NBA／湖人若有厄文還打不過勇士 嘴綠想變成兔子？

布魯克林籃網後衛厄文何去何從？愈燒愈大。目前情勢和市場看來厄文不是續留籃網，就是可能去湖人。

勇士前鋒「嘴綠」格林說話了：「你把厄文這樣的球員放在詹姆斯身旁，他就有機會爭冠，厄文能得分，詹姆斯只要把厄文放在得分位上就可以」。不過他繼續說：「如果厄文只做自己擅長的事，詹姆斯領導球隊，那麼他們就有機會，但還是打不過我們勇士...」。格林最終為勇士更強大、更無敵做註腳。

勇士前鋒格林(左)對詹姆斯(左二)、厄文(右二)聯手的威力是相當了解，不過他認為現在的勇士已不是他們能打敗的。 歐新社資料照片

前NBA球員，效力過湖人，現任電視球評巴恩斯也發表他的看法：「如果厄文和詹姆斯有可能再度合作成為隊友，湖人有機會摘下隊史第18冠」。

巴恩斯強調，「厄文很適合現在的湖人，他是NBA當今前五名天才，你永遠不知道他會為你帶來什麼，如果詹姆斯和厄文搞懂湖人現有陣容，厄文全心投入比賽融為一體，湖人就能衝擊總冠軍」。

全NBA都很關心甚至也在害怕，因為一旦詹姆斯+厄文+戴維斯可以在湖人合體，那麼湖人如虎添翼，NBA生態又要再度改變，衛冕軍勇士將產生最大敵人。詹姆斯帶隊，厄文專注得分，戴維斯在小個陣容和對位、內線防守提升最大能量，湖人戰力難以估計。

詹姆斯曾分別帶著厄文(右)與戴維斯(左)各拿一次總冠軍，如果能一次帶齊兩人，就有如臥龍、鳳雛全在手中，何愁不能再得天下？ 歐新社資料照片

嘴綠認為即使厄文成為詹姆斯隊友，詹姆斯、厄文、戴維斯合體，湖人也打不贏勇士？同花打得過full house，難到嘴綠要準備好變成兔子了嗎？

我一半同意嘴綠說法，勇士團隊、防守、默契、教練確實比湖人更出色，即使湖人全新合體，湖人還需要打出最佳防守、團隊，同時配備上5-6名足夠出色角色球員，展現陣容深度和多樣性。

另一半我不同意嘴綠看法，如果厄文、戴維斯成為詹姆斯身旁第二、第三號球星，那麼這將是詹姆斯生涯最出色第二、第三號隊友。即使2011-14年詹姆斯效力熱火四年兩冠組合「詹姆斯+韋德+波許」可能都沒有「詹姆斯+厄文+戴維斯」來得可怕、完整。

詹姆斯(中)、韋德(右)、波許(左)曾聯手奪下兩次總冠軍，新的三巨頭詹姆斯、戴維斯、厄文若能成型，威力可能更甚前者。 歐新社資料照片

厄文的持球、得分、一對一在詹姆斯帶領球隊護駕下，將發揮最大作用，戴維斯擁有老詹、厄文這樣兩名超凡隊友吸怪，他在擋拆、禁區、空手接應和戰術空間方面都會得到最大解放。湖人只要健康，打出最好防守，我認為湖人會擊敗勇士，因為詹姆斯和厄文的持球、攻擊、比賽創造力，將是勇士最難以對付超人組合。

湖人最大變數並不是厄文對比賽和自我的態度，我相信厄文一旦決定跟詹姆斯合體，他就會做好完整準備，湖人只有兩個隱憂，一是戴維斯的健康出賽，二是防守和團隊體系的建立，湖人必須找到5-6名能打出最棒防守和建立團隊輪轉體角色球員。

對湖人來說的，196公分後衛瑞夫斯、198分前鋒強森、208公分中鋒哈沃德、206公分前鋒蓋布利、193公分射手艾林頓、193公分後衛塔克、190公分後衛蒙克，甚至是38歲老將安東尼都是很棒配置，湖人只需要找到5-6名稱職角色球員，填滿陣容深度和板凳替補，努力打好防守，命中三分和空位球，厄文加入的全新湖人將非常可怕。

全新湖人+肯定會出色的勇士，五五波勢均力敵，格林對勇士的自信不難理解，但詹姆斯擁有厄文、戴維斯兩名超級隊友，一旦湖人還打出跟勇士一樣的防守強度和體系，勇士並沒有任何勝算。

湖人現有陣容若能補進厄文、只送走衛斯特布魯克，想要打敗勇士並非難事。 歐新社資料照片

除非湖人自己搞砸防守，或是擺脫不了傷病，否則我的看法跟格林正好相反，詹姆斯+厄文+戴維斯的完整湖人只要打出最佳防守，兩隊都很健康，湖人就是勇士唯一剋星。

完整體的「湖人vs.勇士」在西決爭戰，您會怎麼看？那應該會是NBA史上收視最高、最精采、最有張力系列賽。