中職／鬼神數據媲美凱撒大帝 豪勁向傳奇下訂單

中職球季進行了3分之1，樂天桃猿美籍守護神豪勁(Bradin Hagens)，本季出賽23場已拿下15次救援成功，外帶2勝、3次中繼成功，防禦率0.68、每局被上壘率0.87、被打擊率0.191，表現近乎完美，大有機會挑戰2017年前Lamigo桃猿陳禹勳，單季37次救援成功的聯盟紀錄。

33歲的豪勁是美國加州人，2009年與亞歷桑納響尾蛇簽約，小聯盟生涯前幾年以先發投手養成，2014年登上大聯盟舞台，但只投2.2局，從此成為「MLB絕緣體」，2016年轉戰日本職棒廣島成為球隊牛棚要角，出賽50場有6場先發，拿下7勝5敗19次中繼成功、防禦率2.92。

2017年豪勁獲廣島續約，但表現不復神勇，總計只投15局，防禦率6.60，連1次中繼成功都沒進帳，球季結束未能續留。

2018年豪勁回到響尾蛇懷抱，但接連兩年在小聯盟3A層級防禦率都破6，沒有太亮眼的表現，看來大聯盟是回不去了，後來他到美國獨立聯盟體系討生活，而且角色從中繼回到先發。

2021年豪勁加盟樂天桃猿，由於他生涯先發、中繼都能勝任，反倒很少扛終結者重擔，一開始樂天教練團將豪勁定位先發，有一場對中信兄弟先發5.1局狂失8分，僅投4場先發後就轉調中繼，表現漸入佳境再轉任守護神，5月9日到9月19日期間，連25場登板都沒掉分，刷新前統一獅守護神凱撒的24場聯盟紀錄。

豪勁在去年球季原本是擔任先發投手，4場先發22.1局投球被打24支打失掉13分，猿隊把他掉到中繼，意外開發出他神奇的救援功力。 聯合報系資料照系

去年豪勁拿下6勝4敗、另有10次中繼成功和9次救援成功、防禦率2.79，勇奪投手金手套獎，表現不俗，獲樂天球團續約，今年開季原本教練團設定讓朱俊祥扛守護神，豪勁回到中繼，但朱俊祥前幾場投得風雨飄搖，豪勁很快就回去把守最後一道防線。

豪勁今年身手又更進化了，23場出賽其中18場是最後一任投手，僅2場掉分，而且都只掉1分，幾乎主宰戰局，進帳15次救援成功，有機會刷新聯盟單季最多救援成功紀錄，防禦率0.68、每局被上壘率0.87、被打擊率0.191，都與2004年號稱中職史上最強守護神的凱撒數據相近(防禦率0.71、每局被上壘率0.74、被打擊率0.164)，只有K功略遜一籌，如果豪勁表現持續穩定，確實可望化身「現代版凱撒」。

前味全龍洋投賈西(後來到統一獅更名凱撒)三振功力一流，在中職的5個球季全都有20場以上的救援成功，前4年都是年度救援王。豪勁目前的後援表現，已有凱撒的影子。 聯合報系資料照

從2014年Lamigo桃猿米吉亞之後，中職再也沒有洋投拿過聯盟救援王，在米吉亞之後是連兩年的陳鴻文，連兩年的陳禹勳，還有近三年都是陳韻文，豪勁強勢關門，有機會再度出現「洋投救援王」。

豪勁25歲那一年一圓大聯盟夢想，但這場夢很快就醒了，來到日職曾有一年亮眼球季，但卻不敵殘酷舞台的現實沒能久留，如今跨海來台找到一片天，如果樂天桃猿少了豪勁，戰績或許無法持續獨走，如果讓本土投手擔此大任，恐怕又是另一番風景。

豪勁薪資放眼中職洋將水準，其實算是中產階級，沒有德保拉、泰迪這樣的頂薪，但豪勁繳出的績效超值，不但確實守護球隊勝利，守備、牽制功力具備一流水準，與隊友相處互動又好，實在是非常難得的助拳人，樂天找來豪勁助陣相當划算且可靠。