格林G3打太軟成破口 勇士想要翻身還是得靠他

勇士G3以101：116輸給塞爾蒂克，讓綠衫軍在七戰四勝總冠軍系列賽取得2：1領先。當你幾乎守不住對手，攻防兩端都被對手輾壓，大多數時間失去比賽節奏，甚至也沒有多少調整空間和奇兵牌可以打，勇士現在正面臨這樣的窘況。

總冠軍賽G3是勇士今年季後賽輸得最慘一戰。勇士季後賽第二輪對灰熊系列賽G5雖然被灰熊以134：95轟爆，這是勇士輸分最多的比賽，但不是最慘。

G3勇士輸得有多慘？

勇士籃板球以31：47被塞爾蒂克完爆，禁區得分26：52被塞軍輾壓，禁區防守基石「嘴綠」格林被塞軍中鋒R威廉斯硬生生從後頭拔走三個籃板球，儘管格林卡位紮實，取得搶籃板有利位置，但完美卡位還是被R威廉斯從後方摘走三個籃板，這就是才華、天賦、能力最大差距。

格林自己也承認：「我打得太軟，也打得跟屎一樣」。格林G3出賽35分鐘，4投1中，2分、4籃板、3助攻、6次犯規，犯規比得分、籃板、助攻、出手次數還多。

塞爾蒂克中鋒威廉斯(左)抓住難得的機會，把格林(右)當成軟腳蝦來硬吃，最後他有8分10籃板3抄截4阻攻的驚人表現。 美聯社

總冠軍系列賽三戰，格林一共只得15分，另外還有15次犯規，三戰19投5中，投籃命中率2成6，數據、輸出、得分能力慘不忍睹。格林在進攻端完全可以被對手放空，勇士進攻經常得四個打五個，甚至是三個打五個，柯瑞層層受困被包，更難取得場上空間和接球位置，不容易得到有效策應和掩護。

柯瑞進攻一旦受困，少了持球機會和進攻空間，勇士進攻體系和團隊運作馬上短路。勇士G4想要反彈、贏球、追平系列賽，除了柯瑞、湯普森、普爾、維金斯四大得分主力不能失準失常，勇士想要翻身還是得靠「嘴綠」，為什麼？

勇士必須拚防守，打出最好、最高強度、最有效率防守，除了要限制塞爾蒂克兩張王牌泰托姆、布朗單打得分，更重要的是控制籃板、保護禁區，甚至進一步掌握禁區優勢，勇士得建立在防守基礎上才有可能贏球。

勇士已經不可能像G2下半場那樣，第三節一波流拉開比數，直接轟死塞爾蒂克，那些期待勇士再現三分雨，第三節再度打出瘋狂進攻得分的夢幻，都不切實際。

勇士要是無法拉近與塞爾蒂克的籃板球差距，接下來幾戰還是會打得非常辛苦，也別想靠一波流來贏球。 美聯社

G3塞爾蒂克進攻、得分幾乎無視勇士的防守，從泰托姆、布朗兩人輪流進攻突破，再到霍福特、R威廉斯、G威廉斯的籃下攻勢，塞爾蒂克後衛史馬特除了鐵血防守，還能扮演神奇得分手24分、7籃板、5助攻，硬生生掐死勇士。

勇士的防守、對位不但沒能有效限制塞爾蒂克場上進攻點，塞爾蒂克還利用形成錯位、身材對位優勢，不斷硬打柯瑞、普爾、格林、小裴頓幾個點，取得最大對位優勢，令勇士難以招架。

G3我們最常看到的是，柯瑞被泰托姆、史馬特、布朗、霍福特輪流打點，普爾面對布朗、泰托姆、史馬特單防也經常吃癟，格林整場比賽被塞爾蒂克中鋒R威廉斯吃得死死，小裴頓一旦防守和針對性派不上用場，他薄弱外線、單調得分能力也會成為勇士對位塞爾蒂克最大罩門。

勇士需要靠格林帶動士氣和帶動防守，展現強悍性格，打出反擊能量，勇士只能拚防守，在打出最高效防守和團隊，鞏固籃板和禁區形勢，才能延長戰線。勇士攻防武器能出的招都已盡出，能打的奇兵牌也都打了，勇士唯一能調整的空間就是「打出更好的防守」。

格林在總冠軍賽前三戰打得一場比一場差，若是再無法振作打出像樣的防守強度，勇士恐怕是大勢已去。 美聯社

情勢和形勢看起來對勇士很不利，也很絕望，但勇士一直是NBA最特別球隊，他們總是有能力打出更高效防守、展現深厚團隊戰力，甚至在籃板球壓制比他們更高大對手。

格林雖然三戰都打得很爛，但勇士反彈、重新掌控系列賽情勢，打出更優質防守，最終還是得靠格林帶動。在帶動防守和士氣、對抗性上，格林在勇士角色和重要性一如柯瑞，無可取代。