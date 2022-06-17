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維金斯遲來的天賦兌現 轉換角色後將現封神之作

聯合新聞網／ 林文
維金斯貴為2014年NBA選秀狀元，但過去在灰狼時期常被嘲諷在打養生籃球，「最怕衝撞傷身體，保溫杯里泡枸杞」。但來到勇士之後他有了180度的轉變，逐漸將天賦完全發揮，成為勇士奪冠之路的天降神兵。 美聯社
維金斯貴為2014年NBA選秀狀元，但過去在灰狼時期常被嘲諷在打養生籃球，「最怕衝撞傷身體，保溫杯里泡枸杞」。但來到勇士之後他有了180度的轉變，逐漸將天賦完全發揮，成為勇士奪冠之路的天降神兵。 美聯社

今年的總冠軍賽勇士能首度在系列賽取得連勝，並率先搶下聽牌的關鍵在於維金斯(Andrew Wiggins)的爆發。今年季後賽，維金斯展現出更具侵略性，攻守一體的積極表現，讓他之於勇士的重要性在場場關鍵的賽事中，絕不亞於柯瑞(Stephen Curry)。在這個球季之前，有多少人料想到維金斯能扮演這麼關鍵的奪冠拼圖呢？

維金斯灰狼時期 令人失望的養成路線

邁入生涯第8年的維金斯，曾貴為2014選秀大物年的狀元，其優異的身體靜態、動態素質與充滿想像空間的天賦上限，始終被各方高度期待他的成長曲線能長成如同詹姆斯、布萊恩的高度。但是他在灰狼的五年半，球團建隊方針錯亂，教練團與隊友們都來來去去，維金斯的成長更不如預期，沒有充分發揮他驚人的體能爆發力，與身體對抗性，領導能力看上去更不如灰狼的學弟唐斯(Karl-Anthony Towns)，甚至是打球的態度都被當時同隊的士官長巴特勒(Jimmy Butler)給嘲諷。

事實上維金斯的個性並不夠霸氣，對於勝利也不夠有企圖心，無論上場外球風或是性格上，維金斯的確都不是當球隊一哥的料。縱使他的球技天花板或許很高，但擺在錯誤的位置，失敗的培養路線，便導致維金斯與團隊無法發揮出最大的個人以及球隊合作效益。

2014年選秀球員中，第3順位的安比德、第13順位的拉文、第41順位的約柯奇都已成為大球星，身為狀元的維金斯(左二)卻在灰狼「打混」多年。 歐新社資料照片
2014年選秀球員中，第3順位的安比德、第13順位的拉文、第41順位的約柯奇都已成為大球星，身為狀元的維金斯(左二)卻在灰狼「打混」多年。 歐新社資料照片

勇士最需的側翼大鎖 維金斯完美詮釋

今年是維金斯被交易到勇士的第二個完整賽季，對他是意義重大的一年。自從加入團隊體系完整的勇士起，制服組與教練團都明確給出維金斯的定位，就是要扮演過去巴恩斯(Harrison Barnes)、伊古達拉(Andre Iguodala)成功詮釋的側翼大鎖。

勇士的小球陣容在前場的配置上除了需要格林(Draymond Green)這樣能在進攻端策應，防守端做苦工外，過去成功的經驗中更仰賴搖擺人大鎖來幫助球隊打出極致五小的球風，而維金斯就是勇士在這個位置上的解答。放下過去天之驕子身段的維金斯，來到一個團隊文化謹嚴，有傳統，有戰績實例背書的體系中，他被塑造出頂級綠葉般的定位相當成功。

維金斯無須一肩扛起勝負，先是專注在防守發展，進攻端則有柯瑞、湯普森(Klay Thompson)吸引防守的注意力，加上有格林的策應傳導，與勇士良好的戰術執行力，幫助他在攻擊選擇上日趨穩健，單場比賽總是穩穩控制得了17至18分後，便可打卡下班，被網友戲稱為公務員一點都不為過。

季後賽，甚至是現在總冠軍賽階段，維金斯人氣水漲船高的原因來自於他用實際行動證明，他不同於以往的企圖心。過去總給人浪費一身優異性能而主打公務員籃球的維金斯，在季後賽改頭換面。不是說他例行賽的穩定表現不好，好歹他也是本季西區明星賽先發球員，而是過去人們對他的評價、期望太高，才會他始終被認定是低於預期的球員。

維金斯(右)從灰狼轉到勇士之後，必需配合浪花兄弟勤練攻守團隊合作，雖然平均得分年年下降，但投籃品質卻也大幅提升。養兵三年的結果，終於在今年季後賽大爆發出來。 美聯社
維金斯(右)從灰狼轉到勇士之後，必需配合浪花兄弟勤練攻守團隊合作，雖然平均得分年年下降，但投籃品質卻也大幅提升。養兵三年的結果，終於在今年季後賽大爆發出來。 美聯社

維金斯改變心態 攻防更具侵略性

正因為是球星滿滿的勇士，讓維金斯能放心做自己外，並願意在心態上有所改變，他積極往籃框強攻，讓他強悍的先天優勢展露無疑。像是先前維金斯在先前系列賽強力顏扣唐西奇(Luka Doncic)的畫面，第四節連續高效率的關鍵球命中與衝搶籃板，都將勇士從輸球邊緣給帶回來，球迷們不無替季後賽版本的維金斯喝采。

維金斯有能耐在球隊陷入僵局中，靠著切入破壞力，衝搶籃板的二波進攻，藉此改變到比賽節奏，進而控制住戰局。 同時他在防守端賣命協防，爭奪每波籃板的激情演出，這都是教練團樂見維金斯圓滿完成任務的結果。

總冠軍五戰平均18.4分9.4籃板1.2火鍋1.2抄截，協防範圍夠大的防守端存在，重要性不下防守中樞格林。更重要的是，維金斯還比格林具備更多的進攻威脅，二連勝期間，他連兩場雙十，第五戰他拿下全隊最高的26分13籃板，創下在身披勇士戰袍後，首度斬獲背靠背雙十與單場全隊之冠的得分、籃板紀錄。

塞爾蒂克在今年季後賽的團隊強攻可說是勢如破竹，但在總冠軍賽硬被勇士連續踩了剎車，維金斯(中)的努力也有很大的貢獻。 美聯社
塞爾蒂克在今年季後賽的團隊強攻可說是勢如破竹，但在總冠軍賽硬被勇士連續踩了剎車，維金斯(中)的努力也有很大的貢獻。 美聯社

維金斯本季才首度體驗到入選全明星的滋味，雖然有一派聲音認為維金斯只是沾著勇士的光，才有辦法成為本季明星球員。但這一切的質疑都在季後賽，甚至是總冠軍賽階段，灰飛煙滅。維金斯被勇士安排在適當位置下的發展，終究讓他學成運用自身優異的性能。

他遲來的天賦兌現，讓他的職業生涯在此刻站上巔峰，縱使他不是當初被世人預期的建隊核心、球隊救世主，但那又如何？ 他個人生涯已經在勇士如獲新生，一路走到現今距離總冠軍僅一步之遙。帶著聽牌優勢，總冠軍系列賽第六場對維金斯而言，是他在蛻變球季中最有機會畫下漂亮註解的一場封神之作。

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