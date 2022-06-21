勇士第四冠代價史上最高 下季4億美元恐無力負擔

勇士八年六進總冠軍賽奪四冠，建立另一種「勇士王朝」，今年第四冠代價是史上最高。勇士2021-22賽季成功奪冠，團隊薪資1.7億美元，豪華稅1.7億美元，勇士今年這一冠總計耗費3.4億美元打造。

3.4億美元相當於馬刺(1.15億美元)、公牛(1.14億美元)、獨行俠(1.14億美元)三隊今年薪資總和。

今年夏天勇士三名輪換主力前鋒波特、後衛小裴頓、中鋒魯尼都將成為自由球員，波爾、維金斯都可以提前續約，勇士原本已經擁有三名頂薪球員柯瑞4570萬美元、湯普森3780萬美元、格林2400萬美元，三人加起來一億750萬美元。

勇士前鋒維金斯今年夏天續約年薪至少3500萬美元起跳，射手波爾很可能拿到一分四年一億美元合約，平均年薪2500萬美元，勇士光是五名主力新球季薪資已經超過1.7億美元。

前鋒伊古達拉退休，魯尼可能需要全額中產800-900萬美元，小裴頓部分中產約500-600萬美元，波特如果還想要留勇士，已經很難再拿到500萬美元年薪合約，波特可能只有老將底薪。

伊古達拉(右)近年炒股有成，早已賺進超過勇士整隊的一年薪資，本季他在勇士只領264萬美元，他退休後省下的薪資對勇士來說是杯水車薪。 美聯社

勇士還有另外三名握有保障合約菜鳥，長人懷斯曼900萬美元，前鋒庫明卡550萬美元，後衛穆迪360萬美元，三人加起來也近2000萬美元。勇士只剩下3-4個底薪名額，自由市場想用老將底薪搶個堪用老將加入輪換都很困難。

新賽季衛冕軍勇士如果想要保留奪冠陣容，團隊薪資至少2.2億美元，豪華稅更是可怕噩夢，加總起來恐怕會超過4億美元。勇士今年票房聯盟第一，但票房再火，贊助商再多，商品廣告賣得再嚇人，每年投資超過3.4億美元打造球隊，時間一久，老闆也很難承受。

今年夏天勇士很可能需要微調 以下是幾個可能的方向

1、維金斯、波爾只留一人：維金斯是勇士總冠軍重要拼圖，但接下來維金斯年薪可能3500萬美元起跳。波爾同樣是奪冠關鍵拼圖，年薪可能2500萬美元，即使波爾願意只拿四年9000萬美元，給勇士更多自由市場操作空間，勇士團隊薪資也會創造史上最高。維金斯、波爾只留一人，這是不得已之舉，勇士必須有效控制團隊薪資，這是很可能發展。

勇士本季表現優異的前鋒維金斯(左)與後衛波爾(左)薪水都即將開始飆升，在主將柯瑞、湯普森、格林不能動的情況下，這兩人可能只能留下一位。 歐新社資料照片

2、魯尼、小裴頓看市場反應：勇士文化跟馬刺文化會很接近，如果魯尼能得到年薪千萬報價，勇士會讓他走人，勇士教練柯爾會鼓勵他去爭取最大合約，因為勇士給不起。

小裴頓也是相同情況，勇士能給他的合約，最大就是500萬美元年薪，一旦自由球員市場有兩倍以上報價，小裴頓需要為自己和家人爭取一分生涯最好合約。

魯尼(左二)與小裴頓(右二)薪資基數低，但卻相當好用，可能會有不少球隊搶人。 美聯社

3、勇士需要用3-4分老將底薪和低薪合約，完成衛冕拼圖，留住波特、畢耶利察這種實力派老將，搶中前鋒伊巴卡這樣的自由球員，吸引像灰狼小前鋒普林斯這樣的功能性球員。

勇士新球季團隊薪資將飆破兩億美元，豪華稅也可能突破兩億美元，衛冕之路除了靠金錢堆積，很難有其他解套空間和方式。

力拚九年第五冠，勇士要付出的代價難以想像，NBA宛如「金錢帝國」，爭冠愈來愈不容易，除了才華、天賦、球星、團隊、默契，沒有足夠銀彈已經很難累積競爭力，站上爭冠舞台。