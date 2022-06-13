日職／高津流的牛棚管理 打造養樂多交流戰壓倒性優勝

養樂多隊相隔4年二度稱霸交流戰，並且已經拉開與各隊之間的差距，戰績在央聯保持獨走。 擷圖自養樂多球團官方推特

養樂多燕子隊在11日以7比4擊敗軟銀鷹之後，確定獲得2022年跨聯盟交流戰的優勝。加上昨天再以3比0完封軟銀，交流戰獲得14勝4敗、壓倒性的戰績。這是養樂多繼2018年之後、相隔4年再度在交流戰稱霸，不過2018年當時養樂多開季走得不順，是到了交流戰才慢慢爬升，最後躍居央聯第二。今年則是在交流戰之前就以聯盟首位之姿進入交流戰，交流戰超過7成的高勝率，讓他們甩開第二名的巨人隊，兩隊之間已經有高達7場的勝差，養樂多的獨走態勢愈趨明顯。

養樂多對上洋聯所有球隊都取得勝多敗少的優勢，贏得優勝實至名歸。日本職棒史上，能夠對上對手聯盟全球隊都取得勝多於敗優勢的「交流戰完全優勝」，過去只有2009、2011年的軟銀鷹。因此養樂多隊是中央聯盟第一支達成的球隊，也顛覆了日職長期以來「洋強央弱」的局勢。

能在交流戰打出這樣的成績，正如監督高津臣吾所說：「牛棚全部都是MVP，值得信賴！」養樂多隊的團隊投手防禦率2.73雖然不如阪神虎的2.65，不過後援投手平均防禦率卻是相當驚人的1.85，兩聯盟第一。6月份養樂多牛棚還沒有任何失分，在高津臣吾貫徹絕不讓投手三連投的方針之下，選手獲得充分的保護，保持相當良好的狀態出賽。

養樂多隊這兩年投手戰力突飛猛進，原本團隊防禦率從2016年起到2020年的逐季4.73、4.21、4.13、4.78、4.61，連續5年超過4以上，2019-2020連續兩年防禦率都是中央聯盟墊底，去年則大幅成長到3.48（央聯第三），今年再持續進化。尤其是過去脆弱無比的牛棚戰力脫胎換骨，今野龍太（21G、ERA0.47）、田口麗斗（21G、ERA0.00）、清水昇（18G、ERA1.59）、梅野雄吾（16G、ERA0.59）、石山泰稚（21G、ERA2.21）、柯爾（A.J. Cole；18G、ERA2.33）守護神麥可高夫（Scott McGough；20S、ERA0.69）等人合組的堅強牛棚，更是讓養樂多能夠持續進化。尤其高津臣吾為了減少中繼投手的負擔，除了全力避免連續3天出賽之外，他也要求先發投手必須全力完成自己的任務，強化自己做為先發投手的責任感，使得養樂多隊的投手群無論先發、後援都進入一個正向循環，而這也是養樂多隊選手受傷的狀況大幅減少，徹底擺脫過往「野戰醫院」惡名的主因。

有這樣的投手群當作屏障，加上雙冠王村上宗隆（19轟、53分打點）、山田哲人兩名強打者坐鎮，一般預估，今年中央聯盟的優勝應該就是養樂多的囊中物了！而且養樂多隊的投打兩大主力奧川恭伸、洋砲桑塔納（Domingo Santana）目前都還不在一軍陣中，等到他們歸隊，對於中央聯盟各隊來說將更難擊倒。原本在A級的巨人、廣島兩隊交流戰勝率都不及5成，廣島甚至掉到墊底，一來一往被養樂多給甩開。至於交流戰也相當威猛，總戰績第二名的阪神虎則被開季的嚴重低迷給拖累，要追趕上A級有很大的機會，但想要威脅養樂多的王者地位將十分辛苦。