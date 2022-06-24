拓荒者換來葛蘭特 並非真正需要的「答案」

拓荒者跟活塞完成今年NBA季外第一筆交易，活塞把203公分前鋒葛蘭特交易到拓荒者，換來2025首輪籤+2026次輪籤，以及2100萬美元交易特例。今年夏天活塞騰出4300萬美元薪資空間，可以在自由市場簽下一名頂薪球星。

28歲葛蘭特上季場均19.2分、4.1籃板，活塞得分王，投籃命中率4成26，三分命中率3成58，葛蘭特有身材、速度、對位能力，運動能力出色攻守均衡。

拓荒者新賽季五名核心球員是先發主控里拉德、後衛西蒙斯、前鋒葛蘭特、中鋒諾基奇，以及經常扮演第六人後衛哈特。這套半新核心陣容跟拓荒者原本戰力組合里拉德、麥凱倫、鮑威爾、考文頓、諾基奇相比，防守、團隊有更好？攻防戰力更加出色？

在主將里拉德受傷、麥凱倫被交易的情況下，小將西蒙斯(左)扛起球隊進攻重任，表現是相當出色。 歐新社資料照片

拓荒者小修小補，在自由市場和交易市場圍繞里拉德+西蒙斯打造季後賽球隊，用心良苦，但拓荒者去年夏天更換教練、交易射手麥凱倫，接下來出清前鋒考文頓、鮑威爾、南斯，一系列動作並沒有改變拓荒者體質三個大漏洞。

第一、防守：執教拓荒者第一季，菜鳥教練畢拉普斯並沒有針對防守要求和團隊特性，打造防守至上優質體系，拓荒者的防守還是一團糟，失分和團隊輪轉協防並沒有得到多大改善。畢拉普斯執教第一季拓荒者防守效率30隊倒數第一，進攻效率第27，比上季更爛更差。

畢拉普斯擔任總教練的第一個球季，拓荒者只有27勝55敗戰績，球隊平均得分是全NBA倒數第3，防守也是相當的差。 歐新社資料照片

第二、重建核心：拓荒者仍以里拉德+諾基奇做為後衛、中鋒建隊核心，經過一季整合和改變，顯然沒有更好作為和團隊驚奇。里拉德上季傷停只出賽29場，諾基奇只打了56場，拓荒者雙核都不夠健康，也都不足以扛起全隊，帶動隊友，打出更好團隊戰力。

第三、里拉德帶隊能力不如預期：這些年季後賽不難看見，里拉德沒有成就隊友，幫助隊友和團隊更出色能力。

2021年東京奧運美國男籃隊，里拉德在控球、防守、帶隊、指揮各方面甚至不及公鹿後衛哈勒戴。拓荒者需要一個真正能成就隊友、幫助團隊、發揮最大戰力領袖球星，里拉德似乎只是球隊二號球星，他缺少帶領球隊、成就隊友領袖魅力。

里拉德+諾基奇做為拓荒者建隊核心，搭上前鋒葛蘭特和值得期待未來後衛西蒙斯，拓荒者主體陣容跟前三年相比，究竟有沒有更出色更有未來性，還得實戰和戰績去證明。

拓荒者還是將以里拉德(左)、諾基奇(右)為球隊核心，兩人在新球季將是32歲和28歲，他們的狀況已開始衰退，而且里拉德領導能力原本就不足，球隊防守又差，換來葛蘭特也難有大作為。 歐新社資料照片

但拓荒者防守還是一團糟，教練主導性和球隊防守文化沒有建立，里拉德、諾基奇兩大核心球星都在退化，葛蘭特做為球隊第三甚至只是第四號得分點，他肯定不是拓荒者需要的「答案」。

核心夠強，建立防守，形成球隊文化，接著帶動角色球員和板凳球員，打出效率和團隊，這就是任何一支總冠軍球隊或重建球隊必經過程。拓荒者重建工程從確定核心、建立防守、形成文化、挖掘角色球員、融合為一個整體等各方面都是缺陷。

葛蘭特生涯從來都不是能改變一支球隊、建立球隊文化的角色，拓荒者主力前鋒從安東尼、考文頓、鮑威爾到葛蘭特，其實都只是一線配角，不是核心主力，主力不夠好，一線配角也很難改變球隊、改變比賽，教練也無力建立球隊文化和防守體系，拓荒者只能因循、重建，難有成果和蛻變。

換來葛蘭特，拓荒者球迷可能很期待，但拓荒者其實並沒有做出什麼重大改變和蛻變，只要里拉德、諾基奇沒能打出核心組合效率，成為團隊攻防基石，成就團隊基礎，拓荒者只是在一線或二線配角上小修小補，真的難有作為。

希望拓荒者好運，里拉德不應該只有這樣的能力和表現。