士官長與冠軍絕緣？ 熱火需要教父萊里再出招解套

熱火倒在東區決賽G7「搶七」，比賽過程刺激，結局意外壯烈，「籃球之神」決定最後贏家。熱火「士官長」巴特勒終場前16秒三分跳投偏出(當時熱火96：98塞爾蒂克)，熱火最終96：100飲恨，塞爾蒂克連續第二個系列賽「搶七」過關，成功打進總冠軍賽。

巴特勒G7砍35分，G6砍47分，兩戰82分場均41分，可惜還是未能帶領熱火履險闖關，堪稱熱火隊史最慘烈系列賽。對塞爾蒂克系列賽七戰，巴特勒兩場至少砍41分，還有兩場分別只得6分、8分，起伏超大，孤立無援。熱火進攻武器不足，得分點太少，巴特勒缺少第二、第三穩定得分隊友，熱火板凳主力射手赫洛傷停缺陣三場，熱火輸球，巴特勒無力回天。

熱火主力射手赫洛(左)在東區冠軍賽缺席3場，第7戰也僅僅上場6分鐘，如果他能完全健康出賽，恐怕現在要打總冠軍賽的就是熱火了。 美聯社

33歲巴特勒輸了東決，但贏得世人尊敬。鐵血士官長單核帶隊，超強個人意志+無比求勝決心，更勝天賦、球技、團隊，大多數球迷都被巴特勒剛鐵意志、鐵血決心圈粉。

東區競爭形勢險峻，年輕塞爾蒂克正在邁向顛峰，公鹿還是總冠軍級別球隊，76人也很有競爭力，三支球隊都還有上升與進步空間。熱火未來2-3年想要在東區出線，再度打進總冠軍賽難度很高，眼前三個主要對手都很棘手，天賦滿滿籃網也有可能捲土重來。

士官長想要再次爭冠 熱火還缺什麼？

熱火今年季後賽除了巴特勒場均27.4分，第二得分手中鋒阿德巴約14.8分，第三得分點是替補射手赫洛12.6分。先發主控羅瑞季後賽場均7.8分，投籃命中率2成9，三分命中率2成4。

熱火控衛羅瑞在季後賽已呈現老態龍鍾，中鋒阿德巴約(右)又打得不夠強悍，巴特勒(左)顯得有些孤立無援。 美聯社

除了巴特勒，熱火沒有第二穩定得分點和持球點，36歲羅瑞退化太多，攻防兩端幾乎沒有作用，熱火第二球星阿德巴約進攻端缺少侵略性，偏向單純防守苦工，熱火這套陣容和天賦在東區很難跟塞爾蒂克、公鹿、76人競爭。

從天賦、球星、爭冠競爭力來看，熱火薪資卡死，交易空間、自由市場操作有限，根本無力為士官長添加另一名球星。士官長想要在邁阿密熱火爭冠，靠自己單核帶隊，難以成事，熱火需要透過交易、自由市場操作，為陣容添加另一名球星，幫助巴特勒解套，凝聚更強團隊。

士官長爭冠美夢還是有解套可能，那就是「NBA教父」萊里操盤能力。萊里是NBA經營之神，他在總管位置地位一如馬刺教練波波維奇在教練界分量。

2010年邁阿密熱火組成三巨頭就是萊里傑作，2004年夏天「俠客」歐尼爾離開湖人轉投熱火，也是萊里操盤，2006年熱火韋德+歐尼爾組合成功奪冠。萊里總是能在各種困境、僵局創造更多不可能，組建爭冠球隊，完成巨頭拼圖。

熱火過去曾以韋德為核心，在萊里的精心操盤下贏得3次總冠軍，他當然也有可能幫助巴特勒組成一支更有競爭力的球隊。 歐新社資料照片

但是萊里也不是神，2014年詹姆斯約滿離開邁阿密熱火，詹姆斯決定重返克里夫蘭士，萊里始料未及。2019年夏天萊里為熱火換來巴特勒，一年後2020年熱火再度重返總冠軍賽，七戰四勝系列賽熱火最終2：4不敵湖人，但以巴特勒為核心，熱火只花五年時間，就再度成為爭冠球隊。

萊里總是有他的操盤手腕和重建思路，挖掘球隊最大潛能，在自由市場深耕挖掘，累積驚人天賦，完成爭冠布局。熱火有鐵血士官長巴特勒，還有鐵血教父萊里，今年夏天熱火肯定不會太安靜，萊里會出手熱火所有資源，三分射手羅賓森、老化主控羅瑞都是萊里交易出清籌碼，萊里更會自由市場拼搶天上掉下來的禮物，這是他最擅長的事。

熱火天賦肯定不及塞爾蒂克、公鹿、76人、籃網，但萊里操盤神手，巴特勒單核帶隊，熱火未來2-3年仍有無法預期的變化和爭冠潛力。