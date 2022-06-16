特勤人員李澤順愛球成痴 非科班慢壘投手創完全比賽

身為北海鱈魚香絲慢速壘球隊陣中唯一非台北市政府水利處員工，「順哥」李澤順被教練唐承浩形容為「愛球成痴」，非科班投手出身，卻投出過「完全比賽」，創造出精彩的慢壘人生。

李澤順是北海頭號投手，擁有控球準的特色，即便已47歲，仍能在公開組活躍，原因在於他的狀態維持得很好，每天早上四點多起床，在七點上班之前先自主訓練，下班後也會找時間練習打擊，假日則投身比賽，除了上班之外就是在練球，努力不懈的訓練，才能化為場上的表現。

一開始只是打打社區慢壘，守外野為主，後來因投手戰力缺乏才轉型，李澤順提到，有一次全運會代表桃園市出賽，因此認識唐總，才加入北海，到現在約有五、六年，而以往假日早上打球、下午家庭旅遊也演變成家人跟著他到處出賽，順道到各地走走的模式。

李澤順以投手為主，也不希望投手被當成絕對出局數。 圖／Vincent studio

能夠站穩北海王牌，在打擊掛帥的慢壘並不容易，順哥指出，剛開始練投時會跟前輩們請教，慢慢找到適合自己的方式，每天最少練習1.5小時，有時會到2、3小時，訓練控球的穩定性。「全國賽強度高，高階投手不好練，除了要控球好，心理建設也要足夠」，他說，有些打者的擊球特色是以中線為主，投手經常是最大目標，投完球後要馬上閃開，變成野手守備，體力上也很考驗，之前每天跑步、跳繩，有時一天跑兩次五千公尺，藉以鍛鍊體能。

其實李澤順的工作性質特殊，平時負責開副總統的前導車，算是特勤人員，在職18年已歷經三任副總統，包括呂秀蓮、陳建仁以及現任賴清德，一個月休假僅三、四天，且是排班制，但他仍善用時間自主訓練，河濱公園、龍岡操場都是他練球的場所。

李澤順(中)的工作性質特殊，平時負責開副總統的前導車，算是特勤人員。 圖／Vincent studio

打了2、30年慢壘，李澤順印象最深刻的一場比賽，就是五、六年前的總統盃青壯組全國賽，當時代表縣市出賽，投出相當罕見的「完全比賽」，沒有安打、沒有保送，且當時採取「不限棒」規則，這個紀錄在慢壘可以說是不可能的任務，他直呼「太神奇！不可思議，狀況好，運氣也要好。」

李澤順曾投出過相當罕見的「完全比賽」。 圖／Vincent studio

雖然以投手為主，但順哥也有機會打擊，他提到，不希望投手被當成絕對出局數，打擊也不能差太多，因此每週也會到打擊場練打，一週約打個5、600球是常態。

「只要有心，運動細胞不要太差，是不是科班真的不重要」，李澤順表示，不去設定自己能在公開組投到幾歲，「能投到什麼時候就到什麼時候，說不定之後會改去打長青組的軟球，現在的我還滿享受的。」