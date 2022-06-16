季中開除教頭是解藥？馬林魚、洋基曾因此奪冠

擁有世界大賽冠軍顯赫資歷的名教頭吉拉迪(Joe Giradi)和麥登(Joe Maddon)前陣子先後被費城人與天使隊給開除，震驚了棒球界。費城人今年砸大錢卻在吉拉迪的帶領下只取得22勝29敗的戰績，而天使則在麥登的領導下苦吞12連敗，球團因此要兩位總教練走人負責。儘管季中開除教頭的戲碼經常在大聯盟上演，但實際上能成功扭轉局面的例子並不多。不過仍有少數因此戰績一路長紅的案例，以下介紹季中開除教頭後最終還能打進季後賽的經典範例，有的最後還因此拿下世界大賽冠軍呢！

費城人總教練吉拉迪(左)和天使總教練麥登(右)近來都因為帶隊戰績不佳而被開除，費城人和天使在此之後都有一些反彈，但想藉此調動而衝向季後賽還是相當困難。 美聯社

2003年麥基恩接手馬林魚 贏得世界大賽冠軍

這大概是史上最經典的案例了，因為馬林魚隊最終奇蹟般拿下世界大賽冠軍。當年馬林魚開季只打出16勝22敗的戰績，其實對於一支在重建中的球隊來講並不算太意外，但球團還是把教頭托爾堡(Jeff Torborg)給炒掉，找來當年已高齡72歲的麥基恩(Jack Mckeon)接替。結果馬林魚在麥基恩的帶領下打出一波75勝49敗、勝率.605的佳績，並以外卡身份打進季後賽。當年馬林魚陣中有卡布雷拉(Miguel Cabrera)、威利斯(Dontrelle Willis)與貝基特(Josh Beckett)等年輕好手，而麥基恩對於帶領這群小將又特別有一套，在季後賽一路不被看好的情況下，打敗豪門洋基隊拿下世界大賽冠軍，而麥基恩也成為史上最老的奪冠教頭，並獲選該年的最佳教練。

1978年雷蒙接手洋基 贏得世界大賽冠軍

名人堂成員雷蒙(Bob Lemon)這年的經歷相當戲劇性，他在那年原本是白襪隊的教頭，但因為戰績不佳在季中被開除。而洋基隊教頭馬丁(Billy Martin)則因為與陣中巨星傑克森(Reggie Jackson)起了嚴重爭執而被迫辭職，球團這舉動當時引發球迷強烈的不滿，但也因此洋基有了這個總教練缺，於是由剛失業的雷蒙接替。儘管嚴格來說馬丁並不算因為戰績不佳被開除，但他當年領軍的洋基隊戰績52勝42敗，辭職時還落後分區第一的紅襪隊10.5場。而雷蒙接手後開出48勝20敗、勝率.706的紅盤，最後在加賽當中擊敗紅襪隊勝出並打進季後賽，最終還氣走道奇贏得世界大賽冠軍。雷蒙上任後將明星球員曼森(Thurman Munson)由外野調回捕手位置，並將傑克森重任第四棒及外野手，被認為是讓洋基起死回生的關鍵。

雷蒙(左)和麥基恩(右)都是在季中接掌球隊兵符，最後帶領球隊拿下世界大賽冠軍的例子。 1982 Donruss、2001 Topps Traded 球員卡

2009年崔西接手洛磯 打進季後賽

還記得陳金鋒在道奇隊時期那位幾乎成為台灣全民公敵的教練崔西(Jim Tracy)嗎？他在道奇時期爭議頗多，但他來到洛磯後卻成為創造奇蹟的男人。2009年崔西原本是洛磯隊的板凳教練，在赫多(Clint Hurdle)只繳出18勝28敗而被炒掉後，崔西升任總教練。他接手後洛磯打出74勝42敗、.638勝率的成績，並順利晉級季後賽。他被選為該年的最佳教練，成為麥基恩之後第二位季中接手球隊後獲得此獎的人。

崔西在2009年接手洛磯總教練後，帶領球隊打出隊史上最大的暴衝行情。 歐新社資料照片

1982年金恩接手釀酒人 打進世界大賽

釀酒人隊史唯一一次闖進世界大賽的那年，就是由季中接手兵符的金恩(Harvey Kuenn)所領軍。那年原本的教頭羅傑斯因為只帶出23勝24敗的成績而被開除，金恩接手的戰績則為72勝43敗、勝率.626。在金恩的帶領下，釀酒人那年的打線特強，團隊OPS+高達121，陣中有楊特(Robin Yount)、莫里特(Paul Molitor(及西蒙斯(Ted Simmons)這三位後來的名人堂成員，可惜最後在世界大賽輸給了紅雀隊。

2004年加納接手太空人 打進國聯冠軍賽

2004年明星賽前太空人隊的教頭是威廉斯(Jimy Williams)，而他的戰績只有44勝44敗。該年明星賽是在休士頓舉行，威廉斯是國聯明星隊的教練團之一，但當現場介紹每位教練時，主場球迷卻相當不給面子，給予無情的噓聲。明星賽隔天威廉斯就被開除，由加納(Phil Garner)接替教頭的位置。在加納的帶領下，太空人打出48勝26敗、.649勝率的戰績，並以外卡身份打進季後賽，最後在國聯冠軍系列賽輸給紅雀隊。

1989年蓋斯頓接手藍鳥 打進美聯冠軍賽

曾帶領藍鳥隊二連霸世界大賽冠軍的蓋斯頓(Cito Gaston)，當初也是在季中接手藍鳥兵符，而當時的苦主又是威廉斯。1989年藍鳥隊在威廉斯的帶領下只繳出12勝24敗的奇差戰績，因此他黯然下台負責，由蓋斯頓接替。蓋斯頓原本是藍鳥隊的打擊指導，起初並不想接總教練的職務，他認為自己打擊指導的工作做得很開心，後來在球員的鼓勵下才接掌了兵符。藍鳥隊在他帶領下的戰績為77勝49敗，勝率達.611，並在美聯東區封王，最後在美聯冠軍系列賽止步。蓋斯頓以擅於帶領陣中超級巨星著稱，後來率領藍鳥隊於1992及1993年奪冠，並成為史上第一位黑人冠軍總教練。

1988年摩根接手紅襪 打進美聯冠軍賽

這位摩根(Joe Morgan)並非那位鼎鼎大名的名人堂球員摩根，但也曾有一番成就。1988年的他原本是紅襪隊的三壘指導教練，但當年紅襪在麥克納馬拉(John McNamara)的帶領下明星賽前戰績只有43勝42敗，這讓麥克納馬拉丟了飯碗，總教練職務由摩根取代。當時紅襪隊其實抱著騎驢找馬的心態，仍在物色托瑞(Joe Torre)及皮尼拉(Lou Piniella)等高知名度的教頭，但摩根卻證明了自己的能耐，在他接任教頭的首12場都拿下勝利，也得到了紅襪高層的信任。紅襪那年在摩根帶領下的戰績為46勝31敗、勝率.597，最後拿下美聯東區冠軍，止步於美聯冠軍系列賽。

1981年范寧接手博覽會 打進季後賽

博覽會隊史唯一一次打進季後賽是在1981年，當年原本的教頭是曾帶領運動家隊二連霸世界大賽冠軍的威廉斯(Dick Williams)，他其實帶得並不差，戰績為44勝37敗，且較願意多給道森(Andre Dawson)與卡特(Gary Carter)等年輕球員機會，但因為與幾位投手關係不佳且與管理階層起衝突，尤其不願給球團特地交易來的里爾登(Jeff Reardon)擔任終結者，最終球團選擇與他分道揚鑣，職務由范寧(Jim Fanning)接替。范寧是博覽會隊史第一位總管，1981年他原本掌管球探部門，已將近20年沒在場上擔任教練。但范寧上任後就讓里爾登重新擔任終結者，並在球季結束前衝出16勝11敗的尾盤，幫助球隊成功打進季後賽。

2008年史溫接手釀酒人 打進季後賽

2008年釀酒人隊再度在季中開除總教練後打進季後賽，但這回球季其實只剩12場了，而原教頭約斯特(Ned Yost)其實帶得不差，戰績有83勝67敗，只是因為他帶隊的最後14場輸掉了11場並危及到季後賽門票，球團還是無法忍而將他開除，職務由三壘指導教練史溫(Dale Sveum)代理。史溫最後有穩住陣腳，最後12場帶出7勝5敗的戰績，成功將釀酒人帶進季後賽，但在國聯分區系列賽敗給費城人隊。約斯特後來率領皇家隊在2015年拿下世界大賽冠軍，而當年皇家的打擊教練就是史溫。

1981年豪瑟接手皇家 打進季後賽

豪瑟(Dick Howser)是皇家隊1985年奪冠時的教頭。1981年他在季中接替福萊(Jim Frey)執教皇家隊，福萊因帶出30勝40敗的戰績而被開除，而豪瑟接手後戰績則為20勝13敗，順利將皇家隊帶進季後賽。豪瑟前一年還是洋基隊的總教練，且帶領洋基繳出103勝的戰績，但卻在美聯冠軍系列賽遭皇家橫掃出局，也讓他丟了工作，並成為史上第一位帶出百勝戰績卻無法留任的總教練。他來到前一年才害他被掃地出門的皇家隊一雪前恥，最後在1985年幫助皇家隊拿下隊史第一座世界大賽冠軍。