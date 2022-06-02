澎湖興仁國小首位U12國手 葉宇翔四個驚奇第一次

U12中華少棒培訓國手名單日前出爐，相隔6年再度組隊參賽的澎湖縣有3人雀屏中選，包括歐子喬(講美)、呂冠聖(石泉)、葉宇翔(興仁)，其中來自興仁國小的葉宇翔更是球隊第一位國手，難能可貴。

澎湖縣由於位在離島人口較少，能有一定戰力湊齊人數報名選拔賽難度不小，2016年U12選拔賽拿到季軍是至今最佳成績，當年班底包括辛俊昇、洪敏暘等現今高三球員，今年由講美國小組訓，石泉、興仁、湖西國小都派出球員，一路打到季軍，而3位選手入選中華培訓隊，也追平上次人數。

澎湖縣締造季軍佳績，包括歐子喬、呂冠聖、葉宇翔入選U12中華少棒培訓國手。 華南金控盃大會／提供

當中葉宇翔的故事較為特殊，他的父親是校友，早期曾參加過棒球隊，與校史首位職棒球員林正豐約莫是同梯，在耳濡目染之下，葉宇翔從小就產生興趣，看到同學打球後，在小二時加入，興仁總教練洪玉山透露，興仁自早期至今都保留了一套經典款式的球衣，有次葉宇翔穿著這件球衣回家，父親看到後大驚，還以為兒子穿的是他的球衣，成為一段趣事，「現在兒子表現可以說是青出於藍，爸爸也很開心。」

興仁國小全校僅42人，棒球隊就有20人，當中包括1位女生，棒球風氣盛行，小朋友常下課時玩起樂樂棒球，校長也很支持棒球隊，不過每個年級人數不多，球隊出賽常要橫跨好幾個年級才能組成陣容，因此葉宇翔自小三就有出賽經驗，或許因為如此，球齡長成為優勢，不過興仁平時很少到台灣比賽，頂多只報名諸羅山盃，今年新增一個六家盃，以軟式比賽為主。

洪玉山指出，興仁這次僅有葉宇翔一人進入聯隊，全校都很關注，而他這次表現出乎意料，「可以說是創造了不少第一次」，他提到，平時球隊都練軟式，幾乎沒在打硬式比賽，為了銜接上國中，有跟著馬公國中練了4、5次，而參賽前也只跟著聯隊練了2、3次，就這樣去比賽，在季軍戰打出全壘打是他生涯首轟，「他在軟式沒打過全壘打，不過力道有，如果硬式被他咬中是有機會，他的投球比打擊好一點。」

葉宇翔(右)在U12選拔賽創造四個第一次紀錄。 華南金控盃大會／提供

而入選明星球員獎最佳外野手也是一大驚奇，洪總提到，自小三後，葉宇翔就沒再守過外野，平時以三壘、投手、捕手為主，「可能是配合隊形才會讓他守外野，沒想到最後他會以外野手身分獲獎。」

硬式、生涯首轟、最佳外野手、校史首位國手，葉宇翔締造了四個第一次，澎湖傳奇上演中。