷刺。而第二個方法則是廣受球迷討論，在2013年由時任中職會長黃鎮台訂立的「旅外優秀球員條款」來迎接這位一代名將。

為了迎接郭泓志回歸中職，當年聯盟訂立「旅外優秀球員條款」，球隊必須放棄前三輪選秀才能網羅這名單內的球員，目前他也是唯一使用這條款的球員，因此又稱為「郭泓志條款」。 聯合報系資料照

該項特殊條例出自於當年另一名旅美名將郭泓志加盟中職時所設，所以也被譽為「郭泓志條款」。而要動用到這項條款必須是由現役的中職會長所提出，並由中職全體常務理事三分之二以上決議通過後方可使用。當時傑出球員曾列入王建民、郭泓志、陳偉殷、陽岱鋼等人，目前也只有統一獅在當年放棄前3輪選秀權來爭取郭泓志。只不過，以現今目前陳偉殷的狀況，究竟值不值得中職再次動用這條款來爭取他？

陳偉殷自2020年返回日職加入羅德隊後，雖未幫助球隊獲得一勝，但是投球內容表現十分優質，受到不少日職球隊垂涎，因此隔年以一紙4億日圓大合約轉戰阪神虎隊。可惜這兩年他僅出賽2場拿下1勝0敗、防禦率3.86的成績後，就受傷勢影響長期待在二軍，今年甚至未於一軍登板，最後也遭到阪神虎指定讓渡。由此可見，陳偉殷的傷勢仍是左右他是否參與中職選秀的關鍵要素，他也在聲明中強調，「望能將自己調整到最好的狀態，再回到投手丘上」。

陳偉殷是王建民與郭泓志外最成功的台灣旅美大聯盟投手，美日職合計96勝，很可惜轉戰職業後他只曾在2008年北京奧運穿上中華隊球衣。 聯合報系資料照

不可否認的，陳偉殷過去不管是在中日龍與大聯盟時期，都留下出色印記，光是美日通算96勝的成績就可是傲視台灣棒壇，巔峰時期的他更是擔起2008年北京奧運中華隊王牌的角色，所以若有中職球團願意動用「郭泓志條款」來網羅，相信絕對不會有任何異議。

只不過，過去統一獅在使用此條款成功爭取到郭泓志加盟後，所帶來的效應與實質戰力，都因為他的傷勢問題而未能達到期待值。就算統一獅認為當年放棄三輪選秀權的決策是正確的，但在許多專家與球迷看來，將此特殊條款用在一名傷勢不明的球員身上，其實存在巨大的風險，就結果來看也是好壞各半。

即便如此，若陳偉殷願意回歸鄉里加盟中職，相信對於台灣球迷來說，絕對是令人振奮的消息。儘管目前的身手與巔峰時期有差距，但是他的經驗與所能帶來的周邊效益，都是一般新人無可取代的。至於他究竟值不值得適用「旅外優秀球員條款」，或者該不該用此條款網羅，那就是眾家領隊們該煩惱的功課了。