中職／參加選秀或循王建民模式 台鋼都是陳偉殷首選

陳偉殷在22日被阪神放進讓渡名單內，是這3年來繼陳冠宇、陽岱鋼等人之後，再一次有可能離開日職舞台的台灣旅日球員，他的下一步也成為球迷關注的焦點。

陳偉殷在03年以國體大學生的身份赴日加盟中日，在日職投出優異的成績後，於11年季後前往美國大聯盟，征戰8季後再度於20年下半季返日加入羅德，在羅德先發4場，雖然防禦率是不錯的2.42，WHIP也只有1.0，但苦吞3敗；由於表現不差，隔年被阪神以年薪2億1千萬日幣的2年合約簽下，首登板就拿到重回日職後的首勝，不過之後由於洋將名額及自己肩膀的傷勢，這季僅出賽2場，防禦率是3.86；今年則是在二軍出賽7場，成績是2勝1敗3.03防禦率，但一軍完全沒有出賽機會，在22日被球團放進讓渡名單內，到目前日美生涯通算96勝，離百勝還有4勝之遙。

陳偉殷在2020年下半季加盟羅德，表現不錯但無法取得返日後首勝。 擷圖自千葉羅德FB官方粉絲團

阪神20日簽下曾在歐力士效力過的羅德里奎茲（Aderlin Rodriguez），再加上要在70人登錄名單中清出空間，以利在7月31日的大限前進行交易或其他戰力補強動作等原因，才會選擇讓渡陳偉殷，在被讓渡後的一週內，如果沒有其他球團有意網羅，陳偉殷就形同自由契約球員，今年不得在日職出賽，不過這時間點也讓陳偉殷的下一步多了一個選擇。

今年中職選秀將於7月11日舉行，報名期限則是在29日的中午12點前，陳偉殷在22日被公告讓渡是個很巧妙的時間點，到29日前的近一週，還保有與其他日職球團接觸的機會，如果真的沒有留在日職的希望，仍有參加中職選秀的選項。

前任中職會長吳志揚在2年前曾拋出要以「旅外優秀球員條款」吸引陳偉殷回台加盟中職，這個條款首次也是唯一使用過的是13年的郭泓志，當年統一放棄了前三輪選秀權而選進郭泓志，不過郭泓志雖然在第一年有27次救援成功的表現，但因傷僅於前兩年有一軍出賽紀錄，總計3年下來的成績是1勝8敗7個中繼及27次救援成功及3.09的防禦率，對於球隊的實質貢獻度到底值不值得讓前三輪有待討論；同樣的問題套到陳偉殷身上，現在的他有讓球隊犧牲前三輪順位的實力嗎？

答案顯而易見，陳偉殷如果今年選擇回台加入中職，相信沒有球隊會想用這個條款事先與他洽談，像之前幾位旅日球員回台時直接參加選秀會是最可能的情形，即使年紀較大，但以他在日職二軍的成績，以及一直以來的高人氣，就算對戰力幫助有限，仍會對球隊票房及營運等帶來極大的收益。

當然，這是陳偉殷決定要在台灣結束球員生涯的情況，否則也可以選擇王建民模式，一邊持續進行訓練，尋求延續職棒生涯的機會，一邊到中職球隊以客座教練身份，學習如何執教以及傳授日美不同的棒球經驗，這對於台灣未來的棒球發展更是正面的幫助。

王建民沒有正式宣佈退休，近年來先後在中職統一、富邦及兄弟擔任投手客座教練，對台灣棒球帶來正面的影響。 聯合報系資料照片

無論是參加選秀或是以客座教練方式投入台灣職棒發展，新成立的台鋼對於陳偉殷來說都是較佳的選擇，也有較大的發揮空間，新球隊需要有吸引球迷的明星，雖然年紀稍大，陳偉殷無疑仍是今年度最具吸睛能力的球員，更大的重點就是同時也能傳承經驗，就如同林智勝到味全所擔任的角色一樣，這點雖是擔任客座教練也能做到的事。

林智勝今年季前加入味全，成功扮演精神領袖的角色，帶領年輕球員往前衝。 聯合報系資料照片

如果陳偉殷是以球員身份經由選秀加入台鋼的話，對於新球隊的媒體關注度、票房及周邊商品收益又是另一筆極大的幫助，就陳偉殷自身來說，即使要先打一年二軍，但可以趁機調整體能狀況以及熟悉國內職棒環境，也不是件壞事，而且高雄又是家鄉所在，只不過以上這些事情要發生的最重要前提，還是陳偉殷最終決定回台灣加入中職體系。