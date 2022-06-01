中職／疫情攪亂樂天優勢 上半季將成四強亂鬥

隨著疫苗施打的普及，雖然台灣目前確診人數屢創新高，但是多為輕症，因此政府對於COVID-19疫情的限制逐漸開放，各項活動多可以順利進行。相較於去年中華職棒先是閉門開打，後又自5月18日至7月12日全面停賽，今年國內體壇除了SBL提早結束球季外，中職、P. LEAGUE+及T1職籃只有部分賽事受影響外，多數都正常比賽。

去年球季中的停賽，影響許多球員的節奏調整，且賽季冗長打到11月底，繼續打亂許多球隊的秋訓、冬訓排程。不過由於各隊統一停、復賽，除了有些洋將因為想家、想打疫苗等各種因素離隊外，整體賽事精采度並沒有受到太大影響。更甚者許多球員因為延遲兩個月的賽事，得以有更多時間調整，甚至傷癒復出，反而增加球賽的刺激感。

今年球季至今就沒有出現各隊全都停賽的狀況，這是依據去年的領隊會議決議，單一球隊一軍匡列至少需15位球員才停賽。第一支受用的球隊為味全龍隊，自5月3日至5月8日都延賽，而樂天桃猿則是自5月25日開始延賽，預計至6月3日之後才可正常出賽。至於富邦、統一及中信，雖都正常出賽，但仍有些主將隔離中，多少影響些戰力。

雖然大多數的比賽正常舉行，但實際上因為停賽標準是一軍球員，已經對於球賽的精采度產生影響。味全龍當時雖先發陣容有所缺陷，但大部分打者都還可以順利出賽，對於戰力影響降到最低。然而另外一支紅色系的球隊就沒這麼好運，樂天桃猿可說是受創最深的球隊，5月19日至24日的賽事中，主力戰將陳俊秀、林承飛、林立，甚至同位置替補球員郭永維、馬傑森都無法出賽。

樂天在上半季打出一番新貌，戰績原本強勢獨走，孰料疫情風暴越滾越大，影響戰績也影響氣勢。 聯合報系資料照片

樂天過去以板凳實力雄厚著稱，但受創的多為內野戰將，連替補都被匡列，差點排不出先發陣容，直接影響他們的整體戰力。原本他們還以20勝1和7負超過7成勝率，以5場以上的場差，遙遙領先中段班的統一、味全及中信的5成勝率。不過用「類一軍」出賽的後果，暴力猿的火力明顯受創，只剩小猴稱大王，本季原本只有最多2連敗，當時卻苦吞4連敗，而且主場三連戰，竟還被原本只有5勝，本季一蹶不振的富邦悍將橫掃。這樣的窘境，讓其他隊有機可乘，目前場差已縮小至2.5~4場，不無可能出現戰局逆轉。

富邦、統一及中信雖戰力受損，但影響程度有限，像是江少慶、陳子豪等球員今年度表現跌跌撞撞，要留一軍或下放都令教練難以抉擇，正巧利用隔離期，可以休養調整。統一則是利用林岳平缺陣時期，讓高志綱暫代兵符，測試整個教練團的運作，表現可圈可點。

另外在統一獅在停賽影響上則可說是最幸運的球隊，獅隊原本匡列人數僅次於龍隊及桃猿，其中包含主將陳韻文、林岱安及陳鏞基等人，但未達停賽標準。這對今年受到傷兵影響的獅子軍，又少了幾位主力，已讓他們先發陣容與去年大不相同。然而在球員隔離期間，自5月23日至30日統一都沒有出賽，除了一場因雨延賽外，恰巧碰到與停賽中的桃猿三連戰，因此缺人的狀態幾乎沒什麼影響。

統一雖然多位主力球員被匡列，但幸運的是碰到因雨延賽及對手停賽，現在大多球員已解隔可正常出賽。 聯合報系資料照片

除了本土球員的調整、養成外，以往在球季中，影響戰績的因子大多為洋將及傷兵兩大因素。不過今年各隊打打停停，幸運的可以對戰「類一軍」，不好運的可能對上戰力滿血的球隊。雖然停賽標準係經各隊同意執行，不過當時的時空背景，與現在的狀況有所不同，著實影響比賽精采度。

目前樂天戰績上優勢已逐漸縮小，且球員歸隊後還需要經過一番調整，都將成為其他隊追趕的機會。除了富邦機會不大外，上半季的王者是誰還有變數，預料將會四隊亂鬥，誰能維持健康到最後，就有可能是最後的贏家！