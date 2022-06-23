短短四年卻是滄海桑田 勇士奪冠四大核心的人生變化

勇士前次奪冠是在2018年，相隔四年再度登頂，球員之中只剩柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）和伊古達拉（Andre Iguodala）四大班底仍然在陣。然而在這兩座冠軍之間，他們的變化不只是老了四歲，場上的角色和場外的人生都已經有了很大的不同。

柯瑞

柯瑞雖然奪下第四冠，但父母卻在今年宣佈離婚。 擷圖自NBA官方YouTube頻道

2018年的決賽，勇士是以四比零橫掃的強勢姿態登基，完成了二連霸。但那時的決賽MVP是由杜蘭特（Kevin Durant）連莊，柯瑞被譏謿是靠杜蘭特才能上位。四年之後，柯瑞成為能力最強的第一得分選擇，他個人的主宰力，證明了勇士就是柯瑞的球隊。更可貴的是他帶動團隊的能力，讓球迷不覺得勇士只是柯瑞一個人的球隊。

柯瑞在球場上打出歷史定位，但在兩次奪冠之間，他在場外的人生也出現了許多變化，其中要以他父母宣佈離婚的影響最為巨大。

柯瑞曾說他進球之後會望向觀眾席，和媽媽來個眼神交會，那是他從小養成的一種習慣和默契。柯瑞的父母從小陪著他訓練和比賽，在高中苦練的時期，柯瑞一家最早到球場，也是最後才離開。然而，一路陪著柯瑞奪下前三冠的父母，在今年正式分手。即使柯瑞捧起第四冠時父母依然在身邊一同慶祝，但父母之間的關係已經不再是柯瑞過去習慣的那樣了。

湯普森

湯普森(中)上次奪冠時，才剛走上人生的高峰，沒想到要再等四年，他才能重新站上同一個舞台奪冠，個人的感情生活也不再高調公開。 擷圖自湯普森IG

同樣有個球星老爸的湯普森，父母的媒體曝光度雖然不如柯瑞一家，但他們超過30年的婚姻關係迄今仍未生變。在這四年之間，倒是湯普森自己的身體和心理經歷了很大的變化。

2018年湯普森助隊拿下總冠軍時，例行賽和季後賽的三分球命中率都創下個人生涯新高紀錄。他是球隊的主力射手，也是單防專家。各方都看好湯普森會繼續推高他的成就天花板，而湯普森的三分球命中率也確實在隔年季後賽再創新高。沒想到，生涯前八季平均只缺賽不到四場比賽的他，會在2019年之後迎來徹底報銷的兩季。

繼續走高的期待，沒了。三連霸的美夢，毀了。對湯普森來說，只剩下能否重回球場的自我懷疑，和一再追高的訓練質量所帶來的疲憊。

完全把自己投入到復健之中的湯普森，在場外的生活一改過去花邊新聞不斷的形象。之前的他，女朋友一個換過一個，但到了今年，即使有傳聞說他又和前女友復合，湯普森對自己的感情生活已不再像之前那樣的高調外放。

時隔四年再度奪冠，年滿32歲的湯普森在場上的三分命中率創下生涯新低，雖然他還沒有完全回復到受傷前的水準，但他的平均得分已經超過2018年球季，他還有繼續往上走的可能。

格林

時隔四年再度奪冠，格林家族成員變得更多，一家人也維持美滿。 擷圖自勇士官方FB粉絲團

和湯普森完全不同，格林在上一次的冠軍球季時就已經走到個人數據的頂點，從此沒有辦法往上更進一步，尤其得分能力大幅滑落，再也沒有單場平均雙位數的表現。2018年時，格林締造連續三屆入選明星賽的紀錄，在那之後卻是連續三年未曾入選，個人的聲勢有下滑的趨勢。

然而對勇士來說，格林在場上的重要性並沒有因此改變。過去四年，當格林受到大小傷勢的困擾而屢屢缺賽，反而讓人注意到有他在場上供輸及防守的勝負影響力。而他今年再度入選全明星賽，現在看來似乎是他將要再添一枚冠軍戒指的預告。雖然他今年在決賽的得分能力幾乎降到冰點，無法和他上一次奪冠的表現相比，但從正負值來看，格林的發揮都是勇士獲勝的關鍵。

與柯瑞及湯普森相較，格林的家庭背景並不顯赫，父母也早已離異，格林更是跟著繼父的姓氏。雖然他自己還沒結婚就已經生養了五個孩子，但他一直是個好爸爸，現在也正式訂婚。所以和上次奪冠時相比，格林的場外人生是愈趨美滿了。

伊古達拉

比較最近兩次勇士奪冠的陣容，四大核心的位置有著完全不同的意義。 擷圖自NBA官方FB粉絲團

做為四核心當中年紀最大的伊古達拉，他的場上表現在兩次奪冠之間的落差也是最大的一個，而他也是唯一曾經離隊的球員。上次奪冠的時候，伊古達拉還是最重要的防守大鎖，也還有關鍵一擊的能力。然而這次的決賽，伊古達拉總共打了不到十分鐘。

和2018年時不同，伊古達拉對於勇士的意義並不在場上的表現，而是他的存在能穩住全隊在休息室及場邊板凳席的氣氛。對於一個快要39歲的屆退老將而言，伊古達拉今年從熱火回歸勇士，確實在決賽期間為球隊帶來重要的心理戰力。

對伊古達拉來說，今年的決賽就是他的謝幕秀，他也證明了自己未來會是一個很好的助理教練人選。兩次奪冠之間，對伊古達拉來說最大的差別就是他的薪水。上次奪冠時，他的年薪超過了一千四百萬，而今年他只拿不到三百萬的老將底薪。不過，擅於投資理財的他，在場外的收入早已讓他不用只靠打球的薪水生活，更何況他生涯18季的薪資總額高達一億八千萬。

在兩次奪冠之間，勇士四核心的人生經歷了不少變化，但他們對球隊再次登頂的重要性不變。或許比較這兩年的冠軍照，更可以看出其中關鍵的差別。兩張照片除了成員不同之外，四位核心的位置更是完全相反：2018年時他們被放到最頂端的位置，那標示著他們是隊上最頂尖的成員；而到了2022年，柯瑞等人則是被放到最下方，可說是象徵著他們是今年能夠再度奪冠的基石。