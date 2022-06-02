總冠軍賽五大豐富故事球員 湯普森最令人期待

NBA決賽即將開打，勇士雖然近八年拿下三冠，但從未在決賽擊敗騎士之外的對手。這一次，重返決賽的勇士面對全員初上的塞爾蒂克，除了在經驗上形成極大的對比之外，兩隊陣中球員各自也都有不同的故事，將在雙方對決時形成強烈的心理對抗。

柯瑞：追求生涯成就的極致拼圖

柯瑞(右)生涯最缺的就是一座總冠軍賽MVP獎座，這次他一定全力爭搶到底。 歐新社資料照片

柯瑞（Stephen Curry）今年因傷錯失了爭奪年度MVP的機會，但他本季已經拿下明星賽MVP和史上首座西區冠軍賽MVP，如果能夠奪下一直無緣的決賽MVP，對於柯瑞來說，將能補齊生涯的一個巨大缺口。

因為對坐擁三冠的柯瑞來說，一再錯失的決賽MVP獎座並不只是個虛名的頭銜，或是錦上添花的紀錄，而是一個落人口實的話柄。做為帶隊球星，柯瑞是近代NBA唯一多次奪冠卻從沒能拿下這個獎項的球員。而今，若能在同年拿下三座不同的MVP，將會是他生涯的新高成就。

至於柯瑞之所以被迫提前退出年度MVP的競逐行列，正是因為今年三月對上塞爾蒂克時，被史馬特（Marcus Smart）壓到腳踝而休戰了12場比賽。而今兩軍再度碰頭，場景就是最受矚目的總冠軍戰，柯瑞除了得要跨過那次受傷的陰影，他和史馬特之間的攻防也將會是一大看點。

泰托姆：承戴王冠的必要之重

泰托姆生涯首個球季就能打到東區冠軍賽，最後是在第7戰輸給騎士才被淘汰，但接下來幾年球隊不進反退，讓人有些質疑他的實力，直到今年終於打進總冠軍賽，這是他成為超級球星前的最後一步。 歐新社資料照片

柯瑞對決史馬特的故事線固然刺激，但生涯首度打進決賽的泰托姆（Jayson Tatum）卻是克服了糾纏球隊多年的心魔，而他接下來要對決的則是一個不能輸的中興宿命。綠衫軍從2012年開始一共四次躺在東區決賽出不去，就是無法打進總冠軍賽。當家球星從皮爾斯（Paul Pierce），湯瑪斯（Isaiah Thomas），厄文（Kyrie Irving）再換成泰托姆，球隊卻是每況愈下。去年輸在第一輪之後換了主帥，本季一開始連前十名都打不進去，落在泰托姆身上的責難也愈來愈重。

就在許多人認為塞爾蒂克以泰托姆為核心建隊的時代即將告終，綠衫軍卻在下半季整合完成，一路衝上東區第二，而泰托姆本季數據從得分、籃板、助攻都創下生涯新高。到了季後賽更連續斬殺三大奪冠熱門，讓泰托姆成為皮爾斯之後，波士頓再度有自家培養出來的球星能夠領軍打進決賽。接下來得要拿下隊史的第18座冠軍，泰托姆才真的能夠托起沈重的王冠，正式被加冕為綠色王朝的中興少主。

波爾：勇士王朝的接班人

勇士王朝主將都還是當打之年，新一代的球星就已出現，當然讓球迷驚喜不已。但是波爾(左2)否能成為合格的接班人，這將是指標性的一戰。 歐新社資料照片

雖然和泰托姆一樣被視為自家王朝的接班人，但這一季才剛打出名號的波爾（Jordan Poole），他從G聯盟谷底翻身的戲劇性更有一種灰姑娘的奇幻，故事也比已經三次入選全明星的泰托姆來得更新鮮。

今年才第三年打職業籃球的波爾，早在菜鳥時期就已經展現出了超齡的自信。格林（Draymond Green）曾說過波爾在新人年的一個故事：那時隊上許多資深球員受不了波爾在練習時大話講個不停，紛紛找上格林，希望他能叫波爾這個菜鳥安靜點。沒想到格林倒是很愛波爾這種充滿自信的調調，因為他自己從新人時期開始就是這種敢大聲說話的態度。格林不認為新人就該閉嘴，他也不會因為自己變成老鳥就改變這樣的想法。

而想要成為接班人，波爾還必須證明自己能夠接下柯瑞的棒子。柯瑞剛進聯盟的時候也和波爾一樣，得在MVP前輩的比較級之下打球。柯瑞說那時一直有人提到他將是下一個奈許（Steve Nash），就和現在許多人期待波爾將是下一個柯瑞一樣。但波爾的壓力可能更大，因為柯瑞從未和奈許同隊，但波爾卻得天天跟著柯瑞打球。

扛住了這樣近身受教的壓力，現在的波爾已經證明自己能夠為球隊的勝利帶來貢獻。但他能不能夠在今年的決賽打出世代交替的接棒表現？這才是成為接班人的真正試煉。

霍福特：老驥伏櫪的最後一搏

霍福特生涯已打過141場季後賽，大部份都是跟著老鷹早早被淘汰，這次首度能打進總冠軍賽，對於這位第二度回歸塞爾蒂克的老將來說是意義非凡。 歐新社資料照片

和前面三位球員相比，霍福特（Al Horford）的悲催指數讓他的故事與眾不同。東決第六戰賽前，他的外公才剛過世，接著球隊又被逼入搶七，那時霍福特個人保持的總冠軍絕緣體紀錄看來將會延續下去，甚至可能會跟著他直到生涯告終。

霍福特也是綠衫軍當中最大的異數，因為他既不出身本家，年紀也比其他人大上一截。在七名主力全是透過選秀入隊，平均年紀只有25.8歲的塞爾蒂克當中，霍福特這位「外援」的老大哥，也很容易被拿來和勇士陣中的代表老將伊古達拉（Andre Iguodala）對比。

不過，35歲的霍福特不只比伊古達拉小兩歲，兩人季後賽的經驗值差得更遠，霍福特打了141場，比不上伊古達拉的173場；伊古達拉之前已經連續打過6年總冠軍賽，霍福特卻將是生涯頭一次站上決賽的地板。然而，相比伊古達拉因為傷勢而出賽存疑，霍福特做為綠軍不動的先發中柱，只要不再有傷病攪局是一定能上場，到時這個現役最長的乾旱紀錄就能正式被終結。

終結難堪紀錄只是基本盤，能不能在決賽開出勝績才是重點。曾打過26個系列賽的霍福特，曾經贏過其中的14個，而他第一次的決賽能不能成為個人第15個獲勝的系列賽，會是這名沙場老將替自己生涯定錨的重要一搏。

湯普森：重新站上當初倒下來的地方

湯普森在受過重傷並長期努力復健後，能再打進總冠軍賽已是非常難得，如果最後能再獲得總冠軍，當然會是更加勵志！ 歐新社資料照片

霍福特苦盡甘來的經歷，和湯普森（Klay Thompson）這兩年的掙扎軌跡相比，兩人可說各有千秋。霍福特打了 15個球季才踏進決賽，湯普森則是已經打了5次。然而，湯普森曾在一年半之內連續兩次受傷，每一次都是危及生涯的重大傷勢，霍福特倒是從未遇過這樣的打擊。而當初第一次受傷時，湯普森正是在決賽舞台上倒下的，這也讓他重返今年決賽的意義更為巨大。

回想2019年參與決賽的球員，如今已經有四名球星先後因傷而被迫整季缺賽。除了湯普森之外，還有休戰一年的杜蘭特（Kevin Durant），本季傷停的雷納德（Kawhi Leonard），和今年剛倒下的格林（Danny Green）。而湯普森也將是這四人當中，第二個成功重返決賽舞台的球員。

因為經歷過這麼重大的傷病，相比柯瑞和其他三位第一次打總冠軍賽的球員，湯普森會在重返決賽時交出什麼樣的表現，在這五人當中最是令人期待。

今年的決賽，勇士將面對的防守強度將會是前所未有。若是不能靠著湯普森拉開空間，並以外線準度來支持進攻運轉，勇士將很難承受綠衫軍所帶來的窒息式壓迫。而勇士是以戰養戰型的球隊，一旦開始贏球，隨著球員的自信愈打愈高，隊內氣氛炒熱了之後，就能把個人球技和團隊合作發揮到更出色的水準。過去的湯普森一直扮演這樣的角色，這次就期待他能夠再次捲起久違的浪花了。